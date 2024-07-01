Мария — ваш гид в Калининграде

читать дальше и переквалификацию по специальности «Экскурсовод». Покажу город и самые живописные уголки области, расскажу удивительные факты истории, подскажу секретные места, где вкусно покушать, что купить в подарок и куда сходить самостоятельно. До встречи на Балтике!

Рада приветствовать! Меня зовут Мария. Аттестованный гид по Калининградской области. Мне посчастливилось родиться и жить в самом западном регионе России, это моя душа и работа. Имею географическое и педагогическое образование