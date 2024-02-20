Неторопливая прогулка, которую разбавит мой рассказ об этих живописных местах с многовековой историей. Не обременяя лишней информацией, я поведаю вам самое интересное и увлекательное о Куршской косе. Вы сможете отдохнуть душой, ощутить невероятный заряд бодрости, окунуться в чарующую атмосферу косы и насладиться ее необыкновенной природой.

Описание

Во время автомобильной экскурсии по Куршской косе мы сможем посетить несколько маршрутов на выбор: Королевский бор; Визит-центр «Музейный комплекс»; Высота Мюллера; Танцующий лес; Высота Эфа; Озеро «Лебедь»; Самое узкое место полуострова. Также при желании с апреля по октябрь можно посетить орнитологическую станцию «Фрингилла». Заслуживает внимания и старинная кирха (ныне православный храм) в поселке Рыбачий. Не оставят никого равнодушными бескрайние пляжи Куршской косы с «поющим» песком и многочисленными дюнами. Если повезет, то можно будет познакомиться с кабанами, лисами, косулями и не только. В теплое время года по договоренности можно пойти по Куршскому заливу на катере к белым дюнам. Иногда капитан разрешает взять штурвал в свои руки.