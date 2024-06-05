Квесты для взрослых – экскурсии в Калининграде

Найдено 9 экскурсий в категории «Квесты для взрослых» в Калининграде, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
🚗 На машине
Квест
2.5 часа
140 отзывов
Приключение с хомлинами: семейный квест-экскурсия по Калининграду
Погрузитесь в мир волшебства с квестом по Калининграду. Откройте тайны гномиков-хомлинов вместе с близкими и получите незабываемые впечатления
Начало: У центрального входа в зоопарк
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
19 отзывов
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
4 670 за всё до 10 чел.
На поиски фортов Калининграда - квест на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
20%
Квест
7 часов
8 отзывов
Квест-экскурсия по фортам Калининграда на внедорожнике
Станьте исследователями фортов Калининграда, покорите исторические сооружения и получите уникальные трофеи
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2480019 840 за всё до 4 чел.
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
4 отзыва
Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Погулять по Старому городу в мини-группе и раскрыть его историю в интерактивном формате
Начало: У Медового моста
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
1 200 за человека
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
62 отзыва
Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
Начало: У магазина Спар рядом с железнодорожным вокзалом З...
28 авг в 08:30
31 авг в 08:30
от 4 670 за всё до 7 чел.
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
🚗 На машине
Квест
8 часов
Детективная экскурсия-квест «Дело о Янтарной комнате»
Проследить путь шедевра от Кёнигсберга до Балтийска и приблизиться к разгадке пропажи века
Начало: У вашего отеля в Калининграде или по договорённост...
12 000 за всё до 4 чел.
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
🚗 На машине
Квест
7 часов
Сокровища Фридланда и Гердауэна: семейная квест-экскурсия
Открыть для себя Правдинск и Железнодорожный в увлекательном формате
Начало: У вашего отеля
9 июля в 10:00
13 июля в 10:00
12 000 за всё до 4 чел.
Кубок леса: квест по Куршской Косе
🚗 На машине
скидка
15%
Квест
7.5 часов
Кубок леса: квест по Куршской Косе
Увидеть главное на Куршской косе в формате соревновательной командной игры для взрослых и детей
Начало: В Калининграде
9 июля в 09:00
13 июля в 09:00
1200010 200 за всё до 4 чел.
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест по острову Канта: в поисках следов Кнайпхофа
Исследовать сердце Калининграда всей семьёй или c друзьями, решая задания и добираясь до истин
Начало: В Рыбной деревне
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
3 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Впервые была в городе. Моим гидом была Светлана- великолепный гид, знающая историю города и любящая свою работу. Интересно расскажет про
    читать дальше

    историю исторического центра- остров Канта, где все зарождалась. Почему именно Кант? Где располагался первый университет? Почему мост медовый? Как Мюнхгаузен свой ботинок потерял- все это и не только вы узнаете из данной прогулки. Не пожалела, что пошла. Рекомендую к посещению)

  • М
    Мария
    2 июня 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Всем доброго времени суток. Мы заказали эту экскурсию и совершенно не знали, что ожидать. Нас было трое, ребёнок 11 лет
    читать дальше

    и муж истинный немец, который немного понимает по-русски. Экскурсия очень продуктивная, для тех кто не знает город, это оптимально. За это время, мы имели глубокое представление о городе и его знаковых достопримечательностях, узнали много исторических фактов и легенда о хомлинах, заинтересует даже самого неисправимого скептика. Мы осталось очень довольны и рекомендуем именно нашего гида Ирину, приятного, эрудированного человека, что в наше время не всегда встречается. Мы с удовольствием вспоминаем проведённое время вместе! И да, вернемся к мужу, он остался в полном восторге. Благодарю вас Ирина Анатольевна!

