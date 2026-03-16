4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Калининград - путешествие во времени

Узнайте, как Кёнигсберг стал Калининградом. Посетите знаковые места, такие как собор Христа Спасителя и остров Канта
Экскурсия предлагает уникальную возможность исследовать Калининград, начиная с рыцарских замков и заканчивая современными архитектурными решениями. Участники смогут посетить исторические площади, величественные соборы и остров Канта. Особое внимание уделяется изменениям, которые произошли с городом за последние столетия.

Это путешествие позволит вам ощутить дух времени и узнать множество интересных фактов о прошлом и настоящем Калининграда
5
25 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторические замки и крепости
  • 🕌 Величественные соборы
  • 📸 Уникальные старинные фотографии
  • 🚶‍♂️ Пешая прогулка по городу
  • 🕰 Погружение в историю
  • 🌆 Современная архитектура

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Калининграда - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время город оживает, и прогулки становятся особенно приятными. Октябрь и апрель также подходят для экскурсий, хотя может быть прохладнее. Зимой, с ноября по март, погода более суровая, но это время привлекает тех, кто любит тишину и отсутствие туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Калининград - путешествие во времени
Калининград - путешествие во времени
Калининград - путешествие во времени

Что можно увидеть

  • Королевская гора
  • Площадь Победы
  • Собор Христа Спасителя
  • Остров Канта
  • Кафедральный собор

Описание экскурсии

Кёнигсберг вчера, Калининград сегодня

Вы увидите место, где почти 800 лет назад рыцари Тевтонского ордена заложили замок Королевская гора, и с помощью фотографий прогуляетесь по его удивительным залам и комнатам. А двигаясь вдоль Ленинского проспекта, услышите о «ганзейском» стиле в архитектуре и найдете его элементы в реконструированных фасадах хрущёвок.

Тайны центральной площади

На площади Победы я раскрою ее многочисленные названия и расскажу о произошедших с ней изменениях за последние 100 лет. При желании, мы зайдем в собор Христа Спасителя. Верхний храм впечатлит вас великолепным убранством, а Нижний — Мемельским иконостасом середины 18 века. А еще я поделюсь историей местных фортификационных сооружений — башен Дона и Врангеля.

Остров Канта и Кафедральный собор

Трамвай доставит нас от площади маршала Василевского до острова Канта. Единственное сохранившееся здание на острове — Кафедральный собор. Вы прикоснетесь к истории его древних стен и узнаете, как ему удалось уцелеть после налета британской авиации во время Второй Мировой войны. В завершение я с удовольствием отвечу на все вопросы и подскажу, куда еще можно сходить и съездить в Калининграде и окрестностях.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая — мы пройдем около 8 км
  • Дополнительно оплачивается проезд на трамвае — 33 ₽ с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе руин Королевского замка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 441 туриста
Я аттестованный экскурсовод, автор книг о Калининградской области. Люблю путешествовать и уверена, что вы тоже. Побывала во всех отдалённых точках области, изъездила наш регион вдоль и поперёк, увидела всё самое интересное — и теперь пришло время поделиться этим с вами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
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1
И
Большое спасибо нашему экскурсоводу Марине за познавательный, интересный и многоплановый рассказ! В ходе пешеходной экскурсии Марина показала нам город "со всех сторон": история, архитектура, люди, современная жизнь и т. д. Немаловажно и то, что гид учла наш возраст и пожелания, и умело помогла пройти пешеходный маршрут без осложнений. Большое спасибо! Обязательно порекомендую Марину своим друзьям!
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Ю
Мы остались очень довольны проведенной экскурсией, спасибо Марине! Много полезной информации, сложилось цельное впечатление о городе, и что важно - появились новые планы и маршруты на будущее. Марина адаптировала маршрут
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под наш график (мы встретились у Собора после концерта), интересно рассказывала, подробно отвечала на вопросы. В нашей группе было двое подростков, заинтересовать которых - целый квест:) и Марине это отлично удалось! Мы планируем вернуться и продолжить знакомство с Калининградом. Искренне рекомендуем.

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Татьяна
Все здорово, содержательно, не скучно 👌🏻
Все здорово, содержательно, не скучно 👌🏻
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А
От нашей компании девчонок - огромное спасибо Мариночке за прекрасную экскурсию!!! Мы всей компанией первый раз в Калининграде, приехали на выходные, буквально на пару дней, и вот - решили взять
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экскурсию, чтобы познакомиться поближе с этим старинным городом, о котором так много слышали))) Мы из Санкт Петербурга, культурным наследием прямо, скажем избалованы)) но при всём этом, Марина нам так интересно и просто рассказала о своём любимом Калининграде, что время пролетело незаметно; пешком мы прошли все достопримечательности центра города, хотя на улице уже стало подмораживать и столбик термометра к концу экскурсии опустился ниже нуля) Мариночка, спасибо Вам огромное, у нас у всех ощущение, что мы с Вами сто лет знакомы, и что у нас была дружеская прогулка с экскурсом по городу! Спасибо за интересную подачу информации, за Ваш профессионализм и умение быть в компании своей))) Мы в полном восторге! Спасибо!!!!!!

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А
Искали экскурсию, которая бы легко воспринялась и, главное, длилась не более 3-3,5 часов. Этого времени для знакомства с городом в большинстве случаев достаточно. Марина оказалась очень приятным и коммуникабельным человеком.
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Сразу скажу, что не было практически никаких цифр, особых дат и каких-то излишних исторических фактов. Мы посмотрели ключевые достопримечательности, поговорили об истории города и просто о жизни в Калининграде.

Могу сказать, что мы пользовались услугами многих гидов (путешествуем по РФ и по миру) и Марину смело можно отнести к числу лучших.

Ходили пешком, хотя вариант передвижения на автомобиле у Марины присутствует. Даже несмотря на не очень хорошую погоду (накануне был шторм и сильный ветер), все прошло на очень высоком уровне.

Поэтому смело ставлю твердую пятерку и крайне рекомендую всем, кому нужна легкая и интересная экскурсия по городу!

p.s. Участникам экскурсии, если что, 38 и 39 лет)))

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Alexey
Были первый раз в Калининграде. Нас было четверо. Второй день нашего пребывания были на экскурсии с экскурсоводом Мариной. Замечательное знакомство с городом. Посмотрели ключевые точки города, прошлись по разным улицам,
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познакомились с историей и с современным городом. Марина очень легко ведет экскурсию, не перегружает фактами, отзывчива на просьбы туристов. С удовольствием отвечает на вопросы, легко переходит на интересные для туристов темы, но при этом не забывает и рассказать важные вещи о городе. Видно, что она любит свой город. Благодарим за замечательную экскурсию.

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