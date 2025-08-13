Мои заказы

Приключения на Балтике: Куршская коса и Зеленоградск

Увлекательное путешествие по Калининградской области: от истории Зеленоградска до природных чудес Куршской косы. Погрузитесь в атмосферу Балтики
Путешествие начинается с прогулки по Зеленоградску, где туристы могут насладиться атмосферой старинного курорта и встретить знаменитых местных котов. Далее маршрут ведет на Куршскую косу, где откроются захватывающие виды на дюны и Танцующий лес. Высота Эфа предложит панорамные виды, а пляж позволит насладиться морем и янтарем.

Экскурсия обещает быть насыщенной и познавательной, с интересными историями и удивительными природными объектами
5
8 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐾 Увидеть знаменитых котов Зеленоградска
  • 🏖️ Насладиться пляжами Куршской косы
  • 🌲 Посетить Танцующий лес
  • 🔭 Оценить виды с Высоты Эфа
  • 📚 Узнать историю Восточной Пруссии
  • 🐦 Посетить орнитологическую станцию

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и отдыха на пляже. В это время можно насладиться тёплым морем и комфортной температурой воздуха. В апреле и октябре тоже приятно, но может быть прохладнее, что компенсируется меньшим количеством туристов. В зимние месяцы экскурсия также возможна, но стоит быть готовым к более суровым погодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Ближайшие даты:
26
авг27
авг28
авг29
авг30
авг31
авг1
сен
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Пляж Куршской косы
  • Орнитологическая станция

Описание экскурсии

Нескучная дорога до Зеленоградска

В пути я расскажу вам историю Восточной Пруссии, о рыцарях, природе и климате Калининградской области. А ещё вы узнаете, почему, независимо от осадков, ветра и температуры, погода в день нашей поездки будет хорошей;)

А вот и Кранц!

Так раньше назывался Зеленоградск. Мы прогуляемся по Курортному проспекту, где обсудим, почему именно кот — символ города. Погладим хвостиков или полюбуемся со стороны пушистыми хозяевами города. Выйдем к морю, где покормим чаек. При желании можно прокатиться на колесе обозрения.

Визит-центр Куршской косы

Прежде чем оказаться среди дюн, посетим музей, чтобы узнать о них больше. Экспозиция расскажет о местном рыболовстве и песчаной катастрофе. Вы увидите немецкий планер и деревню викингов — эти морские разбойники задержались здесь лет на 300.

Орнитологическая станция (с апреля по октябрь)

Здесь вы поймёте, как ловят птиц для кольцевания, увидите специальные ловушки. Прямо при вас окольцуют птицу и расскажут, как ловят сов и почему именно над Куршской косой осенью пролетает около миллиона птиц в день!

Танцующий лес — причудливо изогнутые сосны

Застывшие в пылу танцевальных баталий сосны позволят придумать личную гипотезу их появления. А ваше богатое воображение поможет увидеть в изгибах стволов разных персонажей и оживит их!

Высота Эфа — вершина песчаной дюны

По настилам и ступеням поднимаемся на вершину дюны. Увидим, кто одержал победу: человек с пытливым умом и десятилетиями кропотливого труда или ветер, переносящий каждую секунду миллионы песчинок…

Пляж Куршской косы

Здесь же, около Высоты Эфа, выходим на пляж. Тут на выбор: можно искупаться в прохладной Балтике либо полюбоваться могучими волнами, найти на песке застывшие солнечные лучики — наш янтарь.

