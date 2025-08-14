Т Татьяна Королевская дорога: Черняховск, Советск и Неман с посещением конезавода читать дальше которые не входят в программу экскурсии. Например: здание почтамта в Советске, памятник Барклаю де Толли. Получила огромное удовольствие и ещё раз спасибо!!! Очень интересная и познавательная экскурсия! Огромное спасибо гиду Ксении! Действительно профессионал своего дела, обращала наше внимание на некоторые исторические детали,

И Ирина Замок Тапиау и памятники прусской истории Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Ольга очень грамотная, интересная.

М Марина Замок Тапиау и памятники прусской истории Всё очень понравилось. Экскурсовод Ольга супер

Л Людмила Королевская дорога: Черняховск, Советск и Неман с посещением конезавода Очень понравился конезавод и город Черняховск. Вообще очень хорошая экскурсия. То, что нужно по информации и времени.

И Ирина Королевская дорога: Черняховск, Советск и Неман с посещением конезавода Три интересных места за один день! Каждое место интересно по своему! Отличный гид, который рассказал много фактов о Калининградской области. И мы даже заезжали в незапланированные, но очень интересные, места

Ю Юлия Замок Тапиау и памятники прусской истории В основном это руины. Крайне мало восстановлено. Поввезло с гидом, много и интересно рассказывала по дороге.

В Владислав Замок Тапиау и памятники прусской истории читать дальше и историческом событии, поддерживал интерес слушателей на протяжении всего маршрута. Было видно, что он искренне любит свою работу и стремится поделиться знаниями с посетителями. Спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Экскурсия была просто замечательной! Экскурсовод (Дмитрий Голубков) оказался настоящим профессионалом своего дела. Он увлекательно и подробно рассказывал о каждом экспонате

А Александр Королевская дорога: Черняховск, Советск и Неман с посещением конезавода Отличный гид, хорошо владеет информацией и правильно преподносит её, нет "каши" в голове, все постепенно.

Экскурсия понравилась

А Альберт Замок Тапиау и памятники прусской истории Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Виктория очень интересно рассказывает, обладает обширными историческими фактами. Все хорошо, спасибо

Е Екатерина Замок Тапиау и памятники прусской истории читать дальше истории края в периоды не только средних веков, но и нового и новейшего времени.

Посещение замков и возможность пройти в подвалы одного из замков оставили неизгладимое впечатление.

Благодарим за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещению. Отличная организация, прекрасный экскурсовод Дмитрий - очень профессионально, подробно и интересно рассказал историю замков, рыцарей, пруссов с попутными справками по

Л Людмила Замок Тапиау и памятники прусской истории Очень интересная, насыщенная экскурсия! Экскурсоводы в замках рассказывали такие вещи, которые при самостоятельном осмотре никогда бы не узнали. Большая благодарность экскурсоводу Виктории за отличную организацию экскурсии!

В замке Инстенбург хочется читать дальше выразить благодарность Евгению. Очень увлеченный человек, энтузиаст. Видно, что ему нравится то, что он делает, вклсдывает всю душу в разаитие, в будущее замка. Просто молодец! Экскурсия понравилась. Большое спасибо гиду Елене, хорошо провела эксккрсию, несмотря на очень большую группу - 63 человека.В замке Инстенбург хочется

О Оксана Замок Тапиау и памятники прусской истории Гид Елена очень замечательная, было приятно слушать, читала стихи, всё подробно объясняла! Экскурсия была восхитительной, познавательной! Спасибо большое!!!!

A Alexander Королевская дорога: Черняховск, Советск и Неман с посещением конезавода Хорошая экскурсия. Гид очень понравился. Настоящий знаток истории края. Узнал много нового и интересного. Экскурсия хотя и долгая, но совсем не трудная. Для любителей истории Калининградской области очень советую!

И Ирина Замок Тапиау и памятники прусской истории Лучшая экскурсия за все время нашего путешествия! Брали программу: Железнодорожный, Знаменск, Гвардейск, Правдинск. Гид Олег молодец! Все берите эти четыре города, ни капли не пожалеете! Впечатлений море!