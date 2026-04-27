Мастер-класс в Калининграде: выбираем вкусное пиво и правильно едим строганину (18+)

Проведём вечер с пользой и удовольствием! Вы познакомитесь с гастрономическим символом Восточной Пруссии — пивом: научитесь различать виды по методу варки, визуально определять качество напитка, подбирать закуски к разным сортам. Раскроете секреты другого калининградского специалитета — строганины из пеламиды. И, конечно, всё это попробуете!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Прогулка по бывшему Кёнигсбергу

Проследуем по тихим улицам, сохранившим немецкие названия и дома, и выйдем на главный проспект Калининграда, где бурлит жизнь. Вы узнаете много интересного и необычного о городе:

зачем нарушили традицию памятника «быки» и почему только Шиллер не пил после войны

где находятся самая ужасная улица и самый эротический памятник

где стояли пивные грибы в 2000-х, кто и почему называет город Кёнигом

Мастер-класс по пиву

По пути посетим 2 заведения. Сначала паб, один из самых старых и популярных в городе, где подадут пивную классику и строганину из пеламиды. Затем бар в немецкой заброшке, где объединяются история, мистика и крафтовое. В каждом вы попробуете разные сорта пива и узнаете:

чем лагер отличается от эля, что такое пиво ламбик и кто его придумал

есть ли польза от употребления пенного и можно ли опьянеть от безалкогольного пива

почему в старину напиток варили преимущественно женщины и правда ли, что прусской пивоварней управляла ведьма

что такое «пиво в законе» и какие закуски подходят разным сортам

Дегустация строганины из пеламиды

Фирменную калининградскую закуску надо уметь правильно есть! Я подскажу, чем поперчить, что добавить и почему нужно перемешать, чтобы рыбное блюдо доставило гастрономическое удовольствие. Проверено лично!

Организационные детали

Программа строго 18+

Просьба бронировать экскурсию за 5–7 дней, чтобы была возможность забронировать столик в популярном пабе. Про более короткие сроки уточняйте в переписке

Поить и кормить гида не потребуется

Пеший маршрут — около 4 км, завершится у гостиницы «Калининград»

Если у вас есть пищевая аллергия, сообщите официантам

Я могу провести экскурсию в индивидуальном формате, условия уточняйте в переписке

Дополнительные расходы