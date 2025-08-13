Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, с интересными историями и удивительными природными объектами
6 причин купить эту экскурсию
- 🐾 Увидеть знаменитых котов Зеленоградска
- 🏖️ Насладиться пляжами Куршской косы
- 🌲 Посетить Танцующий лес
- 🔭 Оценить виды с Высоты Эфа
- 📚 Узнать историю Восточной Пруссии
- 🐦 Посетить орнитологическую станцию
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Пляж Куршской косы
- Орнитологическая станция
Описание экскурсии
Нескучная дорога до Зеленоградска
В пути я расскажу вам историю Восточной Пруссии, о рыцарях, природе и климате Калининградской области. А ещё вы узнаете, почему, независимо от осадков, ветра и температуры, погода в день нашей поездки будет хорошей;)
А вот и Кранц!
Так раньше назывался Зеленоградск. Мы прогуляемся по Курортному проспекту, где обсудим, почему именно кот — символ города. Погладим хвостиков или полюбуемся со стороны пушистыми хозяевами города. Выйдем к морю, где покормим чаек. При желании можно прокатиться на колесе обозрения.
Визит-центр Куршской косы
Прежде чем оказаться среди дюн, посетим музей, чтобы узнать о них больше. Экспозиция расскажет о местном рыболовстве и песчаной катастрофе. Вы увидите немецкий планер и деревню викингов — эти морские разбойники задержались здесь лет на 300.
Орнитологическая станция (с апреля по октябрь)
Здесь вы поймёте, как ловят птиц для кольцевания, увидите специальные ловушки. Прямо при вас окольцуют птицу и расскажут, как ловят сов и почему именно над Куршской косой осенью пролетает около миллиона птиц в день!
Танцующий лес — причудливо изогнутые сосны
Застывшие в пылу танцевальных баталий сосны позволят придумать личную гипотезу их появления. А ваше богатое воображение поможет увидеть в изгибах стволов разных персонажей и оживит их!
Высота Эфа — вершина песчаной дюны
По настилам и ступеням поднимаемся на вершину дюны. Увидим, кто одержал победу: человек с пытливым умом и десятилетиями кропотливого труда или ветер, переносящий каждую секунду миллионы песчинок…
Пляж Куршской косы
Здесь же, около Высоты Эфа, выходим на пляж. Тут на выбор: можно искупаться в прохладной Балтике либо полюбоваться могучими волнами, найти на песке застывшие солнечные лучики — наш янтарь.
Дорога домой
На обратном пути я расскажу увлекательные истории из своей богатой приключениями жизни. Уверен, скучать не будете! А можно просто подремать, есть и такая опция. Но это только для пассажиров.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 2022 года. Есть детское кресло
- На обед мы можем заехать в один из ресторанов посёлка Рыбачий
- Дополнительно оплачивается въезд в Национальный парк «Куршская коса»: взрослые — 300 ₽ (нужно также оплатить билет для гида), оплата въезда автомобиля — 150 ₽, дошкольники, школьники и пенсионеры — бесплатно
- Продолжительность экскурсии можно увеличить из расчёта 1700 ₽/час
- При желании посетим Музей русских суеверий, где художник Михаил Семёнов вырезает из дерева сказочных персонажей — домовых, леших, Бабу-ягу. Только здесь вы сможете узнать, куда всё время девается второй носок при стирке. Билет стоит 100 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Если приедем ещё раз, обязательно с ним встретимся.
Рекомендую Валерия с удовольствием.