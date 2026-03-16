4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Калининграда - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время город оживает, и прогулки становятся особенно приятными. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, хотя может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, погода более суровая, но это время привлекает тех, кто любит тишину и отсутствие туристов.

Экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать Калининград, начиная с рыцарских замков и заканчивая современными архитектурными решениями. Участники смогут посетить исторические площади, величественные соборы и остров Канта. Особое внимание уделяется изменениям, которые произошли с городом за последние столетия. Это путешествие позволит вам ощутить дух времени и узнать множество интересных фактов о прошлом и настоящем Калининграда

Описание экскурсии

Кёнигсберг вчера, Калининград сегодня

Вы увидите место, где почти 800 лет назад рыцари Тевтонского ордена заложили замок Королевская гора, и с помощью фотографий прогуляетесь по его удивительным залам и комнатам. А двигаясь вдоль Ленинского проспекта, услышите о «ганзейском» стиле в архитектуре и найдете его элементы в реконструированных фасадах хрущёвок.

Тайны центральной площади

На площади Победы я раскрою ее многочисленные названия и расскажу о произошедших с ней изменениях за последние 100 лет. При желании, мы зайдем в собор Христа Спасителя. Верхний храм впечатлит вас великолепным убранством, а Нижний — Мемельским иконостасом середины 18 века. А еще я поделюсь историей местных фортификационных сооружений — башен Дона и Врангеля.

Остров Канта и Кафедральный собор

Трамвай доставит нас от площади маршала Василевского до острова Канта. Единственное сохранившееся здание на острове — Кафедральный собор. Вы прикоснетесь к истории его древних стен и узнаете, как ему удалось уцелеть после налета британской авиации во время Второй Мировой войны. В завершение я с удовольствием отвечу на все вопросы и подскажу, куда еще можно сходить и съездить в Калининграде и окрестностях.

Организационные детали