Прекрасные виллы, морские пейзажи, роскошные закаты — старый курорт Восточной Пруссии сразу настраивает на созерцание. А ещё на неспешную прогулку и душевные разговоры. Этим мы и займёмся на экскурсии. Покажу вам главные места города и расскажу его правдивые истории и увлекательные легенды.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Неспешный красивый маршрут
- Мы пройдём по главной улице Кранца, осмотрим виллы знаменитых людей, отели, доходные дома, сквер королевы Луизы и здание Курхауса.
- Затем прогуляемся по тенистому парку Плантаже. Тут отдыхали король Фридрих Вильгельм III и королева Луиза, влиятельный реформатор Столыпин, композитор Василенко, поэт Адам Мицкевич, а также представители петербургской знати.
- В любую погоду отправимся на променад, чтобы покормить лебедей и чаек, а ещё сделать чудесные кадры. Я люблю фотографировать, поэтому с удовольствием бесплатно сделаю для вас много красивых снимков.
Истории о виллах, курортниках и многом другом
- А ещё я расскажу, какие события и легенды скрываются за фасадами зеленоградских вилл.
- Поделюсь деталями из жизни курортников и местных рыбаков.
- Добавлю в рассказы гастроэкскурс: вы узнаете, что ели и пили первые туристы Кранца и какими вкусностями наслаждаются в Зеленоградске сейчас.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Volkswagen Т-5 или Skoda Rapid.
- При желании маршрут можно скорректировать: заехать в замок Шаакен и на дегустацию в семейную сыроварню «Шаакен Дорф», а также на Куршскую косу. Доплата — 1500 ₽ за 1 час.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ария — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 421 туриста
Меня зовут Ария, профессиональный гид и фотограф. Обожаю наше море, пляж, песок, янтарь, лес. Огромное желание показать людям красоту нашего края, познакомить с уникальными личностями. Мне нравится снимать эмоции людей, которые впервые с восхищением смотрят на наши сказочные красоты и слушают необыкновенные истории.Задать вопрос
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