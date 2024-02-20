Неторопливая прогулка, которую разбавит мой рассказ об этих живописных местах с многовековой историей. Не обременяя лишней информацией, я поведаю вам самое интересное и увлекательное о Куршской косе.
Вы сможете отдохнуть душой, ощутить невероятный заряд бодрости, окунуться в чарующую атмосферу косы и насладиться ее необыкновенной природой.
Вы сможете отдохнуть душой, ощутить невероятный заряд бодрости, окунуться в чарующую атмосферу косы и насладиться ее необыкновенной природой.
Ближайшие даты:
20
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21
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Легковой авто
|10 000 ₽
|Микроавтобус
|15 000 ₽
Что вас ожидает:
- Самое узкое место полуострова
- Танцующий лес
- Высота Эфа
- Орнитологическая станция
- Или любые другие маршруты национального парка «Куршская коса»
Описание
Во время автомобильной экскурсии по Куршской косе мы сможем посетить несколько маршрутов на выбор: Королевский бор; Визит-центр «Музейный комплекс»; Высота Мюллера; Танцующий лес; Высота Эфа; Озеро «Лебедь»; Самое узкое место полуострова. Также при желании с апреля по октябрь можно посетить орнитологическую станцию «Фрингилла». Заслуживает внимания и старинная кирха (ныне православный храм) в поселке Рыбачий. Не оставят никого равнодушными бескрайние пляжи Куршской косы с «поющим» песком и многочисленными дюнами. Если повезет, то можно будет познакомиться с кабанами, лисами, косулями и не только. В теплое время года по договоренности можно пойти по Куршскому заливу на катере к белым дюнам. Иногда капитан разрешает взять штурвал в свои руки.
В любой свободный день с 9 до 18
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное сопровождение
- Проезд на автомобиле из Калининграда, Зеленоградска, аэропорта «Храброво» до места назначения и обратно
- Что не входит
- Экологический сбор за посещение нац. парка — 450 руб. за гида и авто + 300 руб. с пассажира (есть льготы)
- Посещение орнитологической станции (по желанию)
- Питание
- Встреча по удаленному от Калининграда и/или от косы адресу
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: По вашему адресу в Калининграде или ЗеленоградскеЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой свободный день с 9 до 18Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, приготовьте одежду по погоде. Возьмите зонтик, если есть вероятность дождя. Для напитков и обеда предусмотрены специальные остановки, поэтому их необязательно брать с собой.
- Если у вас есть льготы, то необходимо иметь при себе подтверждающий документ, например, паспорт
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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