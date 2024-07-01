С древних времён по Балтийскому морю проходил торговый путь Европы и Азии.
Путешествия были сложными, сопровождалось нападениями пиратов, многие суда не доходили до цели и тонули. Какие ценности были найдены на дне годы спустя? Это и предстоит выяснить юным исследователям!
Путешествия были сложными, сопровождалось нападениями пиратов, многие суда не доходили до цели и тонули. Какие ценности были найдены на дне годы спустя? Это и предстоит выяснить юным исследователям!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
Что вас ожидает
Задача ребят — найти затонувший груз. Они будут работать в команде, поддерживая друг друга. Разгадают кроссворд, сделаю якорь, расшифруют послание, определят голос океана. И в процессе узнают много интересного:
- Какие необычные объекты находятся на территории Музея Мирового океана в Калининграде
- Что нашёл один везучий водолаз в затонувшем корабле
- Как работать с картами и искать нужное месторасположение
- Что нужно, чтобы разгадывать тайные шифры и знаки
- Как ориентироваться в пространстве по сторонам света
Организационные детали
- Квест будет интересен детям 7–12 лет. Родители могут помогать.
- Каждый участник получит приз
- Мы не заходим внутрь музея, квест проходит на улице
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
недалеко от Музея мирового океана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Калининграде
Рада приветствовать! Меня зовут Мария. Аттестованный гид по Калининградской области. Мне посчастливилось родиться и жить в самом западном регионе России, это моя душа и работа. Имею географическое и педагогическое образованиеЗадать вопрос
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