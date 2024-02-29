Захватывающая прогулка по историческим уголкам Зеленоградска с профессиональной фотосессией в подарок
Зеленоградск, жемчужина Янтарного края, приглашает вас на уникальную фото-прогулку. Откройте для себя мир старинных улочек, фахферковых домиков и прибрежных пейзажей.
Ваш личный фотограф заберет вас из Калининграда и проведет через самые живописные места, делая акцент на культурное наследие и современные достопримечательности Зеленоградска.
Вы узнаете истории, которые оживят каменные свидетели прошлого, и встретите местных обитателей, от зеленоградских котиков до улыбчивых жителей.
Ваша фотосессия пройдет в легкой и непринужденной атмосфере, где каждый кадр будет передавать уникальность момента.
После прогулки вы получите коллекцию из 80-100 профессионально обработанных фотографий, которые станут яркими воспоминаниями о вашем путешествии.
И если душа требует продолжения приключений, ваш фотограф поделится секретами Зеленоградска, которые стоит исследовать самостоятельно
Ваш личный фотограф заберет вас из Калининграда и проведет через самые живописные места, делая акцент на культурное наследие и современные достопримечательности Зеленоградска.
Вы узнаете истории, которые оживят каменные свидетели прошлого, и встретите местных обитателей, от зеленоградских котиков до улыбчивых жителей.
Ваша фотосессия пройдет в легкой и непринужденной атмосфере, где каждый кадр будет передавать уникальность момента.
После прогулки вы получите коллекцию из 80-100 профессионально обработанных фотографий, которые станут яркими воспоминаниями о вашем путешествии.
И если душа требует продолжения приключений, ваш фотограф поделится секретами Зеленоградска, которые стоит исследовать самостоятельно
Ближайшие даты:
29
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Описание
Что вас ожидает
- Я заберу вас в месте проживания в Калининграде и отвезу в Зеленоградск. Расскажу историю появления курорта, который когда-то назывался Кранц.
- Мы пройдёмся по ключевым местам города, и о каждом я расскажу занимательные истории. Погуляем по прибрежному Курортному проспекту, заглянем в сквер королевы Луизы и познакомимся с зеленоградскими котиками — живыми и декоративными.
- Рассмотрим старые немецкие домики, построенные в прошлом веке, и современные строения. Обсудим колоритный стиль фахферк.
- На протяжении всей прогулки я буду фотографировать вас на профессиональную камеру Nikon Z7 в самых красивых местах с видами на город и побережье. Как опытный фотограф, помогу выбрать правильные позы и подскажу лучшие ракурсы, чтобы подчеркнуть все достоинства вашей внешности.
- После прогулки я отвезу вас обратно в отель. Но если вы захотите продолжить свое знакомство с Зеленоградском, подскажу интересные места, которые можно посетить самостоятельно.
Организационные детали
- Через 7-14 дней вы получите 80-100 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати. Снимки можно будет скачать по ссылке из облачного хранилища.
- Предварительно мы можем обсудить выбор одежды для фотосессии.
Дополнительные услуги (по желанию)
- Художественная глубокая ретушь фотографий — 100 руб. /кадр.
- Услуги стилиста-визажиста (макияж + прическа) — ориентировочно 2500 руб. /чел.
- Подготовка отснятого материала на следующий день — 500 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 1839 туристов
Меня зовут Анна. Я профессиональный фотограф со стажем более 10 лет. Занимала первые места в различных конкурсах, мои работы выставлялись в галереях, а также использовались для изготовления баннеров и календарей ко дню города. Коренная жительница Янтарного края и очень много знаю о нем. Люблю путешествовать на автомобиле и пешком, могу не только рассказать про нашу область, но и показать самые красивые места и ракурсы. Я открыта к предложениям и идеям и хочу, чтобы ваши впечатления остались не только в памяти, но и на прекрасных профессиональных фотографиях.
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