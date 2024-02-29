Колоритный Зеленоградск: прогулка + фотоссесия
Индивидуальная фото-прогулка в Калининграде

Захватывающая прогулка по историческим уголкам Зеленоградска с профессиональной фотосессией в подарок

Зеленоградск, жемчужина Янтарного края, приглашает вас на уникальную фото-прогулку. Откройте для себя мир старинных улочек, фахферковых домиков и прибрежных пейзажей.

Ваш личный фотограф заберет вас из Калининграда и проведет через самые живописные места, делая акцент на культурное наследие и современные достопримечательности Зеленоградска.

Вы узнаете истории, которые оживят каменные свидетели прошлого, и встретите местных обитателей, от зеленоградских котиков до улыбчивых жителей.

Ваша фотосессия пройдет в легкой и непринужденной атмосфере, где каждый кадр будет передавать уникальность момента.

После прогулки вы получите коллекцию из 80-100 профессионально обработанных фотографий, которые станут яркими воспоминаниями о вашем путешествии.

И если душа требует продолжения приключений, ваш фотограф поделится секретами Зеленоградска, которые стоит исследовать самостоятельно
Колоритный Зеленоградск: прогулка + фотоссесия
Колоритный Зеленоградск: прогулка + фотоссесия
Колоритный Зеленоградск: прогулка + фотоссесия
Ближайшие даты:
29
фев
1
мар
2
мар
3
мар
4
мар
5
мар
6
мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Я заберу вас в месте проживания в Калининграде и отвезу в Зеленоградск. Расскажу историю появления курорта, который когда-то назывался Кранц.
  • Мы пройдёмся по ключевым местам города, и о каждом я расскажу занимательные истории. Погуляем по прибрежному Курортному проспекту, заглянем в сквер королевы Луизы и познакомимся с зеленоградскими котиками — живыми и декоративными.
  • Рассмотрим старые немецкие домики, построенные в прошлом веке, и современные строения. Обсудим колоритный стиль фахферк.
  • На протяжении всей прогулки я буду фотографировать вас на профессиональную камеру Nikon Z7 в самых красивых местах с видами на город и побережье. Как опытный фотограф, помогу выбрать правильные позы и подскажу лучшие ракурсы, чтобы подчеркнуть все достоинства вашей внешности.
  • После прогулки я отвезу вас обратно в отель. Но если вы захотите продолжить свое знакомство с Зеленоградском, подскажу интересные места, которые можно посетить самостоятельно.

Организационные детали

  • Через 7-14 дней вы получите 80-100 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати. Снимки можно будет скачать по ссылке из облачного хранилища.
  • Предварительно мы можем обсудить выбор одежды для фотосессии.

Дополнительные услуги (по желанию)

  • Художественная глубокая ретушь фотографий — 100 руб. /кадр.
  • Услуги стилиста-визажиста (макияж + прическа) — ориентировочно 2500 руб. /чел.
  • Подготовка отснятого материала на следующий день — 500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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