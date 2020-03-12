4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Кенигсберг вчера, Калининград сегодня

Вы увидите место, где почти 800 лет назад рыцари Тевтонского ордена заложили замок Королевская гора, и с помощью фотографий прогуляетесь по его удивительным залам и комнатам. Кроме того, рассмотрите одно из самых спорных строений советской эпохи — Дом Советов — и узнаете, для чего он строился и есть ли у него будущее. А двигаясь вдоль Ленинского проспекта, услышите о «ганзейском» стиле в архитектуре и найдете его элементы в реконструированных фасадах хрущевок.

Тайны центральной площади

На площади Победы я раскрою ее многочисленные названия и расскажу о произошедших с ней изменениях за последние 100 лет. При желании, мы зайдем в собор Христа Спасителя. Верхний храм впечатлит вас великолепным убранством, а Нижний — Мемельским иконостасом середины 18 века. А еще я поделюсь историей местных фортификационных сооружений — башен Дона и Врангеля.

Остров Канта и Кафедральный собор

Трамвай доставит нас от площади маршала Василевского до острова Канта. Единственное сохранившееся здание на острове — Кафедральный собор. Вы прикоснетесь к истории его древних стен и узнаете, как ему удалось уцелеть после налета британской авиации во время Второй Мировой войны. В завершение я с удовольствием отвечу на все вопросы и подскажу, куда еще можно сходить и съездить в Калининграде и окрестностях.