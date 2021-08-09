Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Квест «Калининград глазами кенигсбержца»

Понять, как город выглядел в прошлом, и помочь герою Гансу вернуться домой

5
2 отзыва
Для Ганса, героя нашего квеста, это будет путешествие в будущее, а для вас — в прошлое.

Вместе с жителем Кёнигсберга мы пройдем нестандартным маршрутом и представим, какими были улочки и дома сотню лет назад.

Вы услышите об истории и повседневности тех времен и, разгадывая задачки, поможете Гансу попасть домой.
Квест «Калининград глазами кенигсбержца»
Квест «Калининград глазами кенигсбержца»
Квест «Калининград глазами кенигсбержца»
Квест «Калининград глазами кенигсбержца»
Квест «Калининград глазами кенигсбержца»
Квест «Калининград глазами кенигсбержца»
Квест «Калининград глазами кенигсбержца»
Квест «Калининград глазами кенигсбержца»
Квест «Калининград глазами кенигсбержца»

Что вас ожидает

Квест с кенигсбержцем

Ганс, житель довоенного Кёнигсберга, необыкновенным образом попал во временную дыру и из 1928 года переместился в наше время. Вместе мы поможем ему: решив задания Ганса, отыщем знакомые места и отправим его на встречу с родными и близкими.

Город из прошлого

Вы увидите локации, которые не входят в стандартную обзорную программу: от женской гимназии королевы Луизы — до Строительной школы и Палестры Альбертины. Узнаете, как обновили Кройц-аптеку, и представите, какой в прошлом была Монетная площадь. Мы рассмотрим кирпичные Королевские и Росгартенские ворота и впечатлимся мощью казармы «Кронпринц», прогуляемся по берегу Верхнего озера. А Ганс расскажет, каким раньше был город, и поможет взглянуть на привычные памятники с иной стороны.

Организационные детали

По желанию возможно посещение Музея-бункера (железобетонное загадочное место, где было принято решение о капитуляции Кенигсберга); детали уточняйте в переписке.

🚩 Начало и место завершения: у ТЦ Плаза
Время проведения: в субботу в 09:00, в воскресенье в 13:00
  • Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Данила
Данила
Всем привет! Меня зовут Данила, я бесконечно влюблен в Калининград. С радостью поделюсь с вами его шармом, историей и красотой. Покажу все самые живописные места и расскажу о них интересные факты. Я горжусь, что живу и работаю в Калининграде, и хочу, чтобы у вас остались только положительные впечатления от экскурсий и исключительно приятные воспоминания об этом прекрасном городе. Я вам помогу вам погрузиться в неповторимую атмосферу Калининграда и его исторических контрастов
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2 настоящих отзыва от туристов

Н
9 авг 2021
Мне экскурсия понравилась, замечательная идея соединить прошлое и настоящее. Маршрут подобран достаточно удобный. Гид подстраиваться под ваши физические возможности, так что экскурсия получается вполне комфортная.
Л
11 июля 2021
Экскурсия понравилась. Действительно необычно и познавательно. Увидели Калининград с другой не туристической стороны, узнали какой был город раньше. Данила многое знает, отвечает на любые интересующие вопросы.

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