Дорога домой

На обратном пути я расскажу увлекательные истории из своей богатой приключениями жизни. Уверен, скучать не будете! А можно просто подремать, есть и такая опция. Но это только для пассажиров.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado 2022 года. Есть детское кресло
  • На обед мы можем заехать в один из ресторанов посёлка Рыбачий
  • Дополнительно оплачивается въезд в Национальный парк «Куршская коса»: взрослые — 300 ₽ (нужно также оплатить билет для гида), оплата въезда автомобиля — 150 ₽, дошкольники, школьники и пенсионеры — бесплатно
  • Продолжительность экскурсии можно увеличить из расчёта 1700 ₽/час
  • При желании посетим Музей русских суеверий, где художник Михаил Семёнов вырезает из дерева сказочных персонажей — домовых, леших, Бабу-ягу. Только здесь вы сможете узнать, куда всё время девается второй носок при стирке. Билет стоит 100 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 49 туристов
Влюблю в Калининград и его окрестности! Расскажу много интересного, покажу уникальные красоты, помогу найти янтарь. В каждую экскурсию я вкладываю свою душу, лёгкий юмор и обаяние. Вы почувствуете себя так, словно знаете меня много лет. До встречи!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Л
Лилит
13 авг 2025
Проехались по основным точкам Куршской косы! Классная машина, хороший гид и водитель и очень бережное отношение к нам, было очень комфортно с ребенком, Валерий всегда нам помогал, чтоб мы могли и фото сделать и спокойно пройтись! Спасибо!!!
Х
Хохлова
5 авг 2025
Провели целый день на экскурсии с Валерием. Понравилось, что машина была комфортабельной, так как целый день были в дороге и нас было 4 человека. Почерпнули много информации, побывали во всех значимых, интересных местах Куршской косы, города Зеленоградска. Все что хотели увидели. Валерий всю дорогу вел рассказ, интересно и с юмором. Так что день пролетел быстро и с пользой. Гида рекомендую)
Д
Дмитрий
1 авг 2025
Недавно мы с семьёй побывали на удивительной экскурсии по Куршской косе и Зеленоградску, и нашим гидом был Валерий. Хотим отметить его профессионализм и внимательное отношение к каждому участнику путешествия. Наша
читать дальше

компания была разновозрастной, но Валерий смог увлечь всех — и 4-летнего непоседу, и 13-летнего подростка.

Казалось, он знает лично всех ключевых людей на маршруте: орнитологов на станции кольцевания птиц, заводчика сов по дороге к высоте Эфа, мастера янтарных дел в Танцующем лесу. Благодаря этим знакомствам экскурсия стала ещё более живой.

Рассказ Валерия о местах, которые мы посещали, был насыщен историческими фактами, разбавлен юмором и подан так, что даже сложные вещи становились понятными и интересными. Всё прошло комфортно, легко и с ориентацией на интересы туристов.

А лучшей оценкой стали слова нашего подростка:
«Валерий, Вы крутой!»

Анастасия
Анастасия
28 июн 2025
Замечательная экскурсия. Время пролетело незаметно, и это в том числе благодаря Валерию. У этого гида: прекрасные знания, отличное чувство юмора, комфортабельный автомобиль. В общем всё сложилось.
Если приедем ещё раз, обязательно с ним встретимся.
Рекомендую Валерия с удовольствием.
Елена
Елена
18 июн 2025
Понравилась экскурсия. Все сложилось хорошо. Были с 2 детьми, Валерий подстраивался, учитывал наши пожелания. Время пролетело незаметно. Валерий, человек с юмором, поднимал настроение и туристический дух😃 Автомобиль большой и удобный для всех участников передвижения, даже для заднего пассажира посередине🤝
И
Игорь
13 июн 2025
Хотим выразить благодарность Валерию за прекрасную экскурсию по Зеленоградску и Куршской косе! Спасибо за интеллигентность и основательность, что выражалось в выборе маршрута, интересную подачу материала. Рекомендую всем интересующимся!!!
Е
Елена
3 июн 2025
Валерий замечательный гид,знающий историю краю, обладающий даром рассказчика. Очень внимателен к пожеланиям. Маршрут интересный. Несмотря на то, что экскурсия достаточно продолжительная, мы вернулись домой отдохнувшими, с массой впечатлений.
И
Инна
25 мар 2025
Нам очень понравилась экскурсия! Получили массу информации и узнали много исторических фактов. Даже не побывав в тех музеях в которых был не рабочий день у нас осталось ощущение,что мы их
читать дальше

посетили! Если решим снова приехать в Калининград, то обязательно обратимся к Валерию ещё! Комментарий мужа: Экскурсовод красавчик, очень начитанный и знающий 100500 фоктов исторических событий Калининграда, Зеленоградска и не только. Авто водит отлично, сама машина будет выделять вас на любой экскурсионной остановке среди других. Рекомендует лучшее, но ничего ненавязывает. Обмана нет, всё как в описании! Рекомендую, мне очень понравилось!

