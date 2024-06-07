О Ольга Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!

Т Татьяна Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе Все замечательно. Отдельно благодарность гиду Ирине.

Ж Жанна Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день Брали у Павла экскурсию Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса. Экскурсия просто отличная, очень понравилось, Павел очень хороший рассказчик, много новой информации. Очень хороший собеседник. Знает свое дело на 5+. Всем советую побывать на этой экскурсии и рекомендую именно Павла)))

А Анна Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе Огромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересно, и с любовью ко всему участникам;) спасибо вам огромное

Д Дарья Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день Павел, спасибо большое за организацию нашей экскурсии! С тобой было не только весело, но и очень интересно. Ты очень хорошо знаешь историю Калининградской области, это огромный плюс. Желаем тебе процветания в твоей профессии) Москва, 25 мая 😁

Е Егор Куршская коса - уголок нетронутой природы Отличная экскурсия. Много нового материала об истории города и всего региона в целом. Особенно интересным был рассказ про тайну янтарной комнаты. Удалось посетить основные достопримечательности за короткий период. Много ходили, но совсем не утомительно. Рекомендую

Г Галина Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день читать дальше брать отдельно экскурсии по Светлогорску - Янтарному и Зеленоградску - Куршской косе. Маршрут подходит для общего знакомства с курортами и при ограниченном времени, потому что захочется вернуться в Светлогорск, Зеленоградск и более подробно всё изучить. Павел - отличный рассказчик, маршрут очень насыщенный, но знакомство со Светлогорском и Янтарным очень поверхностное. Если есть время, то лучше

Т Татьяна Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда читать дальше и горячий энтузиаст популяризации форта. Затем отправились на косу. Так получилось, что в группе оказалась я одна, другие участники отказались в последний момент. Особая благодарность организаторам, что не смотря на то, что группа не собралась, экскурсию провели для меня одной, экскурсия была индивидуальная по цене групповой! По ходу поездки маршрут скорректировали по моим предпочтениям, что-то сократили, а где-то наоборот увеличили время пребывания. Спасибо Леониду за прекрасную и познавательную поездку! Поездка на Куршскую косу с заездом в Форт №1 очень понравилась! На форте экскурсию провел местный гид Алексей, прекрасный рассказчик

Т Татьяна Топ-места Куршской косы Спасибо за экскурсию. Провели чудесный день на Куршской косе. В следующий раз обязательно поедем на балтийскую:)