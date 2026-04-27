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Мастер-класс в Калининграде: выбираем вкусное пиво и правильно едим строганину (18+)

Узнать о пивоварении Кёнигсберга, разобраться в сортах пенного и научиться есть закуску из пеламиды
Проведём вечер с пользой и удовольствием! Вы познакомитесь с гастрономическим символом Восточной Пруссии — пивом: научитесь различать виды по методу варки, визуально определять качество напитка, подбирать закуски к разным сортам. Раскроете секреты другого калининградского специалитета — строганины из пеламиды. И, конечно, всё это попробуете!
4.6
5 отзывов
Мастер-класс в Калининграде: выбираем вкусное пиво и правильно едим строганину (18+)
Мастер-класс в Калининграде: выбираем вкусное пиво и правильно едим строганину (18+)
Мастер-класс в Калининграде: выбираем вкусное пиво и правильно едим строганину (18+)

Описание мастер-класса

Прогулка по бывшему Кёнигсбергу

Проследуем по тихим улицам, сохранившим немецкие названия и дома, и выйдем на главный проспект Калининграда, где бурлит жизнь. Вы узнаете много интересного и необычного о городе:

  • зачем нарушили традицию памятника «быки» и почему только Шиллер не пил после войны
  • где находятся самая ужасная улица и самый эротический памятник
  • где стояли пивные грибы в 2000-х, кто и почему называет город Кёнигом

Мастер-класс по пиву

По пути посетим 2 заведения. Сначала паб, один из самых старых и популярных в городе, где подадут пивную классику и строганину из пеламиды. Затем бар в немецкой заброшке, где объединяются история, мистика и крафтовое. В каждом вы попробуете разные сорта пива и узнаете:

  • чем лагер отличается от эля, что такое пиво ламбик и кто его придумал
  • есть ли польза от употребления пенного и можно ли опьянеть от безалкогольного пива
  • почему в старину напиток варили преимущественно женщины и правда ли, что прусской пивоварней управляла ведьма
  • что такое «пиво в законе» и какие закуски подходят разным сортам

Дегустация строганины из пеламиды

Фирменную калининградскую закуску надо уметь правильно есть! Я подскажу, чем поперчить, что добавить и почему нужно перемешать, чтобы рыбное блюдо доставило гастрономическое удовольствие. Проверено лично!

Организационные детали

  • Программа строго 18+
  • Просьба бронировать экскурсию за 5–7 дней, чтобы была возможность забронировать столик в популярном пабе. Про более короткие сроки уточняйте в переписке
  • Поить и кормить гида не потребуется
  • Пеший маршрут — около 4 км, завершится у гостиницы «Калининград»
  • Если у вас есть пищевая аллергия, сообщите официантам
  • Я могу провести экскурсию в индивидуальном формате, условия уточняйте в переписке

Дополнительные расходы

  • Пиво: стоимость бокала 0,3 л — от 175 до 445 рублей. Я порекомендую, какие сорта стоит попробовать, но окончательный выбор за вами
  • Строганина из пеламиды (опционально) — 695 ₽ на 1-3 человек
  • Дополнительные напитки и закуски (по желанию) — по счёту

ежедневно в 18:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Акрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 951 туриста
Друзья, приветствую вас в Калининграде! Я аттестованный гид, провожу экскурсии в Калининграде и области. С удовольствием стану вашим проводником в Янтарном крае. Живу в Калининграде и на Куршской косе, поэтому
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покажу больше, расскажу лучше и интереснее, чем многие мои коллеги. Никаких аудиогидов и громкоговорителей, только приятные камерные экскурсии — живое общение и позитивные эмоции. Если готовы к новым открытиям и приключениям, тогда поехали! До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
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1
Е
Отличная прогулка получилась👌Знакомство с городом со вкусом пенного пива и интереснейших историй Андрея. Рекомендую обязательно, вкусно интересно, история города и отличные бары, научилась правильно пить пиво😁😁😁👌18+ не забывайте, будет интересно
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и дамам и мужчинам, не тривиально и не заученные рассказы, и не просто сидение в барах, а именно прогулка по городу, одевайте удобную обувь 😁 Андрей вас удивит однозначно, очень интересный рассказчик, юмор и тёплое общение. Получила огромное удовольствие, а на последней локации даже осталась😁 повезло был концерт молодых исполнителей+вкусное пиво😁😁😁🙏

