Автомобильная экскурсия в национальный парк «Куршская коса»

Государственный природный национальный парк «Куршская коса» поразит вас своей неповторимостью и...

Государственный природный национальный парк «Куршская коса» поразит вас своей неповторимостью и живописностью — не просто так его включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь вы увидите колоритные посёлки Лесное и Рыбачий, посетите Танцующий лес и доберётесь до смотровой площадки на дюне Эфа, с которой видны многочисленные местные красоты — и Балтика, и залив, и песчаная пустыня, и разнообразные сосновые леса.

В этом во многом и заключается магия Куршской косы.
Автомобильная экскурсия в национальный парк «Куршская коса»
Автомобильная экскурсия в национальный парк «Куршская коса»
Автомобильная экскурсия в национальный парк «Куршская коса»
Автомобильная экскурсия в национальный парк «Куршская коса»
Автомобильная экскурсия в национальный парк «Куршская коса»
Автомобильная экскурсия в национальный парк «Куршская коса»

Что вы увидите 🤩

  • Посёлки Лесное и Рыбачий
  • Танцующий лес
  • смотровой площадки на дюне Эфа
  • орнитологическая станция
Что вас ждет
Государственный природный национальный парк «Куршская коса» поразит вас своей неповторимостью и живописностью — не просто так его включили в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь вы сможете увидеть колоритные посёлки Лесное и Рыбачий. Посетите Танцующий лес, где стволы деревьев изгибаются самым причудливым образом, образуя всевозможные закрученные формы и зигзаги. Прогулявшись по этому удивительному месту, вы доберётесь до смотровой площадки на дюне Эфа, с которой видны многочисленные местные красоты — и Балтика, и залив, и песчаная пустыня, и разнообразные сосновые леса. В этом во многом и заключается магия Куршской косы. Кроме того, с апреля вы сможете побывать орнитологической станции кольцевания птиц.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
13 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Экологический сбор — 300 рублей с человека
  • Орнитологическая станция — 200 рублей с человека
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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