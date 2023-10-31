Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу

Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Спустившись с трапа самолёта, вы сразу забудете о суете мегаполиса. Я отвезу вас в особый уголок планеты, где воздух прозрачен, а пейзажи волшебны.

Вас ждёт прогулка по таинственному лесу из танцующих деревьев, подъём на дюны, плавание и отдых на красивейшем пляже. А также обед из свежих местных продуктов в ресторане с видом на Балтийское море или Куршский залив.
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Ближайшие даты:
31
окт
1
ноя
2
ноя
8
ноя
10
ноя
11
ноя
12
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia 2018 г. в. Если вы путешествуете с детьми, заранее установлю детское кресло или бустер. И отвезу в уникальный уголок планеты, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите:

  • Музей Национального парка, где познакомитесь с историей Куршской косы, культурой и традициями её коренных жителей.
  • Высоту Мюллера и Высоту Эфа — наглядное воплощение успешных многовековых стараний человека по остановке кочующих дюн.
  • Танцующий лес — чарующее место с затейливо растущими деревьями и умиротворяющей атмосферой.
  • Авандюну и Балтийское море. Вас ждёт прогулка по морскому берегу, купание и отдых на красивейшем малолюдном пляже.

По желанию мы заглянем на орнитологическую станцию «Фрингилла» и пообедаем в прибрежном ресторане

Организационные детали

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, трансфер из аэропорта до городов Калининград и Зеленоградск.

Дополнительные расходы

  • Проезд в национальный парк: 450 руб. машина и гид + 300 руб. с каждого пассажира. Детям до 18 лет и пенсионерам бесплатно.
  • Билеты на орнитологическую станцию «Фрингилла» (по желанию): взрослый — 300 руб., детский — 150 руб.
  • Обед (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту «Храброво»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Трансфер
Куршская Коса
Популярные места
Танцующий лес
Станция Фрингилла
Высота Мюллера
Высота Эфа
Набережная
Заповедники
Трансфер из аэропорта

Похожие туры из Калининграда

Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
511 отзывов
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов Зеленоградску
Калининград, Ул Невского
1 ноя
7 ноя
8 ноя
9 ноя
95007 600 за всё до 3 чел.
Куршская коса - от моря к дюнам
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
260 отзывов
Куршская коса - от моря к дюнам
Исследовать потайные тропы, истории и легенды красивейшего места Калининградской области
в Калининграде, Зеленоградске, Пионерском, Светлог...
11 ноя
12 ноя
13 ноя
14 ноя
129907 145 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
31 окт
1 ноя
2 ноя
8 ноя
5 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🧭
ТАМ