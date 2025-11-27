Приглашаем вас в три города: сыра, мира и двух императоров — Наполеона и Александра I. Вы прогуляетесь по выложенным брусчаткой улицам Советска, Немана и Черняховска. Увидите Инстербургский замок и руины крепости Рагнит.
Побываете в магазине крафтовой сыроварни Deutsches Haus и оцените вкус знаменитого тильзитского сыра.
Побываете в магазине крафтовой сыроварни Deutsches Haus и оцените вкус знаменитого тильзитского сыра.
Описание экскурсии
Начнём наше путешествие в Черняховске. Вы увидите:
- Инстербургский замок 14 века — был возведён Тевтонским орденом и пережил множество переворотов, войн и разрушений. Сегодня здесь расположен музей, в котором хранятся артефакты, связанные с историей города и орденского периода
- памятник Барклаю-де-Толли — русскому полководцу, который принимал участие в Отечественной войне 1812 года
- Старый город, на чьих улицах переплетены немецкая и русская культуры
- замок Георгенбург, который является частью исторического комплекса, связанного с рыцарями Тевтонского ордена
- По желанию — комплексный обед в кафе
Затем мы отправимся в Советск. Увидим:
- мост королевы Луизы (1907), который соединяет берега реки Неман и является важным историческим памятником
- скульптура лося — один из знаковых памятников города
- памятник тильзитскому трамваю — символ транспортной истории города
Следующей остановкой станет Неман, где вас ожидают:
- скульптура Раганиты, которая напоминает о временах, когда эти земли принадлежали литовским князьям
- руины орденской крепости Рагнит
- магазин местной сыроварни Deutsches Haus, где можно попробовать и приобрести несколько видов крафтового сыра
Примерный тайминг
- Калининград — Черняховск — 1,5 ч
- Экскурсия по замку — 20 мин
- Пешеходная по Черняховску — 50 мин
- Обед в кафе (по желанию) или свободное время — 40 мин
- Черняховск — Советск — 1 ч
- Пешеходная по Советску — 1 ч 20 мин
- Советск — Неман — 10 мин
- Дегустация сыра — 1 ч
- Неман — Калининград — 2 ч
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Дополнительно оплачиваются: дегустация в сыроварне Deutsches Haus — 400 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка, обед — 500 ₽ за чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в воскресенье в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 77 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
27 ноя 2025
Инна Васильевна - гид от Бога! Она всех зарядила своим энтузиазмом, поделилась помимо материала экскурсии массой увлекательных историй из жизни гида. Ее повествование вперемешку с вопросами к аудитории с обязательным призом (конфета) за правильный ответ не давали скучать и непременно вызывали улыбку. Посмотрели красивые и памятные места, узнали историю края, попробовали сыр в Немане - все прошло чудесно.
Ирина
20 ноя 2025
Очень хорошая экскурсия. Прекрасный гид Светлана. Всю экскурсию и в автобусе, и вне его мы впитывали информацию. Информация подавалась со знанием истории, профессионально, без баек, чем иногда грешат экскурсводы. Все
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия «И это всё - Калининград»
Исследуйте уникальное сочетание эпох в Калининграде: от средневековых кирх до современных зданий
Начало: Калининград ул. Шевченко 2 к 5
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 12 985 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
История города «К»: факты, архитектура, легенды и современные мифы
Познакомьтесь с Калининградом: его историей, архитектурой и легендами. Узнайте о рыцарях, древних пруссах и марципане на индивидуальной экскурсии
Начало: У Дома Советов
Завтра в 10:00
1 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Янтарная душа Калининграда
Путешествие в Калининград, где история янтаря оживает. Узнайте о добыче, легендах и загадках солнечного камня. Погрузитесь в атмосферу мистики
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.