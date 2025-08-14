Мои заказы

Конезавод – экскурсии в Калининграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Конезавод» в Калининграде, цены от 1989 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Королевская дорога: Черняховск, Советск и Неман с посещением конезавода
На автобусе
9 часов
-
10%
72 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Королевская дорога: Черняховск, Советск и Неман с посещением конезавода
Расписание: По воскресеньям в 9:00
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
3700 ₽4111.10 ₽ за человека
Замок Тапиау и памятники прусской истории
На автобусе
9 часов
-
10%
550 отзывов
Групповая
Замок Тапиау и памятники прусской истории
Завтра в 08:00
26 сен в 08:00
1989.90 ₽2211 ₽ за человека
Пора по коням
На машине
Конные прогулки
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Пора по коням
Начало: По желанию заказчика
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    14 августа 2025
    Королевская дорога: Черняховск, Советск и Неман с посещением конезавода
    Очень интересная и познавательная экскурсия! Огромное спасибо гиду Ксении! Действительно профессионал своего дела, обращала наше внимание на некоторые исторические детали,
    читать дальше

    которые не входят в программу экскурсии. Например: здание почтамта в Советске, памятник Барклаю де Толли. Получила огромное удовольствие и ещё раз спасибо!!!

  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    Замок Тапиау и памятники прусской истории
    Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Ольга очень грамотная, интересная.
  • М
    Марина
    9 августа 2025
    Замок Тапиау и памятники прусской истории
    Всё очень понравилось. Экскурсовод Ольга супер
  • Л
    Людмила
    9 августа 2025
    Королевская дорога: Черняховск, Советск и Неман с посещением конезавода
    Очень понравился конезавод и город Черняховск. Вообще очень хорошая экскурсия. То, что нужно по информации и времени.
  • И
    Ирина
    8 августа 2025
    Королевская дорога: Черняховск, Советск и Неман с посещением конезавода
    Три интересных места за один день! Каждое место интересно по своему! Отличный гид, который рассказал много фактов о Калининградской области. И мы даже заезжали в незапланированные, но очень интересные, места
  • Ю
    Юлия
    4 августа 2025
    Замок Тапиау и памятники прусской истории
    В основном это руины. Крайне мало восстановлено. Поввезло с гидом, много и интересно рассказывала по дороге.
  • В
    Владислав
    3 августа 2025
    Замок Тапиау и памятники прусской истории
    Экскурсия была просто замечательной! Экскурсовод (Дмитрий Голубков) оказался настоящим профессионалом своего дела. Он увлекательно и подробно рассказывал о каждом экспонате
    читать дальше

    и историческом событии, поддерживал интерес слушателей на протяжении всего маршрута. Было видно, что он искренне любит свою работу и стремится поделиться знаниями с посетителями. Спасибо за интересную и познавательную экскурсию!

  • А
    Александр
    2 августа 2025
    Королевская дорога: Черняховск, Советск и Неман с посещением конезавода
    Отличный гид, хорошо владеет информацией и правильно преподносит её, нет "каши" в голове, все постепенно.
    Экскурсия понравилась
  • А
    Альберт
    28 июля 2025
    Замок Тапиау и памятники прусской истории
    Экскурсия очень понравилась, экскурсовод Виктория очень интересно рассказывает, обладает обширными историческими фактами. Все хорошо, спасибо
  • Е
    Екатерина
    28 июля 2025
    Замок Тапиау и памятники прусской истории
    Отличная организация, прекрасный экскурсовод Дмитрий - очень профессионально, подробно и интересно рассказал историю замков, рыцарей, пруссов с попутными справками по
    читать дальше

    истории края в периоды не только средних веков, но и нового и новейшего времени.
    Посещение замков и возможность пройти в подвалы одного из замков оставили неизгладимое впечатление.
    Благодарим за экскурсию, однозначно рекомендуем к посещению.

  • Л
    Людмила
    27 июля 2025
    Замок Тапиау и памятники прусской истории
    Очень интересная, насыщенная экскурсия! Экскурсоводы в замках рассказывали такие вещи, которые при самостоятельном осмотре никогда бы не узнали. Большая благодарность экскурсоводу Виктории за отличную организацию экскурсии!
  • А
    Анна
    25 июля 2025
    Замок Тапиау и памятники прусской истории
    Экскурсия понравилась. Большое спасибо гиду Елене, хорошо провела эксккрсию, несмотря на очень большую группу - 63 человека.
    В замке Инстенбург хочется
    читать дальше

    выразить благодарность Евгению. Очень увлеченный человек, энтузиаст. Видно, что ему нравится то, что он делает, вклсдывает всю душу в разаитие, в будущее замка. Просто молодец!

  • О
    Оксана
    25 июля 2025
    Замок Тапиау и памятники прусской истории
    Гид Елена очень замечательная, было приятно слушать, читала стихи, всё подробно объясняла! Экскурсия была восхитительной, познавательной! Спасибо большое!!!!
  • A
    Alexander
    21 июля 2025
    Королевская дорога: Черняховск, Советск и Неман с посещением конезавода
    Хорошая экскурсия. Гид очень понравился. Настоящий знаток истории края. Узнал много нового и интересного. Экскурсия хотя и долгая, но совсем не трудная. Для любителей истории Калининградской области очень советую!
  • И
    Ирина
    21 июля 2025
    Замок Тапиау и памятники прусской истории
    Лучшая экскурсия за все время нашего путешествия! Брали программу: Железнодорожный, Знаменск, Гвардейск, Правдинск. Гид Олег молодец! Все берите эти четыре города, ни капли не пожалеете! Впечатлений море!
  • Н
    Наталья
    18 июля 2025
    Замок Тапиау и памятники прусской истории
    Очень интересная и познавательная экскурсия -посмотрели 2 года и 2 замка. Экскурсовод Ольга отлично подала информацию об истории городов и замков, посмотрели основные достопримечательности. Остались очень довольны.

Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Конезавод" можно забронировать 3 экскурсии от 1989 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 623 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
