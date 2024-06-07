1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Утренняя экскурсия: Куршская коса и Зеленоградск
Исследуйте живописные дюны, Танцующий лес и исторический Зеленоградск, наслаждаясь утренней прохладой и спокойствием
Начало: В одном из 10 мест на выбор, в том числе из Зелено...
«В национальном парке с гидом прогуляетесь по высоте Эфа и Танцующему лесу, а на безлюдном пляже сделаете отличные фотографии»
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00 и 09:30
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16551 490₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в мир красоты и загадок Куршской косы. Уникальные ландшафты, исторические секреты и вдохновляющие виды ждут вас
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Куршская коса и курорты Балтики: янтарь, природа и архитектура
Исследуйте уникальные природные и культурные жемчужины Калининградской области в одной насыщенной экскурсии
25 июня в 08:30
26 июня в 08:00
16 160₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса вдоль и поперек
Изучить главные эко-маршруты национального парка и услышать истории рыбацких деревушек
«Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде в национальный парк — 300 руб»
9 июня в 15:00
12 июня в 15:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса - природная сказка Балтики
Классическая экскурсия по главным местам национального парка с посещением Зеленоградска
Начало: Адрес проживания гостей в Калининграде или Зеленог...
«На территории национального парка поговорим о прошлых веках, когда необыкновенное богатство охотничьих угодий привлекало сюда монархов и аристократов»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса: природные чудеса и Зеленоградск
Откройте для себя красоту Куршской косы и исторические уголки Зеленоградска в увлекательной индивидуальной экскурсии
16 июня в 07:00
29 июня в 07:00
13 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Куршская коса в вашем ритме
Посетить знаменитый национальный парк и насладиться его потрясающими пейзажами
Начало: По договоренности
«Мы посетим основные достопримечательности национального парка: самую узкую часть Куршской косы в поселке Лесное, «хвойный винегрет» на дюне Брухберг и мистический Танцующий лес с деревьями необычной формы»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
13 100₽ за всё до 3 чел.
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Калининграда
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На площади Дома Советов
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
60003 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Топ-места Куршской косы
Посетить самые популярные достопримечательности и смотровые площадки национального парка
Начало: По договорённости
«Дополнительные расходы: экосбор при въезде в национальный парк — 450 руб»
12 июня в 08:00
16 июня в 08:00
7 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Куршская коса и исторический Зеленоградск: путешествие из Калининграда
Откройте для себя величие Куршской косы и узнайте историю Зеленоградска в комфортной индивидуальной экскурсии
«Приглашаю в однодневное путешествие в национальный парк Куршская коса»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 980₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Сап-тур на Куршскую косу
Проплыть на доске по Куршскому заливу и исследовать эко-тропы национального парка
Начало: в Зеленоградске
«Из Зеленоградска мы доберемся до национального парка и проплывем на сапах по глади Куршского залива»
12 июня в 08:30
14 июня в 08:30
от 12 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Балтийская Ривьера: Светлогорск, Зеленоградск и Куршская коса
Изучить атмосферные города области и погулять по национальному парку
Начало: У Дома Советов
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 1831616 485₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 июня 2024Спасибо!!! Прекрасная экскурсия, шикарный экскурсовод Анжела 💕 буду рекомендовать друзьям!
- ТТатьяна6 июня 2024Все замечательно. Отдельно благодарность гиду Ирине.
- ЖЖанна6 июня 2024Брали у Павла экскурсию Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный, Куршская коса. Экскурсия просто отличная, очень понравилось, Павел очень хороший рассказчик, много новой информации. Очень хороший собеседник. Знает свое дело на 5+. Всем советую побывать на этой экскурсии и рекомендую именно Павла)))
- ААнна6 июня 2024Огромное спасибо экскурсоводу Александре и водителю Павлу за замечательно проведённое время, всё чётко, по делу, интересно, и с любовью ко всему участникам;) спасибо вам огромное
- ДДарья31 мая 2024Павел, спасибо большое за организацию нашей экскурсии! С тобой было не только весело, но и очень интересно. Ты очень хорошо знаешь историю Калининградской области, это огромный плюс. Желаем тебе процветания в твоей профессии) Москва, 25 мая 😁
- ЕЕгор31 мая 2024Отличная экскурсия. Много нового материала об истории города и всего региона в целом. Особенно интересным был рассказ про тайну янтарной комнаты. Удалось посетить основные достопримечательности за короткий период. Много ходили, но совсем не утомительно. Рекомендую
- ГГалина31 мая 2024Павел - отличный рассказчик, маршрут очень насыщенный, но знакомство со Светлогорском и Янтарным очень поверхностное. Если есть время, то лучше
- ТТатьяна24 мая 2024Поездка на Куршскую косу с заездом в Форт №1 очень понравилась! На форте экскурсию провел местный гид Алексей, прекрасный рассказчик
- ТТатьяна23 мая 2024Спасибо за экскурсию. Провели чудесный день на Куршской косе. В следующий раз обязательно поедем на балтийскую:)
- ААлександра23 мая 2024Экскурсия по Куршской косе в начале мая стала для нас с мамой настоящим открытием. Уникальная природа, заповедные уголки и великолепные
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Национальные парки»
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