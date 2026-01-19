Спустившись с трапа самолёта, вы сразу забудете о суете мегаполиса. Я отвезу вас в особый уголок планеты, где воздух прозрачен, а пейзажи волшебны. Вас ждёт прогулка по таинственному лесу из танцующих деревьев, подъём на дюны, плавание и отдых на красивейшем пляже. А также обед из свежих местных продуктов в ресторане с видом на Балтийское море или Куршский залив.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание трансфер

Я встречу вас в аэропорту на комфортабельном автомобиле Skoda Octavia или минивэне Фольксваген Каравелла. Если вы путешествуете с детьми, заранее установлю детское кресло или бустер. И отвезу в уникальный уголок планеты, внесённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите:

Музей Национального парка , где познакомитесь с историей Куршской косы, культурой и традициями её коренных жителей.

, где познакомитесь с историей Куршской косы, культурой и традициями её коренных жителей. Высоту Мюллера и Высоту Эфа — наглядное воплощение успешных многовековых стараний человека по остановке кочующих дюн.

и — наглядное воплощение успешных многовековых стараний человека по остановке кочующих дюн. Танцующий лес — чарующее место с затейливо растущими деревьями и умиротворяющей атмосферой.

— чарующее место с затейливо растущими деревьями и умиротворяющей атмосферой. Авандюну и Балтийское море. Вас ждёт прогулка по морскому берегу, купание и отдых на красивейшем малолюдном пляже.

По желанию мы заглянем на орнитологическую станцию «Фрингилла» и пообедаем в прибрежном ресторане

Организационные детали

В стоимость включено: транспортное и экскурсионное обслуживание, трансфер из аэропорта до городов Калининград и Зеленоградск.

Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Skoda Octavia с климат-контролем и подогревом сидений или минивэне Фольксваген Каравелла с кондиционером

Дополнительные расходы