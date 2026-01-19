Спустившись с трапа самолёта, вы сразу забудете о суете мегаполиса. Я отвезу вас в особый уголок планеты, где воздух прозрачен, а пейзажи волшебны.
Вас ждёт прогулка по таинственному лесу из танцующих деревьев, подъём на дюны, плавание и отдых на красивейшем пляже. А также обед из свежих местных продуктов в ресторане с видом на Балтийское море или Куршский залив.
Вас ждёт прогулка по таинственному лесу из танцующих деревьев, подъём на дюны, плавание и отдых на красивейшем пляже. А также обед из свежих местных продуктов в ресторане с видом на Балтийское море или Куршский залив.
Описание трансфер
Я встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia или минивэне Фольксваген Каравелла. Если вы путешествуете с детьми, заранее установлю детское кресло или бустер. И отвезу в уникальный уголок планеты, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы увидите:
- Музей Национального парка, где познакомитесь с историей Куршской косы, культурой и традициями её коренных жителей.
- Высоту Мюллера и Высоту Эфа — наглядное воплощение успешных многовековых стараний человека по остановке кочующих дюн.
- Танцующий лес — чарующее место с затейливо растущими деревьями и умиротворяющей атмосферой.
- Авандюну и Балтийское море. Вас ждёт прогулка по морскому берегу, купание и отдых на красивейшем малолюдном пляже.
По желанию мы заглянем на орнитологическую станцию «Фрингилла» и пообедаем в прибрежном ресторане
Организационные детали
- В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, трансфер из аэропорта до городов Калининград и Зеленоградск.
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Skoda Octavia с климат-контролем и подогревом сидений или минивэне Фольксваген Каравелла с кондиционером
Дополнительные расходы
- Проезд в национальный парк: 400 ₽ за гида + 400 ₽ с каждого пассажира. Детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно.
- Билеты на орнитологическую станцию «Фрингилла» (по желанию): взрослый — 400 ₽, детский — 150 ₽
- Обед (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту «Храброво»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1074 туристов
Я коренной калининградец и профессиональный гид. История нашего региона увлекла меня ещё в детстве. Я исследовал старые немецкие форты и развалины замков, ездил на места знаменитых сражений, изучал историю Восточной
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Оказалось, это прекрасная идея - сразу из аэропорта поехать на Куршскую косу! Прекрасная машина, Игорь - спокойный, уверенный водитель и прекрасный рассказчик! По нашей просьбе заехали в Зеленоградск) Всё очень понравилось и с удовольствием будем рекомендовать Игоря друзьям и знакомым!
Вам был полезен этот отзыв?
Базовая экскурсия на Косу. Интересно, познавательно. Особенно понравилась первая остановка на море у авандюны. К сожалению, не успели посетить все точки запланированного маршрута. Автомобиль очень хороший, водитель очень аккуратный, детей не укачивало. Как экскурсовод - средний хороший уровень.
Вам был полезен этот отзыв?
Хочу выразить огромную благодарность от нашей большой семьи Игорю. Экскурсия очень понравилась, Игорь замечательный рассказчик. Материал легко запоминается, даже детям было интересно. Отлично составлен маршрут поездки, нет усталости в конце дня.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень понравилась поездка -экскурсия, всем рекомендую,👍👍👍 Вся наша компания в восторге.
Огромная благодарность Игорю👍🫶, он сделал наш отдых незабываемым 💯
Огромная благодарность Игорю👍🫶, он сделал наш отдых незабываемым 💯
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Поездка понравилась. Приятный рассказчик, хороший экскурсовод. Всё отлично!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу»
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выборКуршская коса + Зеленоградск (из Калининграда)
Путешествие к белоснежным дюнам, сказочным лесам и бескрайним пляжам
Начало: У гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 09:00
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
4800 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
По Куршской косе и Зеленоградску (из Калининграда)
Изучить экотропы, природные феномены и легенды косы
Начало: В центре Калининграда
Расписание: в будние дни в 08:30, в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:30
14 авг в 08:30
4120 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
На загадочную Куршскую косу - из Калининграда
Легенда янтарного берега, природные сокровища и истории, что вдохновляли рыцарей и удивляли королей
Начало: На улице Невского
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
от 14 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса: нетривиальный маршрут (из Калининграда)
Увидеть популярные локации, пройти нетуристическими тропами и услышать любопытные сюжеты о косе
22 авг в 08:30
23 авг в 08:00
от 21 200 ₽ за всё до 4 чел.
от 18 000 ₽ за экскурсию