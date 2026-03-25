7 отзывов оставили туристы

Вас ждут самобытные районы Кёнигсберга: Амалиенау, Ратсхоф, Закхайм и Розенау.



Рассмотрите сохранившиеся кирхи и очаровательные немецкие дома, узнайте, как застраивались эти кварталы и для кого они были предназначены. Посетите старинный форт и музей Марципана. Погрузитесь в атмосферу старого города, узнавая интересные факты о его истории и архитектуре.



Экскурсия включает посещение Королевских и Бранденбургских ворот, городского порта и других знаковых мест

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться приятной погодой и комфортно осмотреть все достопримечательности. Также летом и в начале осени город особенно красив, что сделает ваше путешествие еще более запоминающимся.

Сейчас август — это идеальное время.