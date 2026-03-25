7 отзывов оставили туристы

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Калининград знакомый и неизвестный

Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя уникальные районы Калининграда. Откройте для себя немецкую архитектуру, форты и музей Марципана
Вас ждут самобытные районы Кёнигсберга: Амалиенау, Ратсхоф, Закхайм и Розенау.

Рассмотрите сохранившиеся кирхи и очаровательные немецкие дома, узнайте, как застраивались эти кварталы и для кого они были предназначены. Посетите старинный форт и музей Марципана. Погрузитесь в атмосферу старого города, узнавая интересные факты о его истории и архитектуре.

Экскурсия включает посещение Королевских и Бранденбургских ворот, городского порта и других знаковых мест
5
102 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение старинных районов
  • 🏛 Уникальные архитектурные памятники
  • 🎨 Музей Марципана
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
  • 🕰 Погружение в историю Кёнигсберга

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться приятной погодой и комфортно осмотреть все достопримечательности. Также летом и в начале осени город особенно красив, что сделает ваше путешествие еще более запоминающимся.
Сейчас август — это идеальное время.
Калининград знакомый и неизвестный
Калининград знакомый и неизвестный
Калининград знакомый и неизвестный

Что можно увидеть

  • Амалиенау
  • Городской порт
  • Королевские ворота
  • Ратсхоф
  • Форт 11 «Дёнхофф»
  • Закхайм
  • Бранденбургские ворота
  • Розенау

Описание экскурсии

Путешествие в мир Кёнигсберга

Вы проедете по самым интересным районам Калининграда, сохранившим немецкий колорит. В программе экскурсии:

  • Амалиенау — район старых вилл. Вы увидите примеры малоэтажной немецкой архитектуры и раскроете интересные уловки, на которые шли ее создатели. А также узнаете, как в советское время здесь спасли старинную кирху.
  • Городской порт — один из крупнейших в стране. Вы рассмотрите необычный двухъярусный мост и услышите, как немцы использовали местные элеваторы и каким образом они связаны с Советским Союзом 20-х годов.
  • Королевские ворота — важнейший символ города. Вы узнаете, почему их называют «Три отца основателя» или «Мужчины без голов».
  • Ратсхоф — квартал рабочего пролетариата. Вы оцените местные обаятельные домики и услышите, как используется в наши дни последняя кирха, построенная в Кёнигсберге.
  • Форт 11 «Дёнхофф» — я расскажу о быте прусских военных и поясню, что такое «гаража».
  • Закхайм — вы увидите сохранившийся здесь Второй оборонительный вал и узнаете, почему Закхайм называют «районом опасных кёнигсбергцев».
  • Бранденбургские ворота — единственные ворота города, сохранившие свою транспортную функцию. Вы оцените их оригинальный неоготический стиль и узнаете, как в считанные минуты их можно разрушить без пушки. А также посетите расположенный внутри музей Марципана.
  • Розенау — бедный по кёнигсбергским меркам район. Но я помогу вам и в нем отыскать оригинальные детали.

Организационные детали

  • Входные билеты в форт не включены в стоимость — 400 ₽ с человека
  • Пожалуйста, предупредите, если вы будете с детьми — в этом случае мы установим автокресло
  • При желании экскурсию можно продлить, дополнительное время — 1800 ₽/час.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 7), за каждого дополнительного участника + 2500 ₽

