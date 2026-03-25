7 отзывов оставили туристы

Вас ждут самобытные районы Кёнигсберга: Амалиенау, Ратсхоф, Закхайм и Розенау.
Рассмотрите сохранившиеся кирхи и очаровательные немецкие дома, узнайте, как застраивались эти кварталы и для кого они были предназначены. Посетите старинный форт и музей Марципана. Погрузитесь в атмосферу старого города, узнавая интересные факты о его истории и архитектуре.
Экскурсия включает посещение Королевских и Бранденбургских ворот, городского порта и других знаковых мест
Рассмотрите сохранившиеся кирхи и очаровательные немецкие дома, узнайте, как застраивались эти кварталы и для кого они были предназначены. Посетите старинный форт и музей Марципана. Погрузитесь в атмосферу старого города, узнавая интересные факты о его истории и архитектуре.
Экскурсия включает посещение Королевских и Бранденбургских ворот, городского порта и других знаковых мест
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение старинных районов
- 🏛 Уникальные архитектурные памятники
- 🎨 Музей Марципана
- 🚶♂️ Индивидуальный подход
- 🕰 Погружение в историю Кёнигсберга
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться приятной погодой и комфортно осмотреть все достопримечательности. Также летом и в начале осени город особенно красив, что сделает ваше путешествие еще более запоминающимся.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Амалиенау
- Городской порт
- Королевские ворота
- Ратсхоф
- Форт 11 «Дёнхофф»
- Закхайм
- Бранденбургские ворота
- Розенау
Описание экскурсии
Путешествие в мир Кёнигсберга
Вы проедете по самым интересным районам Калининграда, сохранившим немецкий колорит. В программе экскурсии:
- Амалиенау — район старых вилл. Вы увидите примеры малоэтажной немецкой архитектуры и раскроете интересные уловки, на которые шли ее создатели. А также узнаете, как в советское время здесь спасли старинную кирху.
- Городской порт — один из крупнейших в стране. Вы рассмотрите необычный двухъярусный мост и услышите, как немцы использовали местные элеваторы и каким образом они связаны с Советским Союзом 20-х годов.
- Королевские ворота — важнейший символ города. Вы узнаете, почему их называют «Три отца основателя» или «Мужчины без голов».
- Ратсхоф — квартал рабочего пролетариата. Вы оцените местные обаятельные домики и услышите, как используется в наши дни последняя кирха, построенная в Кёнигсберге.
- Форт 11 «Дёнхофф» — я расскажу о быте прусских военных и поясню, что такое «гаража».
- Закхайм — вы увидите сохранившийся здесь Второй оборонительный вал и узнаете, почему Закхайм называют «районом опасных кёнигсбергцев».
- Бранденбургские ворота — единственные ворота города, сохранившие свою транспортную функцию. Вы оцените их оригинальный неоготический стиль и узнаете, как в считанные минуты их можно разрушить без пушки. А также посетите расположенный внутри музей Марципана.
- Розенау — бедный по кёнигсбергским меркам район. Но я помогу вам и в нем отыскать оригинальные детали.
Организационные детали
- Входные билеты в форт не включены в стоимость — 400 ₽ с человека
- Пожалуйста, предупредите, если вы будете с детьми — в этом случае мы установим автокресло
- При желании экскурсию можно продлить, дополнительное время — 1800 ₽/час.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек (до 7), за каждого дополнительного участника + 2500 ₽
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Святослав — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1977 туристов
Если вы желаете насладиться архитектурой модерна и национального романтизма. Оценить города, которые не пострадали в период войны, проникнуться историзмом и одновременно праздничной атмосферой курортов — приглашаю вас на экскурсию со мной или таким же профессиональным гидом из нашей команды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 102 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия - маршрут, подача, глубокое историческое погружение. Спасибо, рекомендую.
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С
Очень понравилась экскурсия. Рекомендуем всем на 200%. Только с таким опытным гидом как Святослав можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу вокруг. Юмор, харизма, энергетика все это есть. Очень довольны!
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Отличная экскурсия для путешественников, которые впервые посетили город, хотят познакомиться с самобытными местами, придающими изюминку Калининграду. Организатор Святослав интеллигентный, пунктуальный, вежливый, образованный молодой человек. Интересно рассказывает, отвечает, на вопросы, любит свой город. Комфортный автомобиль с кондиционером. После экскурсии нам захотелось вернуться во многие места уже самостоятельно, что мы и сделали) Всем рекомендую?
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В день, накануне экскурсии поехали в замок Нессельбек и остались там ночевать. Попросили Святослава забрать нас на экскурсию оттуда и перенести начало экскурсии на час раньше - все без возражений.
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По моей просьбе меня встретили в аэропорту и экскурсия началась сразу по прибытии. Моим гидом был Вячеслав. Хорошо знающий тему, приятный собеседник, с историческим образованием. Очень аккуратный водитель. Это мой второй визит в Калининград и Вячеслав построил маршрут с учетом, того что я видела и где была, а что не видела еще. Мне всё понравилось.
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Супер экскурсия. Святослав очень профессиональный гид, владеющий большим количеством информации, при этом, с любовью относящийся к своему городу. Способ подачи информации доступный и нешаблонный. Продумывает все мелочи для комфорта гостей.
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