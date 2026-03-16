4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Узнайте, как Кёнигсберг стал Калининградом. Посетите знаковые места, такие как собор Христа Спасителя и остров Канта
Экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать Калининград, начиная с рыцарских замков и заканчивая современными архитектурными решениями. Участники смогут посетить исторические площади, величественные соборы и остров Канта. Особое внимание уделяется изменениям, которые произошли с городом за последние столетия.
Это путешествие позволит вам ощутить дух времени и узнать множество интересных фактов о прошлом и настоящем Калининграда
Лучшее время для посещения Калининграда - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время город оживает, и прогулки становятся особенно приятными. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, хотя может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, погода более суровая, но это время привлекает тех, кто любит тишину и отсутствие туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Королевская гора
Площадь Победы
Собор Христа Спасителя
Остров Канта
Кафедральный собор
Описание экскурсии
Кёнигсберг вчера, Калининград сегодня
Вы увидите место, где почти 800 лет назад рыцари Тевтонского ордена заложили замок Королевская гора, и с помощью фотографий прогуляетесь по его удивительным залам и комнатам. А двигаясь вдоль Ленинского проспекта, услышите о «ганзейском» стиле в архитектуре и найдете его элементы в реконструированных фасадах хрущёвок.
Тайны центральной площади
На площади Победы я раскрою ее многочисленные названия и расскажу о произошедших с ней изменениях за последние 100 лет. При желании, мы зайдем в собор Христа Спасителя. Верхний храм впечатлит вас великолепным убранством, а Нижний — Мемельским иконостасом середины 18 века. А еще я поделюсь историей местных фортификационных сооружений — башен Дона и Врангеля.
Остров Канта и Кафедральный собор
Трамвай доставит нас от площади маршала Василевского до острова Канта. Единственное сохранившееся здание на острове — Кафедральный собор. Вы прикоснетесь к истории его древних стен и узнаете, как ему удалось уцелеть после налета британской авиации во время Второй Мировой войны. В завершение я с удовольствием отвечу на все вопросы и подскажу, куда еще можно сходить и съездить в Калининграде и окрестностях.
Организационные детали
Экскурсия пешая — мы пройдем около 8 км
Дополнительно оплачивается проезд на трамвае — 33 ₽ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе руин Королевского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 441 туриста
Я аттестованный экскурсовод, автор книг о Калининградской области. Люблю путешествовать и уверена, что вы тоже. Побывала во всех отдалённых точках области, изъездила наш регион вдоль и поперёк, увидела всё самое интересное — и теперь пришло время поделиться этим с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Ирина
Большое спасибо нашему экскурсоводу Марине за познавательный, интересный и многоплановый рассказ! В ходе пешеходной экскурсии Марина показала нам город "со всех сторон": история, архитектура, люди, современная жизнь и т. д. Немаловажно и то, что гид учла наш возраст и пожелания, и умело помогла пройти пешеходный маршрут без осложнений. Большое спасибо! Обязательно порекомендую Марину своим друзьям!
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Ю
Юлия
Мы остались очень довольны проведенной экскурсией, спасибо Марине! Много полезной информации, сложилось цельное впечатление о городе, и что важно - появились новые планы и маршруты на будущее. Марина адаптировала маршрут читать дальшеуменьшить
под наш график (мы встретились у Собора после концерта), интересно рассказывала, подробно отвечала на вопросы. В нашей группе было двое подростков, заинтересовать которых - целый квест:) и Марине это отлично удалось! Мы планируем вернуться и продолжить знакомство с Калининградом. Искренне рекомендуем.
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Татьяна
Все здорово, содержательно, не скучно 👌🏻
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А
Анна
От нашей компании девчонок - огромное спасибо Мариночке за прекрасную экскурсию!!! Мы всей компанией первый раз в Калининграде, приехали на выходные, буквально на пару дней, и вот - решили взять читать дальшеуменьшить
экскурсию, чтобы познакомиться поближе с этим старинным городом, о котором так много слышали))) Мы из Санкт Петербурга, культурным наследием прямо, скажем избалованы)) но при всём этом, Марина нам так интересно и просто рассказала о своём любимом Калининграде, что время пролетело незаметно; пешком мы прошли все достопримечательности центра города, хотя на улице уже стало подмораживать и столбик термометра к концу экскурсии опустился ниже нуля) Мариночка, спасибо Вам огромное, у нас у всех ощущение, что мы с Вами сто лет знакомы, и что у нас была дружеская прогулка с экскурсом по городу! Спасибо за интересную подачу информации, за Ваш профессионализм и умение быть в компании своей))) Мы в полном восторге! Спасибо!!!!!!
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А
Алексей
Искали экскурсию, которая бы легко воспринялась и, главное, длилась не более 3-3,5 часов. Этого времени для знакомства с городом в большинстве случаев достаточно. Марина оказалась очень приятным и коммуникабельным человеком. читать дальшеуменьшить
Сразу скажу, что не было практически никаких цифр, особых дат и каких-то излишних исторических фактов. Мы посмотрели ключевые достопримечательности, поговорили об истории города и просто о жизни в Калининграде.
Могу сказать, что мы пользовались услугами многих гидов (путешествуем по РФ и по миру) и Марину смело можно отнести к числу лучших.
Ходили пешком, хотя вариант передвижения на автомобиле у Марины присутствует. Даже несмотря на не очень хорошую погоду (накануне был шторм и сильный ветер), все прошло на очень высоком уровне.
Поэтому смело ставлю твердую пятерку и крайне рекомендую всем, кому нужна легкая и интересная экскурсия по городу!
p.s. Участникам экскурсии, если что, 38 и 39 лет)))
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Alexey
Были первый раз в Калининграде. Нас было четверо. Второй день нашего пребывания были на экскурсии с экскурсоводом Мариной. Замечательное знакомство с городом. Посмотрели ключевые точки города, прошлись по разным улицам, читать дальшеуменьшить
познакомились с историей и с современным городом. Марина очень легко ведет экскурсию, не перегружает фактами, отзывчива на просьбы туристов. С удовольствием отвечает на вопросы, легко переходит на интересные для туристов темы, но при этом не забывает и рассказать важные вещи о городе. Видно, что она любит свой город. Благодарим за замечательную экскурсию.
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