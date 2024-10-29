Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Прекрасные виллы, морские пейзажи, роскошные закаты — старый курорт Восточной Пруссии сразу настраивает на созерцание. А ещё на неспешную прогулку и душевные разговоры. Этим мы и займёмся на экскурсии. Покажу вам главные места города и расскажу его правдивые истории и увлекательные легенды.