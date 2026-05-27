Кёнигсберг не исчез — он спрятался в улицах, фасадах и деталях.
На этой прогулке вы научитесь его замечать: в старых домах, трамвайных путях и тихих кварталах по дороге к Амалиенау. По пути поговорим о городе на рубеже 20 века — как он развивался и каким стал сейчас.
Описание экскурсии
Начнём прогулку от современного центра Калининграда — когда-то окраины Кёнигсберга. Рассмотрим постройки начала 20 века, современный собор, здание полицейского управления, которое за 100 лет не изменило свою главную функцию. Вы узнаете, как застраивался Кёнигсберг и как менялся в советский период.
Посмотрим, как устроена система пожаротушения и чем отличаются трамвайные пути Калининграда. Расскажу, где проживали первые студентки Кёнигсбергского университета и кто там живёт сейчас.
Пройдём мимо одного из первых зоопарков в стране и увидим кинотеатр, где впервые в России показали фильм «Титаник». По пути нам встретится милый местный житель — хомлин Ульяна.
Закончим путешествие на пороге одного из зажиточных районов города — Амалиенау. Вы полюбуетесь архитектурой и по желанию заглянете в кафе «Лев Бородинский».
Вы узнаете:
в чём отличие трамвайных путей Кёнигсберга
как появился первый зоопарк
кто такие хомлины и где они живут
сколько космонавтов прошло через Калининград и как А. А. Леонов выбрал эту профессию
Организационные детали
Достопримечательности осматриваем снаружи
По пути можем сделать кофе-паузу, оплачивается отдельно
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1500 ₽
Дети до 10 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 1041 туриста
Я увлекаюсь историей нашего края, люблю по нему путешествовать, искать новые интересные места и делиться своими открытиями. Надеюсь на скорую встречу с вами.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «Калининград - Кёнигсберг: главное в городе»