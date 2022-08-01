Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Для Ганса, героя нашего квеста, это будет путешествие в будущее, а для вас — в прошлое. Вместе с жителем Кёнигсберга мы пройдем нестандартным маршрутом и представим, какими были улочки и дома сотню лет назад. Вы услышите об истории и повседневности тех времен и, разгадывая задачки, поможете Гансу попасть домой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Квест с кенигсбержцем

Ганс, житель довоенного Кёнигсберга, необыкновенным образом попал во временную дыру и из 1928 года переместился в наше время. Вместе мы поможем ему: решив задания Ганса, отыщем знакомые места и отправим его на встречу с родными и близкими.

Город из прошлого

Вы увидите локации, которые не входят в стандартную обзорную программу: от женской гимназии королевы Луизы — до Строительной школы и Палестры Альбертины. Узнаете, как обновили Кройц-аптеку, и представите, какой в прошлом была Монетная площадь. Мы рассмотрим кирпичные Королевские и Росгартенские ворота и впечатлимся мощью казармы «Кронпринц», прогуляемся по берегу Верхнего озера. А Ганс расскажет, каким раньше был город, и поможет взглянуть на привычные памятники с иной стороны.

Организационные детали

По желанию возможно посещение Музея-бункера (железобетонное загадочное место, где было принято решение о капитуляции Кенигсберга); детали уточняйте в переписке.