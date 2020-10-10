7 отзывов оставили туристы

Экскурсия интересная, хорошее сочетание истории города с посещением достопримечательностей. Гид умело подмечает и рассказывает про факты и объекты, которые могли ускользнуть при посещении города с путеводителем. Экскурсия на автомобиле позволила комфортно посмотреть достопримечательности и посетить Форт 11. В течении экскурсии предусмотрена остановка в очень атмосферном кафе. Отдельное спасибо гиду за приятное общение, с которым экскурсия превратилась в интересное и увлекательное путешествие.