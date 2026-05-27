Кёнигсберг не исчез — он спрятался в улицах, фасадах и деталях. На этой прогулке вы научитесь его замечать: в старых домах, трамвайных путях и тихих кварталах по дороге к Амалиенау. По пути поговорим о городе на рубеже 20 века — как он развивался и каким стал сейчас.

Описание экскурсии

Начнём прогулку от современного центра Калининграда — когда-то окраины Кёнигсберга. Рассмотрим постройки начала 20 века, современный собор, здание полицейского управления, которое за 100 лет не изменило свою главную функцию. Вы узнаете, как застраивался Кёнигсберг и как менялся в советский период.

Посмотрим, как устроена система пожаротушения и чем отличаются трамвайные пути Калининграда. Расскажу, где проживали первые студентки Кёнигсбергского университета и кто там живёт сейчас.

Пройдём мимо одного из первых зоопарков в стране и увидим кинотеатр, где впервые в России показали фильм «Титаник». По пути нам встретится милый местный житель — хомлин Ульяна.

Закончим путешествие на пороге одного из зажиточных районов города — Амалиенау. Вы полюбуетесь архитектурой и по желанию заглянете в кафе «Лев Бородинский».

Вы узнаете:

в чём отличие трамвайных путей Кёнигсберга

как появился первый зоопарк

кто такие хомлины и где они живут

сколько космонавтов прошло через Калининград и как А. А. Леонов выбрал эту профессию

