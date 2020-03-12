4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить классические и тайные места города и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии

Марина
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Марина – ваш гид
Вы услышите, почему Кенигсберг называли городом-крепостью, как преобразились фасады местных хрущевок и чем живет Калининград сегодня.

А еще посетите величественный собор Христа Спасителя, погуляете по острову Канта и рассмотрите старинные фотографии города.
1950 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Встреча в районе руин Королевского замка
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У этой экскурсии4 отзыва
5
Калининград — путешествие во времени
Калининград — путешествие во времени

Что вас ожидает

Кенигсберг вчера, Калининград сегодня
Вы увидите место, где почти 800 лет назад рыцари Тевтонского ордена заложили замок Королевская гора, и с помощью фотографий прогуляетесь по его удивительным залам и комнатам. Кроме того, рассмотрите одно из самых спорных строений советской эпохи — Дом Советов — и узнаете, для чего он строился и есть ли у него будущее. А двигаясь вдоль Ленинского проспекта, услышите о «ганзейском» стиле в архитектуре и найдете его элементы в реконструированных фасадах хрущевок.

Тайны центральной площади
На площади Победы я раскрою ее многочисленные названия и расскажу о произошедших с ней изменениях за последние 100 лет. При желании, мы зайдем в собор Христа Спасителя. Верхний храм впечатлит вас великолепным убранством, а Нижний — Мемельским иконостасом середины 18 века. А еще я поделюсь историей местных фортификационных сооружений — башен Дона и Врангеля.

Остров Канта и Кафедральный собор
Трамвай доставит нас от площади маршала Василевского до острова Канта. Единственное сохранившееся здание на острове — Кафедральный собор. Вы прикоснетесь к истории его древних стен и узнаете, как ему удалось уцелеть после налета британской авиации во время Второй Мировой войны. В завершение я с удовольствием отвечу на все вопросы и подскажу, куда еще можно сходить и съездить в Калининграде и окрестностях.

Организационные детали

  • Экскурсия пешая — мы пройдем около 8 км
  • Дополнительно оплачивается проезд на трамвае — 24 рубля с человека
Калининград — путешествие во времени
Калининград — путешествие во времени
Калининград — путешествие во времени
Калининград — путешествие во времени
Калининград — путешествие во времени
Калининград — путешествие во времени
Калининград — путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе руин Королевского замка.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Давайте знакомиться. Меня зовут Марина. Я люблю путешествовать и уверена, что вы тоже. Живу в Калининграде более 20 лет, побывала во всех самых отдаленных точках области, изъездила наш регион вдоль и поперек и даже дальше. Я посетила и увидела все самое интересное, что есть в нашем крае и теперь пришло время поделиться этим с вами. Максимально комфортным наше путешествие станет благодаря кроссоверу Mazda CX5. Стаж моего вождения — 12 лет. До встречи!
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 марта 2020
Были с Мариной на обзорной экскурсии по городу "Калининград путешествие во времени", остались только самые наилучшие, теплые впечатления. Марина прекрасно подает информацию, легко, очень интересно. Сразу видно, что человек любит свой город всей душой, это очень приятно и ценно. Марина, спасибо большое! Нам очень очень понравилось!
7 марта 2020
Экскурсия была очень интересная, очень ёмкая. Экскурод Марина очень приветливая и веселя девушка. Экскурсия была очень душевная и комфортная, подача информации была очень креативная, скучно не было ни секундочки. Марина ответила на все наши вопросы, было видно, что экскурсию проводила с душой, спасибо большое за экскурсию, мы остались очень довольны!
29 февраля 2020
Марина - замечательный экскурсовод. Мы брали обзорную экскурсию. Маршрут построен очень грамотно и насыщенно, так что сразу складывается картина города и
и появляется желание самостоятельно более подробно изучить какие-то объекты. Гид приветствует диалог с группой. Получили много полезной информации как по истории города, так и по современной ситуации. Рекомендуем Марину!
20 января 2020
По существующим отзывам остановили свой выбор на Марине, и не сколько не пожалели. Прекрасный человечек, хороший и внимательный экскурсовод. доступна донесла до нас информацию, рекомендую обращаться к ее услугам.

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