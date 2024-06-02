Квесты для детей – экскурсии в Калининграде

Найдено 7 экскурсий в категории «Квесты для детей» в Калининграде, цены от 3 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
19 отзывов
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670 за всё до 10 чел.
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
62 отзыва
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
Начало: У магазина Спар рядом с железнодорожным вокзалом З...
28 авг в 08:30
31 авг в 08:30
от 4 670 за всё до 7 чел.
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
🚗 На машине
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
9 июля в 10:00
13 июля в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия для детей «Тайна затонувшего корабля» (7-12 лет)
Изучить территорию Музея Мирового океана и найти сокровища
Начало: недалеко от Музея мирового океана
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 400 за всё до 10 чел.
Кубок леса: квест по Куршской Косе
🚗 На машине
скидка
15%
Квест
7.5 часов
Кубок леса: квест по Куршской Косе
Увидеть главное на Куршской косе в формате соревновательной командной игры для взрослых и детей
Начало: В Калининграде
9 июля в 09:00
13 июля в 09:00
1200010 200 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
Исследовать сердце Калининграда всей семьёй или c друзьями, решая задания и добираясь до истин
Начало: В Рыбной деревне
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
3 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Всем доброго времени суток. Мы заказали эту экскурсию и совершенно не знали, что ожидать. Нас было трое, ребёнок 11 лет
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    и муж истинный немец, который немного понимает по-русски. Экскурсия очень продуктивная, для тех кто не знает город, это оптимально. За это время, мы имели глубокое представление о городе и его знаковых достопримечательностях, узнали много исторических фактов и легенда о хомлинах, заинтересует даже самого неисправимого скептика. Мы осталось очень довольны и рекомендуем именно нашего гида Ирину, приятного, эрудированного человека, что в наше время не всегда встречается. Мы с удовольствием вспоминаем проведённое время вместе! И да, вернемся к мужу, он остался в полном восторге. Благодарю вас Ирина Анатольевна!

  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям идеально подошла экскурсия, которую
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    с нами провела Ирина, увлекательно, с юмором, она сумела и много нам показать, и не наскучить. Плюс к этому Ирина прекрасный водитель, было очень комфортно Спасибо большое за это путешествие, мы обязательно вернёмся в Калининград и вновь встретимся с Ириной на следующем маршруте, буду советовать Гида Ирину своим друзьям Всех благ Ирине!

    Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Очень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрели ключевые места Калининграда в поисках Хомлинов. Большое Спасибо!
    Очень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрелиОчень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрелиОчень приятно было окунуться в сказку и послушать историю про Хомлинов! Время пролетело незаметно. Мы посмотрели
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
    Счастлив ребенок, счастлива мама) А я оказалась на экскурсии в компании двух детей 25 и 6 лет, и оба под
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    впечатлением от красивого и уютного города, от легкой экскурсии, от нашего прекрасного экскурсовода Натальи. И взрослым, и ребенку было интересно. Более того, формат экскурсии квест с получением карточек и в конце призов за них максимально подходит для детей. Сын, порой, отвечал на такие вопросы, на которые я и сама бы не смогла ответить, и, конечно, как любой ребенок был рад поощрениям. С детьми однозначно советую!

  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
    Наталья, большое спасибо за увлекательную экскурсию! Организация, содержание, маршрут - всë на высшем уровне!
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
    Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8 лет и формат экскурсии-квеста
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    как раз идеально подошёл. Программа больше направлена на архитектуру города, некоторые вопросы квеста сложноваты даже для взрослого, но Наталья всегда с радостью подсказывала и конечно не обошлось без историй про кошек) В конце экскурсии Наталья наградила нас милыми призами за прохождение квеста. Мне и ребёнку очень понравилось, большое спасибо за прекрасную и познавательную прогулку!

    Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8
  • С
    Светлана
    3 апреля 2024
    О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
    Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно, очень много исторических деталей
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    и современных нюансов. Прекрасно спланированный маршрут, продуманные паузы с соответствующими заданиями. И конечно нас покорили призы в конце:) очень понравилось! Спасибо огромное за новые знания и отличное настроение! 👌🏼💐

  • В
    Владислава
    14 августа 2023
    О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
    Спасибо нашему экскурсоводу Татьяне за увлекательный рассказ о Калининграде! Наша прогулка проходила по не самым раскрученным местам города, но тем интереснее она была.
    Спасибо нашему экскурсоводу Татьяне за увлекательный рассказ о Калининграде! Наша прогулка проходила по не самым раскрученнымСпасибо нашему экскурсоводу Татьяне за увлекательный рассказ о Калининграде! Наша прогулка проходила по не самым раскрученнымСпасибо нашему экскурсоводу Татьяне за увлекательный рассказ о Калининграде! Наша прогулка проходила по не самым раскрученнымСпасибо нашему экскурсоводу Татьяне за увлекательный рассказ о Калининграде! Наша прогулка проходила по не самым раскрученным
  • А
    Андрей
    11 июля 2023
    О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
    Очень интересный и подходящий формат для детей.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Квесты для детей»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
  2. О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
  3. Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
  4. Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
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  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
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Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
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