Что вас ждет

Государственный природный национальный парк «Куршская коса» поразит вас своей неповторимостью и живописностью — не просто так его включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь вы сможете увидеть колоритные посёлки Лесное и Рыбачий. Посетите Танцующий лес, где стволы деревьев изгибаются самым причудливым образом, образуя всевозможные закрученные формы и зигзаги. Прогулявшись по этому удивительному месту, вы доберётесь до смотровой площадки на дюне Эфа, с которой видны многочисленные местные красоты — и Балтика, и залив, и песчаная пустыня, и разнообразные сосновые леса. В этом во многом и заключается магия Куршской косы. Кроме того, с апреля вы сможете побывать орнитологической станции кольцевания птиц.