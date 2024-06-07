Национальные парки Калининграда

Найдено 12 экскурсий в категории «Национальные парки» в Калининграде, цены от 1 490 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
4739 отзывов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
«В национальном парке с гидом прогуляетесь по высоте Эфа и Танцующему лесу, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490 за человека
Куршская коса: волшебство на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
109 отзывов
Куршская коса: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
109 отзывов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160 за всё до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперек
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса вдоль и поперек
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
«Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде в национальный парк — 300 руб»
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
12 000 за всё до 4 чел.
Куршская коса - природная сказка Балтики
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
7 часов
148 отзывов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
«На территории национального парка поговорим о прошлых веках, когда необыкновенное богатство охотничьих угодий привлекало сюда монархов и аристократов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Куршская коса - уголок нетронутой природы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
149 отзывов
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
16 июня в 07:00
29 июня в 07:00
13 850 за всё до 4 чел.
Куршская коса в вашем ритме
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Куршская коса в вашем ритме
Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами
Начало: По договоренности
«Мы посетим основные достопримечательности национального парка: самую узкую часть Куршской косы в поселке Лесное, «хвойный винегрет» на дюне Брухберг и мистический Танцующий лес с деревьями необычной формы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 100 за всё до 3 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
6 отзывов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300 за человека
Топ-места Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Топ-места Куршской косы
Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
Начало: По договорённости
«Дополнительные расходы: экосбор при въезде в национальный парк — 450 руб»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 900 за всё до 3 чел.
Национальный парк Куршская коса, форт №3 и уютный Зеленоградск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
275 отзывов
Куршская коса и исторический Зеленоградск: путешествие из Калининграда
Откройте для себя величие Куршской косы и узнайте историю Зеленоградска в комфортной индивидуальной экскурсии
«Приглашаю в однодневное путешествие в национальный парк Куршская коса»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980 за всё до 8 чел.
Сап-тур на Куршскую косу
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Сап-тур на Куршскую косу
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Начало: в Зеленоградске
«Из Зеленоградска мы доберемся до национального парка и проплывем на сапах по глади Куршского залива»
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 12 000 за всё до 5 чел.
Балтийская Ривьера: Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Балтийская Ривьера: Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
Изучить атмосферные города области и погулять по национальному парку
Начало: У Дома Советов
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 1831616 485 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!
    Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!
  • Т
    Татьяна
    6 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Все замечательно. Отдельно благодарность гиду Ирине.
  • Ж
    Жанна
    6 июня 2024
    Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
    Брали у Павла экскурсию Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса. Экскурсия просто отличная, очень понравилось, Павел очень хороший рассказчик, много новой информации. Очень хороший собеседник. Знает свое дело на 5+. Всем советую побывать на этой экскурсии и рекомендую именно Павла)))
  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
    Огромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересно, и с любовью ко всему участникам;) спасибо вам огромное
    Огромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересноОгромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересноОгромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересно
  • Д
    Дарья
    31 мая 2024
    Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
    Павел, спасибо большое за организацию нашей экскурсии! С тобой было не только весело, но и очень интересно. Ты очень хорошо знаешь историю Калининградской области, это огромный плюс. Желаем тебе процветания в твоей профессии) Москва, 25 мая 😁
  • Е
    Егор
    31 мая 2024
    Куршская коса - уголок нетронутой природы
    Отличная экскурсия. Много нового материала об истории города и всего региона в целом. Особенно интересным был рассказ про тайну янтарной комнаты. Удалось посетить основные достопримечательности за короткий период. Много ходили, но совсем не утомительно. Рекомендую
  • Г
    Галина
    31 мая 2024
    Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
    Павел - отличный рассказчик, маршрут очень насыщенный, но знакомство со Светлогорском и Янтарным очень поверхностное. Если есть время, то лучше
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    брать отдельно экскурсии по Светлогорску - Янтарному и Зеленоградску - Куршской косе. Маршрут подходит для общего знакомства с курортами и при ограниченном времени, потому что захочется вернуться в Светлогорск, Зеленоградск и более подробно всё изучить.

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
    Поездка на Куршскую косу с заездом в Форт №1 очень понравилась! На форте экскурсию провел местный гид Алексей, прекрасный рассказчик
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    и горячий энтузиаст популяризации форта. Затем отправились на косу. Так получилось, что в группе оказалась я одна, другие участники отказались в последний момент. Особая благодарность организаторам, что не смотря на то, что группа не собралась, экскурсию провели для меня одной, экскурсия была индивидуальная по цене групповой! По ходу поездки маршрут скорректировали по моим предпочтениям, что-то сократили, а где-то наоборот увеличили время пребывания. Спасибо Леониду за прекрасную и познавательную поездку!

  • Т
    Татьяна
    23 мая 2024
    Топ-места Куршской косы
    Спасибо за экскурсию. Провели чудесный день на Куршской косе. В следующий раз обязательно поедем на балтийскую:)
  • А
    Александра
    23 мая 2024
    Куршская коса - природная сказка Балтики
    Экскурсия по Куршской косе в начале мая стала для нас с мамой настоящим открытием. Уникальная природа, заповедные уголки и великолепные
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    песчаные дюны покорили наши сердца. Организация на высшем уровне. Степан, наш харизматичный гид, не только увлекательно рассказывал историю, но и предварительно выслал список обязательных мест в Калининграде, включая рестораны. К сожалению, увидела сообщение только в городе, и бронирование столика уже не было возможно. Однако, учитывая ресторан, который выбрал Степан для нашего обеда на косе, уверена что это должно быть великолепное кулинарное путешествие. Настоятельно рекомендую! Обязательно вернёмся, чтобы увидеть и восток области.

    Экскурсия по Куршской косе в начале мая стала для нас с мамой настоящим открытием. Уникальная природаЭкскурсия по Куршской косе в начале мая стала для нас с мамой настоящим открытием. Уникальная природаЭкскурсия по Куршской косе в начале мая стала для нас с мамой настоящим открытием. Уникальная природаЭкскурсия по Куршской косе в начале мая стала для нас с мамой настоящим открытием. Уникальная природаЭкскурсия по Куршской косе в начале мая стала для нас с мамой настоящим открытием. Уникальная природаЭкскурсия по Куршской косе в начале мая стала для нас с мамой настоящим открытием. Уникальная природа

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Национальные парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Утренняя Куршская коса, Зеленоградск и замок Нессельбек на автобусе
  2. Куршская коса: волшебство на каждом шагу
  3. Куршская коса и 3 курорта Балтики за 1 день
  4. Куршская коса вдоль и поперек
  5. Куршская коса - природная сказка Балтики
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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