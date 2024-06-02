1 чел.
По популярности
Квест
2.5 часа
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
2.5 часа
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
Начало: У магазина Спар рядом с железнодорожным вокзалом З...
28 авг в 08:30
31 авг в 08:30
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
9 июля в 10:00
13 июля в 10:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
Изучить территорию Музея Мирового океана и найти сокровища
Начало: недалеко от Музея мирового океана
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Квест
7.5 часов
Кубок леса: квест по Куршской Косе
Увидеть главное на Куршской косе в формате соревновательной командной игры для взрослых и детей
Начало: В Калининграде
9 июля в 09:00
13 июля в 09:00
1200010 200₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
Исследовать сердце Калининграда всей семьёй или c друзьями, решая задания и добираясь до истин
Начало: В Рыбной деревне
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
3 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария2 июня 2024Всем доброго времени суток. Мы заказали эту экскурсию и совершенно не знали, что ожидать. Нас было трое, ребёнок 11 лет
- ННаталья27 мая 2024Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям идеально подошла экскурсия, которую
- ЕЕкатерина26 мая 2024Очень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрели ключевые места Калининграда в поисках Хомлинов. Большое Спасибо!
- ЕЕкатерина16 мая 2024Счастлив ребенок, счастлива мама) А я оказалась на экскурсии в компании двух детей 25 и 6 лет, и оба под
- ННаталья2 мая 2024Наталья, большое спасибо за увлекательную экскурсию! Организация, содержание, маршрут - всë на высшем уровне!
- ЕЕлена16 апреля 2024Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8 лет и формат экскурсии-квеста
- ССветлана3 апреля 2024Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно, очень много исторических деталей
- ВВладислава14 августа 2023Спасибо нашему экскурсоводу Татьяне за увлекательный рассказ о Калининграде! Наша прогулка проходила по не самым раскрученным местам города, но тем интереснее она была.
- ААндрей11 июля 2023Очень интересный и подходящий формат для детей.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Квесты для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Квесты для детей" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 000 до 12 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 221 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Квесты для детей», 221 ⭐ отзыв, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август