Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Спустившись с трапа самолёта, вы сразу забудете о суете мегаполиса. Я отвезу вас в особый уголок планеты, где воздух прозрачен, а пейзажи волшебны.
Вас ждёт прогулка по таинственному лесу из танцующих деревьев, подъём на дюны, плавание и отдых на красивейшем пляже. А также обед из свежих местных продуктов в ресторане с видом на Балтийское море или Куршский залив.
Вас ждёт прогулка по таинственному лесу из танцующих деревьев, подъём на дюны, плавание и отдых на красивейшем пляже. А также обед из свежих местных продуктов в ресторане с видом на Балтийское море или Куршский залив.
Ближайшие даты:
31
окт
окт
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
8
ноя
ноя
10
ноя
ноя
11
ноя
ноя
12
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia 2018 г. в. Если вы путешествуете с детьми, заранее установлю детское кресло или бустер. И отвезу в уникальный уголок планеты, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы увидите:
- Музей Национального парка, где познакомитесь с историей Куршской косы, культурой и традициями её коренных жителей.
- Высоту Мюллера и Высоту Эфа — наглядное воплощение успешных многовековых стараний человека по остановке кочующих дюн.
- Танцующий лес — чарующее место с затейливо растущими деревьями и умиротворяющей атмосферой.
- Авандюну и Балтийское море. Вас ждёт прогулка по морскому берегу, купание и отдых на красивейшем малолюдном пляже.
По желанию мы заглянем на орнитологическую станцию «Фрингилла» и пообедаем в прибрежном ресторане
Организационные детали
В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, трансфер из аэропорта до городов Калининград и Зеленоградск.
Дополнительные расходы
- Проезд в национальный парк: 450 руб. машина и гид + 300 руб. с каждого пассажира. Детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно.
- Билеты на орнитологическую станцию «Фрингилла» (по желанию): взрослый — 300 руб., детский — 150 руб.
- Обед (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту «Храброво»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 33 туристов
Здравствуйте, уважаемые гости! Меня зовут Игорь и вся моя жизнь связана с Калининградом. Ещё в детстве и юности, когда город только начинал активно застраиваться, я исследовал немецкие развалины и укрепления, ездил на раскопки в места самых больших сражений, изучал историю со времён Тевтонского ордена и до наших дней. И сейчас свою любовь к родному краю и знания я хочу передать вам! Предлагаю вместе со мной совершить экскурс в историю и полюбоваться сохранившимися памятниками архитектуры и восхитительными пейзажами Калининградской области.
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Трансфер
Куршская Коса
Популярные места
Танцующий лес
Станция Фрингилла
Высота Мюллера
Высота Эфа
Набережная
Заповедники
Трансфер из аэропорта
Похожие туры из Калининграда
Индивидуальная
6.5 часов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Калининград, Ул Невского
1 ноя
7 ноя
8 ноя
9 ноя
95007 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - от моря к дюнам
Исследовать потайные тропы, истории и легенды красивейшего места Калининградской области
в Калининграде, Зеленоградске, Пионерском, Светлог...
11 ноя
12 ноя
13 ноя
14 ноя
129907 145₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
31 окт
1 ноя
2 ноя
8 ноя
5 900₽ за всё до 4 чел.