Мастер-класс в Калининграде: выбираем вкусное пиво и правильно едим строганину (18+)

Проведём вечер с пользой и удовольствием! Вы познакомитесь с гастрономическим символом Восточной Пруссии — пивом: научитесь различать виды по методу варки, визуально определять качество напитка, подбирать закуски к разным сортам. Раскроете секреты другого калининградского специалитета — строганины из пеламиды. И, конечно, всё это попробуете!
Описание мастер-класса
Прогулка по бывшему Кёнигсбергу
Проследуем по тихим улицам, сохранившим немецкие названия и дома, и выйдем на главный проспект Калининграда, где бурлит жизнь. Вы узнаете много интересного и необычного о городе:
- зачем нарушили традицию памятника «быки» и почему только Шиллер не пил после войны
- где находятся самая ужасная улица и самый эротический памятник
- где стояли пивные грибы в 2000-х, кто и почему называет город Кёнигом
Мастер-класс по пиву
По пути посетим 2 заведения. Сначала паб, один из самых старых и популярных в городе, где подадут пивную классику и строганину из пеламиды. Затем бар в немецкой заброшке, где объединяются история, мистика и крафтовое. В каждом вы попробуете разные сорта пива и узнаете:
- чем лагер отличается от эля, что такое пиво ламбик и кто его придумал
- есть ли польза от употребления пенного и можно ли опьянеть от безалкогольного пива
- почему в старину напиток варили преимущественно женщины и правда ли, что прусской пивоварней управляла ведьма
- что такое «пиво в законе» и какие закуски подходят разным сортам
Дегустация строганины из пеламиды
Фирменную калининградскую закуску надо уметь правильно есть! Я подскажу, чем поперчить, что добавить и почему нужно перемешать, чтобы рыбное блюдо доставило гастрономическое удовольствие. Проверено лично!
Организационные детали
- Программа строго 18+
- Просьба бронировать экскурсию за 5–7 дней, чтобы была возможность забронировать столик в популярном пабе. Про более короткие сроки уточняйте в переписке
- Поить и кормить гида не потребуется
- Пеший маршрут — около 4 км, завершится у гостиницы «Калининград»
- Если у вас есть пищевая аллергия, сообщите официантам
- Я могу провести экскурсию в индивидуальном формате, условия уточняйте в переписке
Дополнительные расходы
- Пиво: стоимость бокала 0,3 л — от 175 до 445 рублей. Я порекомендую, какие сорта стоит попробовать, но окончательный выбор за вами
- Строганина из пеламиды (опционально) — 695 ₽ на 1-3 человек
- Дополнительные напитки и закуски (по желанию) — по счёту
ежедневно в 18:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Акрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 951 туриста
Друзья, приветствую вас в Калининграде! Я аттестованный гид, провожу экскурсии в Калининграде и области. С удовольствием стану вашим проводником в Янтарном крае. Живу в Калининграде и на Куршской косе, поэтому
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Отличная прогулка получилась👌Знакомство с городом со вкусом пенного пива и интереснейших историй Андрея. Рекомендую обязательно, вкусно интересно, история города и отличные бары, научилась правильно пить пиво😁😁😁👌18+ не забывайте, будет интересно
Андрей
Ответ организатора:
Елизавета, благодарю Вас за шикарный отзыв и оригинальные фото! Добавить больше не чего, кроме одного - украшением этого отличного вечера были Вы! 💐
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Д
Экскурсия интересна тем, что реально узнаешь интересные детали о истории пива, производстве и его нюансах. Особенно было любопытно узнать о методах определения качества пива.
Андрей рассказывал простым языком, поэтому почти всё
Андрей рассказывал простым языком, поэтому почти всё
Андрей
Ответ организатора:
Дарья, благодарю за первый чудесный отзыв!
Рад, что вечер был вкусным, полезным и приятным!
Теперь Вы знаете, как выбирать вкусное пиво -
Рад, что вечер был вкусным, полезным и приятным!
Теперь Вы знаете, как выбирать вкусное пиво -
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М
Андрей провел незабываемую экскурсию по Калининграду! Все началось с дегустации строганины из пеламиды и экскурсий по сортам пива. Мы узнали как рекомендовано есть сроганину, вкус раскрылся и такого в Москве
Андрей
Ответ организатора:
Михаил, большое спасибо Вам за отзыв-молнию!
Быстрый, яркий и завораживающий!
Он освещает горизонт и указывает путь, куда двигаться дальше…
Быстрый, яркий и завораживающий!
Он освещает горизонт и указывает путь, куда двигаться дальше…
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А
Андрей, благодарим за экскурсию. Приятно провели вечер👍 Было очень интересно и познавательно, да и просто приятно пообщаться. Прошлись по улицам Калининграда, узнали некоторые интересные исторические события, посетили пивные рестораны, где попробовали разные виды пива, ну и конечно, знаменитую и несравнимую строганину🤩 Уверена, вернемся снова, чтобы насладиться этим прекрасным местом🫶
Андрей
Ответ организатора:
Анастасия, благодарю за прекрасный отзыв!
Калининград уже ждёт Вас с распростёртыми объятиями!))
Калининград уже ждёт Вас с распростёртыми объятиями!))
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Н
Абсолютно не оправдана цена экскурсии. 2200 за то, чтоб пройти из точки А в точку Б. Особых секретов о пивоварении тоже не было.
Андрей
Ответ организатора:
Здравствуйте, Наталья!
Жаль, что экскурсия 3 июня показалась Вам дорогой.
Да, помимо услуг гида в вечернее время /даже для 1 человека/, гости
Жаль, что экскурсия 3 июня показалась Вам дорогой.
Да, помимо услуг гида в вечернее время /даже для 1 человека/, гости
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