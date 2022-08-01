Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Ганс, житель довоенного Кёнигсберга, необыкновенным образом попал во временную дыру и из 1928 года переместился в наше время. Вместе мы поможем ему: решив задания Ганса, отыщем знакомые места и отправим его на встречу с родными и близкими.
Город из прошлого
Вы увидите локации, которые не входят в стандартную обзорную программу: от женской гимназии королевы Луизы — до Строительной школы и Палестры Альбертины. Узнаете, как обновили Кройц-аптеку, и представите, какой в прошлом была Монетная площадь. Мы рассмотрим кирпичные Королевские и Росгартенские ворота и впечатлимся мощью казармы «Кронпринц», прогуляемся по берегу Верхнего озера. А Ганс расскажет, каким раньше был город, и поможет взглянуть на привычные памятники с иной стороны.
Организационные детали
По желанию возможно посещение Музея-бункера (железобетонное загадочное место, где было принято решение о капитуляции Кенигсберга); детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ Плаза
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 6995 туристов
Всем привет! Я бесконечно влюблён в Калининград с его уникальный историей, атмосферой, неуловимым шармом, и хочу делиться этим с вами. Провожу индивидуальные и групповые экскурсии для небольших групп по городу. Вы можете выбрать прогулку, ознакомится с моими предложениями и задать интересующий вопрос через сообщение. Буду рад увидеть вас на моих экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
1. Необходимо заполнить информацией длинные переходы между объектами. 2. Организовать диалоговую форму работы с экскурсантами(как думаете), ставить больше проблемных вопросов 3. Экскурсия заявлена как квест. Необходимо продумать больше поисковых заданий. Что понравилось читать дальшеуменьшить
1. Необычная подача материала 2. Экскурсовод продумал и показал нам, город изнутри,. мы увидели непопулярные достопримечательности города. 3. Экскурсовод показал нам много фотографий старого города, уделял большое внимание к мелочам(незаметным в обычной жизни), дал возможность сравнить город прошлого и настоящего. 4. Экскурсовод великолепно знает город, владеет информацией, увлеченно рассказывает.
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Н
Наталья
Мне экскурсия понравилась, замечательная идея соединить прошлое и настоящее. Маршрут подобран достаточно удобный. Гид подстраиваться под ваши физические возможности, так что экскурсия получается вполне комфортная.
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Л
Любовь
Экскурсия понравилась. Действительно необычно и познавательно. Увидели Калининград с другой не туристической стороны, узнали какой был город раньше. Данила многое знает, отвечает на любые интересующие вопросы.
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О
Ольга
В Калининграде впервые, хотелось в одной экскурсии узнать про историю города и увидеть его изнутри. Все понравилось.
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