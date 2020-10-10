7 отзывов оставили туристы

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Калининград знакомый и неизвестный

Посетить самые колоритные кварталы и отыскать в русском городе немецкий на авто-пешеходной экскурсии

5
7 отзывов
Святослав
Святослав – Гид из Калининграда
Вас ждут самобытные районы Кёнигсберга: Амалиенау, Ратсхоф, Закхайм и Розенау.

Вы рассмотрите сохранившиеся кирхи и очаровательные немецкие дома, услышите, как застраивались эти кварталы и для кого они были предназначены.

А также посетите старинный форт и музей 🖼 Марципана!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 550 ₽ за экскурсию

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Калининград знакомый и неизвестный
Калининград знакомый и неизвестный

Что вас ожидает

Путешествие в мир Кёнигсберга
Вы проедете по самым интересным районам Калининграда, сохранившим немецкий колорит. В программе экскурсии:

  • Амалиенау — район старых вилл. Вы увидите примеры малоэтажной немецкой архитектуры и раскроете интересные уловки, на которые шли ее создатели. А также узнаете, как в советское время здесь спасли старинную кирху.
  • Городской порт — один из крупнейших в стране. Вы рассмотрите необычный двухъярусный мост и услышите, как немцы использовали местные элеваторы и каким образом они связаны с Советским Союзом 20-х годов.
  • Королевские ворота — важнейший символ города. Вы узнаете, почему их называют «Три отца основателя» или «Мужчины без голов».
  • Ратсхоф — квартал рабочего пролетариата. Вы оцените местные обаятельные домики и услышите, как используется в наши дни последняя кирха, построенная в Кёнигсберге.
  • Форт 11 «Дёнхофф» — я расскажу о быте прусских военных и поясню, что такое «гаража».
  • Закхайм — вы увидите сохранившийся здесь Второй оборонительный вал и узнаете, почему Закхайм называют «районом опасных кёнигсбергцев».
  • Бранденбургские ворота — единственные ворота города, сохранившие свою транспортную функцию. Вы оцените их оригинальный неоготический стиль и узнаете, как в считанные минуты их можно разрушить без пушки. А также посетите расположенный внутри музей 🖼 Марципана.
  • Розенау — бедный по кёнигсбергским меркам район. Но я помогу вам и в нем отыскать оригинальные детали.

Организационные детали

Входные билеты 🎫 в форт не включены в стоимость — 250 рублей с человека.

Калининград знакомый и неизвестный
Калининград знакомый и неизвестный
Калининград знакомый и неизвестный
Калининград знакомый и неизвестный
Калининград знакомый и неизвестный
Калининград знакомый и неизвестный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Святослав
Святослав
Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Святослав, я родился и вырос в Калининградской области, закончил Балтийский федеральный университет имени Канта. С радостью покажу вам самые интересные и живописные места нашего региона и расскажу о них весело и со вкусом.
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7 отзывов оставили туристы

10 октября 2020
Хотим поблагодарить Станислава за экскурсию. Очень приятный вежливый образованный молодой человек. Получилась прекрасная познавательная прогулка. А учитывая, что она была приурочена к дню рождения, особенно благодарю за исключительно положительные эмоции и приятный сладкий подарок.
8 октября 2020
Шикарная экскурсия, замечательна история Калининграда, комфортный транспорт и великолепный гид Святослав!!! Предусмотрено все до малейших нюансов. Все наши просьбы были удовлетворены в лучшем виде! 4, 5 часа пролетели очень быстро и максимально информативно. Обязательно вернемся в Калининград еще раз!
16 сентября 2020
Большое спасибо Святославу за познавательную и интересную экскурсию. Интеллигентный молодой человек с хорошей грамотной речью, любящий свой город.
13 сентября 2020
Прекрасная экскурсия, очень интересная. Гид Виталий профессионал своего дела. Всё очень понравилось. В Калининград хочется возвращаться снова и снова. Отдельное спасибо гиду Станислав, за экскурсию по музею марципана. Очень интересно и познавательно
11 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия с гидом Святославом! Второй раз в городе Калининграде, но узнала много нового и интересного. Побывали в самых красивых уголках города, услышали много исторических и современных историй города. Автомобиль комфортный, гид прекрасный - рекомендую!
7 сентября 2020
Экскурсия 5 сентября прошла отлично. Спасибо Святославу! Хороший маршрут, много интересных фактов и отличная подача информации. Впечатления великолепные!
3 сентября 2020
Экскурсия интересная, хорошее сочетание истории города с посещением достопримечательностей. Гид умело подмечает и рассказывает про факты и объекты, которые могли ускользнуть при посещении города с путеводителем. Экскурсия на автомобиле позволила комфортно посмотреть достопримечательности и посетить Форт 11. В течении экскурсии предусмотрена остановка в очень атмосферном кафе. Отдельное спасибо гиду за приятное общение, с которым экскурсия превратилась в интересное и увлекательное путешествие.

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