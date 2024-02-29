Анна — ваш гид в Калининграде

Провела экскурсии для 1839 туристов

Меня зовут Анна. Я профессиональный фотограф со стажем более 10 лет. Занимала первые места в различных конкурсах, мои работы выставлялись в галереях, а также использовались для изготовления баннеров и календарей ко дню города. Коренная жительница Янтарного края и очень много знаю о нем. Люблю путешествовать на автомобиле и пешком, могу не только рассказать про нашу область, но и показать самые красивые места и ракурсы. Я открыта к предложениям и идеям и хочу, чтобы ваши впечатления остались не только в памяти, но и на прекрасных профессиональных фотографиях.

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