Отличная прогулка получилась👌Знакомство с городом со вкусом пенного пива и интереснейших историй Андрея. Рекомендую обязательно, вкусно
Отличная прогулка получилась👌Знакомство с городом со вкусом пенного пива и интереснейших историй Андрея. Рекомендую обязательно, вкусно
Отличная прогулка получилась👌Знакомство с городом со вкусом пенного пива и интереснейших историй Андрея. Рекомендую обязательно, вкусно
Отличная прогулка получилась👌Знакомство с городом со вкусом пенного пива и интереснейших историй Андрея. Рекомендую обязательно, вкусно
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Елизавета, благодарю Вас за шикарный отзыв и оригинальные фото! Добавить больше не чего, кроме одного - украшением этого отличного вечера были Вы! 💐
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Д
Экскурсия интересна тем, что реально узнаешь интересные детали о истории пива, производстве и его нюансах. Особенно было любопытно узнать о методах определения качества пива.
Андрей рассказывал простым языком, поэтому почти всё
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запомнилось. Теперь, когда выбираю пиво, чувствую себя знатоком-гурманом, поэтому пиво кажется ещё вкуснее))
Сама экскурсия не утомительна, пешком чуть больше 1 часа, остальное в барах.
Пиво двойной шоколад стаут просто бомба, вкуснее ничего не пробовали!
Строганина, как всегда, зачётная, как и экскурсия. Рекомендую!

Экскурсия интересна тем, что реально узнаешь интересные детали о истории пива, производстве и его нюансах. Особенно
Экскурсия интересна тем, что реально узнаешь интересные детали о истории пива, производстве и его нюансах. Особенно
Экскурсия интересна тем, что реально узнаешь интересные детали о истории пива, производстве и его нюансах. Особенно
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Дарья, благодарю за первый чудесный отзыв!
Рад, что вечер был вкусным, полезным и приятным!
Теперь Вы знаете, как выбирать вкусное пиво -
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от этого оно ещё вкуснее, правильно!)

!!! Для будущих гостей, просьба, бронируйте экскурсию заранее, чтобы можно было заказать столик в популярном пивном пабе и не пришлось импровизировать)…

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М
Андрей провел незабываемую экскурсию по Калининграду! Все началось с дегустации строганины из пеламиды и экскурсий по сортам пива. Мы узнали как рекомендовано есть сроганину, вкус раскрылся и такого в Москве
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не подают.
Узнали какое пиво бывает и как производятся различные сорта, попробовали несколько видов. Особенное понравилось пиво в Суспирии, с необычным вкусом персика и орехов.
Прогулялись по Калининграду и узнали его историю. Спасибо Андрею за яркие впечатления и новый гастрономический опыт.
Привет из Москвы, Крыма и Бийска 👋

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Михаил, большое спасибо Вам за отзыв-молнию!
Быстрый, яркий и завораживающий!
Он освещает горизонт и указывает путь, куда двигаться дальше…
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А
Андрей, благодарим за экскурсию. Приятно провели вечер👍 Было очень интересно и познавательно, да и просто приятно пообщаться. Прошлись по улицам Калининграда, узнали некоторые интересные исторические события, посетили пивные рестораны, где попробовали разные виды пива, ну и конечно, знаменитую и несравнимую строганину🤩 Уверена, вернемся снова, чтобы насладиться этим прекрасным местом🫶
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Анастасия, благодарю за прекрасный отзыв!
Калининград уже ждёт Вас с распростёртыми объятиями!))
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Н
Абсолютно не оправдана цена экскурсии. 2200 за то, чтоб пройти из точки А в точку Б. Особых секретов о пивоварении тоже не было.
Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья!
Жаль, что экскурсия 3 июня показалась Вам дорогой.
Да, помимо услуг гида в вечернее время /даже для 1 человека/, гости
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получают удовольствие от еды и напитков, бывает это стоит больше, чем сама экскурсия. Примерные расценки есть в описании экскурсии.

Хочу уточнить для будущих гостей, что на этой экскурсии наслаждаются фирменным блюдом калининградской кухни и пробуют разные сорта пива, от классики до крафта в мини-группе или индивидуально. Всё это под приятные и увлекательные разговоры про пиво, город и жизнь.

Огорчён оценкой, но в целом рад, что Вам понравилась строганина и вы научились её правильно есть, попробовали вкусное пиво и теперь больше знаете о том, как определять его качество. Прогуливаясь от точки А - популярного пивного паба до точки В - секретного бара /без вывески/ с крафтовым пивом, узнали интересные факты и истории о городе.

Программа экскурсии, указанная в описании, была выполнена в полном объеме.

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