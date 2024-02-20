Индивидуальная экскурсия по Куршской косе

Индивидуальная экскурсия в Калининграде
Неторопливая прогулка, которую разбавит мой рассказ об этих живописных местах с многовековой историей. Не обременяя лишней информацией, я поведаю вам самое интересное и увлекательное о Куршской косе.

Вы сможете отдохнуть душой, ощутить невероятный заряд бодрости, окунуться в чарующую атмосферу косы и насладиться ее необыкновенной природой.
Индивидуальная экскурсия по Куршской косе
Индивидуальная экскурсия по Куршской косе
Индивидуальная экскурсия по Куршской косе
Ближайшие даты:
20
фев
21
фев
26
фев
27
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28
фев
29
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Легковой авто10 000 ₽
Микроавтобус15 000 ₽

Что вас ожидает:

  • Самое узкое место полуострова
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Орнитологическая станция
  • Или любые другие маршруты национального парка «Куршская коса»

Описание

Во время автомобильной экскурсии по Куршской косе мы сможем посетить несколько маршрутов на выбор: Королевский бор; Визит-центр «Музейный комплекс»; Высота Мюллера; Танцующий лес; Высота Эфа; Озеро «Лебедь»; Самое узкое место полуострова. Также при желании с апреля по октябрь можно посетить орнитологическую станцию «Фрингилла». Заслуживает внимания и старинная кирха (ныне православный храм) в поселке Рыбачий. Не оставят никого равнодушными бескрайние пляжи Куршской косы с «поющим» песком и многочисленными дюнами. Если повезет, то можно будет познакомиться с кабанами, лисами, косулями и не только. В теплое время года по договоренности можно пойти по Куршскому заливу на катере к белым дюнам. Иногда капитан разрешает взять штурвал в свои руки.

В любой свободный день с 9 до 18

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
  • Проезд на автомобиле из Калининграда, Зеленоградска, аэропорта «Храброво» до места назначения и обратно
Что не входит
  • Экологический сбор за посещение нац. парка — 450 руб. за гида и авто + 300 руб. с пассажира (есть льготы)
  • Посещение орнитологической станции (по желанию)
  • Питание
  • Встреча по удаленному от Калининграда и/или от косы адресу
Где начинаем и завершаем?
Начало: По вашему адресу в Калининграде или Зеленоградске
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: В любой свободный день с 9 до 18
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, приготовьте одежду по погоде. Возьмите зонтик, если есть вероятность дождя. Для напитков и обеда предусмотрены специальные остановки, поэтому их необязательно брать с собой.
  • Если у вас есть льготы, то необходимо иметь при себе подтверждающий документ, например, паспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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