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Святослав
Святослав — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1977 туристов
Если вы желаете насладиться архитектурой модерна и национального романтизма. Оценить города, которые не пострадали в период войны, проникнуться историзмом и одновременно праздничной атмосферой курортов — приглашаю вас на экскурсию со мной или таким же профессиональным гидом из нашей команды.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 102 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
97
4
4
3
1
2
1
Марина
Очень понравилась экскурсия - маршрут, подача, глубокое историческое погружение. Спасибо, рекомендую.
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С
Очень понравилась экскурсия. Рекомендуем всем на 200%. Только с таким опытным гидом как Святослав можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. Юмор, харизма, энергетика все это есть. Очень довольны!
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Лариса
Отличная экскурсия для путешественников, которые впервые посетили город, хотят познакомиться с самобытными местами, придающими изюминку Калининграду. Организатор Святослав интеллигентный, пунктуальный, вежливый, образованный молодой человек. Интересно рассказывает, отвечает, на вопросы, любит свой город. Комфортный автомобиль с кондиционером. После экскурсии нам захотелось вернуться во многие места уже самостоятельно, что мы и сделали) Всем рекомендую?
Отличная экскурсия для путешественников, которые впервые посетили город, хотят познакомиться с самобытными местами, придающими изюминку Калининграду.
Отличная экскурсия для путешественников, которые впервые посетили город, хотят познакомиться с самобытными местами, придающими изюминку Калининграду.
Отличная экскурсия для путешественников, которые впервые посетили город, хотят познакомиться с самобытными местами, придающими изюминку Калининграду.
Отличная экскурсия для путешественников, которые впервые посетили город, хотят познакомиться с самобытными местами, придающими изюминку Калининграду.
Отличная экскурсия для путешественников, которые впервые посетили город, хотят познакомиться с самобытными местами, придающими изюминку Калининграду.
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Михаил
В день, накануне экскурсии поехали в замок Нессельбек и остались там ночевать. Попросили Святослава забрать нас на экскурсию оттуда и перенести начало экскурсии на час раньше - все без возражений.
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За 10 минут до начала экскурсии Святослав приехал. Безупречно чистый автомобиль, очень хорошие навыки вождения, хорошее знание истории, структурированная информация, хорошая речь. Увидели все, что запланировали. Святослав дает информации ровно столько, сколько необходимо, что бы заинтересовать и в то же время не распыляться, что бы увидеть как можно больше. Хорошая экскурсия и грамотный экскурсовод. Рекомендую.

В день, накануне экскурсии поехали в замок Нессельбек и остались там ночевать. Попросили Святослава забрать нас
В день, накануне экскурсии поехали в замок Нессельбек и остались там ночевать. Попросили Святослава забрать нас
В день, накануне экскурсии поехали в замок Нессельбек и остались там ночевать. Попросили Святослава забрать нас
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Анджела
По моей просьбе меня встретили в аэропорту и экскурсия началась сразу по прибытии. Моим гидом был Вячеслав. Хорошо знающий тему, приятный собеседник, с историческим образованием. Очень аккуратный водитель. Это мой второй визит в Калининград и Вячеслав построил маршрут с учетом, того что я видела и где была, а что не видела еще. Мне всё понравилось.
По моей просьбе меня встретили в аэропорту и экскурсия началась сразу по прибытии. Моим гидом был
По моей просьбе меня встретили в аэропорту и экскурсия началась сразу по прибытии. Моим гидом был
По моей просьбе меня встретили в аэропорту и экскурсия началась сразу по прибытии. Моим гидом был
По моей просьбе меня встретили в аэропорту и экскурсия началась сразу по прибытии. Моим гидом был
По моей просьбе меня встретили в аэропорту и экскурсия началась сразу по прибытии. Моим гидом был
По моей просьбе меня встретили в аэропорту и экскурсия началась сразу по прибытии. Моим гидом был
По моей просьбе меня встретили в аэропорту и экскурсия началась сразу по прибытии. Моим гидом был
По моей просьбе меня встретили в аэропорту и экскурсия началась сразу по прибытии. Моим гидом был
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Супер экскурсия. Святослав очень профессиональный гид, владеющий большим количеством информации, при этом, с любовью относящийся к своему городу. Способ подачи информации доступный и нешаблонный. Продумывает все мелочи для комфорта гостей.
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Очень познавательная, не скучная экскурсия!!! Узнали много интересных фактов, историю о Калининграде. Увидели весь Кенигсберг!
Как жаль,что не все экскурсии проходят не в таком высококачественном формате!!!
Однозначно рекомендую!!! (Да мы и сами еще вернемся)

Супер экскурсия. Святослав очень профессиональный гид, владеющий большим количеством информации, при этом, с любовью относящийся к
Супер экскурсия. Святослав очень профессиональный гид, владеющий большим количеством информации, при этом, с любовью относящийся к
Супер экскурсия. Святослав очень профессиональный гид, владеющий большим количеством информации, при этом, с любовью относящийся к
Супер экскурсия. Святослав очень профессиональный гид, владеющий большим количеством информации, при этом, с любовью относящийся к
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