  • Л
    Любовь
    1 июня 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Экскурсия нам очень понравилась. Ирина рассказывала очень интересно
    Экскурсия нам очень понравилась. Ирина рассказывала очень интересноЭкскурсия нам очень понравилась. Ирина рассказывала очень интересноЭкскурсия нам очень понравилась. Ирина рассказывала очень интересно
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
    Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям идеально подошла экскурсия, которую
    читать дальше

    с нами провела Ирина, увлекательно, с юмором, она сумела и много нам показать, и не наскучить. Плюс к этому Ирина прекрасный водитель, было очень комфортно Спасибо большое за это путешествие, мы обязательно вернёмся в Калининград и вновь встретимся с Ириной на следующем маршруте, буду советовать Гида Ирину своим друзьям Всех благ Ирине!

    Заказала квест-экскурсию для внука 9лет, выбирала форму и продолжительность экскурсии, чтобы внуку было интересно, этим требованиям
  • В
    Валентина
    21 мая 2024
    Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Сегодня были на пешеходной экскурсии с Лорой, остались очень довольны! Информации много, все очень интересно! Замечательная подача - в красках и с юмором) В каких-то моментах демонстрировала распечатанные фото, советовала рестораны. Нам было очень комфортно, время пролетело незаметно! Спасибо Лоре огромнейшее!!!!!
  • Е
    Екатерина
    16 мая 2024
    Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
    Счастлив ребенок, счастлива мама) А я оказалась на экскурсии в компании двух детей 25 и 6 лет, и оба под
    читать дальше

    впечатлением от красивого и уютного города, от легкой экскурсии, от нашего прекрасного экскурсовода Натальи. И взрослым, и ребенку было интересно. Более того, формат экскурсии квест с получением карточек и в конце призов за них максимально подходит для детей. Сын, порой, отвечал на такие вопросы, на которые я и сама бы не смогла ответить, и, конечно, как любой ребенок был рад поощрениям. С детьми однозначно советую!

  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
    Очень довольны пешей прогулкой по центру городу. Лора посоветовала еще сходить на органный концерт. Это полный восторг! Также дала шпаргалки куда еще нам поехать в остальные дни отпуска. И еще сделала много бомбических фото!!!
    Очень довольны пешей прогулкой по центру городу. Лора посоветовала еще сходить на органный концерт. Это полный
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
    Наталья, большое спасибо за увлекательную экскурсию! Организация, содержание, маршрут - всë на высшем уровне!
  • Е
    Елена
    16 апреля 2024
    Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
    Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8 лет и формат экскурсии-квеста
    читать дальше

    как раз идеально подошёл. Программа больше направлена на архитектуру города, некоторые вопросы квеста сложноваты даже для взрослого, но Наталья всегда с радостью подсказывала и конечно не обошлось без историй про кошек) В конце экскурсии Наталья наградила нас милыми призами за прохождение квеста. Мне и ребёнку очень понравилось, большое спасибо за прекрасную и познавательную прогулку!

    Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8Наталья очень доброжелательная, очень интересно и комфортно её слушать. Я была на экскурсии с ребёнком 8
  • С
    Светлана
    3 апреля 2024
    О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
    Экскурсию проводила Оксана, потрясающе! Сумела заинтересовать и искушенных взрослых, и 8-летнего ребенка. Азартно, информативно, нескучно, разнообразно, очень много исторических деталей
    читать дальше

    и современных нюансов. Прекрасно спланированный маршрут, продуманные паузы с соответствующими заданиями. И конечно нас покорили призы в конце:) очень понравилось! Спасибо огромное за новые знания и отличное настроение! 👌🏼💐

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Квесты для взрослых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. В поисках Хомлинов, Гномиков и Ля Мурки: квест-экскурсия для всей семьи
  2. О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
  3. На поиски фортов Калининграда - квест на внедорожнике
  4. Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
  5. Тайны Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Высота Мюллера
  9. Рыбная деревня
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июне 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Квесты для взрослых" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 200 до 19 840 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 233 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Квесты для взрослых», 233 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам