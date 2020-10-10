7 отзывов оставили туристы

Путешествие в мир Кёнигсберга Вы проедете по самым интересным районам Калининграда, сохранившим немецкий колорит. В программе экскурсии:
Амалиенау — район старых вилл. Вы увидите примеры малоэтажной немецкой архитектуры и раскроете интересные уловки, на которые шли ее создатели. А также узнаете, как в советское время здесь спасли старинную кирху.
Городской порт — один из крупнейших в стране. Вы рассмотрите необычный двухъярусный мост и услышите, как немцы использовали местные элеваторы и каким образом они связаны с Советским Союзом 20-х годов.
Королевские ворота — важнейший символ города. Вы узнаете, почему их называют «Три отца основателя» или «Мужчины без голов».
Ратсхоф — квартал рабочего пролетариата. Вы оцените местные обаятельные домики и услышите, как используется в наши дни последняя кирха, построенная в Кёнигсберге.
Форт 11 «Дёнхофф» — я расскажу о быте прусских военных и поясню, что такое «гаража».
Закхайм — вы увидите сохранившийся здесь Второй оборонительный вал и узнаете, почему Закхайм называют «районом опасных кёнигсбергцев».
Бранденбургские ворота — единственные ворота города, сохранившие свою транспортную функцию. Вы оцените их оригинальный неоготический стиль и узнаете, как в считанные минуты их можно разрушить без пушки. А также посетите расположенный внутри музей 🖼 Марципана.
Розенау — бедный по кёнигсбергским меркам район. Но я помогу вам и в нем отыскать оригинальные детали.
Организационные детали
Входные билеты 🎫 в форт не включены в стоимость — 250 рублей с человека.
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дамы и господа! Меня зовут Святослав, я родился и вырос в Калининградской области, закончил Балтийский федеральный университет имени Канта. С радостью покажу вам самые интересные и живописные места нашего региона и расскажу о них весело и со вкусом.
Хотим поблагодарить Станислава за экскурсию. Очень приятный вежливый образованный молодой человек. Получилась прекрасная познавательная прогулка. А учитывая, что она была приурочена к дню рождения, особенно благодарю за исключительно положительные эмоции и приятный сладкий подарок.
Татьяна
8 октября 2020
Шикарная экскурсия, замечательна история Калининграда, комфортный транспорт и великолепный гид Святослав!!! Предусмотрено все до малейших нюансов. Все наши просьбы были удовлетворены в лучшем виде! 4, 5 часа пролетели очень быстро и максимально информативно. Обязательно вернемся в Калининград еще раз!
Tatiana
16 сентября 2020
Большое спасибо Святославу за познавательную и интересную экскурсию. Интеллигентный молодой человек с хорошей грамотной речью, любящий свой город.
Анна
13 сентября 2020
Прекрасная экскурсия, очень интересная. Гид Виталий профессионал своего дела. Всё очень понравилось. В Калининград хочется возвращаться снова и снова. Отдельное спасибо гиду Станислав, за экскурсию по музею марципана. Очень интересно и познавательно
Инна
11 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия с гидом Святославом! Второй раз в городе Калининграде, но узнала много нового и интересного. Побывали в самых красивых уголках города, услышали много исторических и современных историй города. Автомобиль комфортный, гид прекрасный - рекомендую!
Лилия
7 сентября 2020
Экскурсия 5 сентября прошла отлично. Спасибо Святославу! Хороший маршрут, много интересных фактов и отличная подача информации. Впечатления великолепные!
Артем
3 сентября 2020
Экскурсия интересная, хорошее сочетание истории города с посещением достопримечательностей. Гид умело подмечает и рассказывает про факты и объекты, которые могли ускользнуть при посещении города с путеводителем. Экскурсия на автомобиле позволила комфортно посмотреть достопримечательности и посетить Форт 11. В течении экскурсии предусмотрена остановка в очень атмосферном кафе. Отдельное спасибо гиду за приятное общение, с которым экскурсия превратилась в интересное и увлекательное путешествие.