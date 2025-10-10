В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду

Юлия Очень рекомендую, прекрасный вариант семейной экскурсии 👍Все доступно для детей и взрослых. Увлекательный квест, который Тамара смогла адаптировать даже для маленького ребенка. Мы поискали котов, хомлинов и других персонажей, обсудили историю и современность, поднялись на маяк, поели вкусные крендели и посмотрели трогательный фильм про открытки. Время прошло быстро, непринужденно и максимально интересно ❤️

Александр Познакомится с историческим центром Калининграда и при этом с детьми? - Вам к Тамаре. Расскажет, покажет и поиграет. Интересно, познавательно. Фишка - отправка открытки,ребенку зашло.

А Алена Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Это был не просто интересный рассказ, а настоящее приключение для всей нашей семьи. Удалось увлечь нашего 4-летнего ребёнка! Очень рекомендую этого гида семьям с детьми!

И Инесса Благодарим Тамару за отличную экскурсию! Ребёнку было интересно, хоть и поначалу стеснялась. Были небольшие активности) нам все понравилось ☺️ особенно трогательный момент был в конце экскурсии)

Анна Спасибо большое Тамаре за интересную экскурсию. Материал подобран так, что будет, однозначно, интересен и детям, и родителям. Рекомендуем 100%

Ирина Хочу поблагодарить Тамару за замечательную экскурсию по Калининграду! Было интересно и взрослым, и детям!

С нами было двое детей 6 и 11 лет, Тамара нашла подход и увлекла каждого!

Для знакомства с городом идеально. Рекомендуем всей семьей!

И Ирина Спасибо большое Тамаре за интересный и познавательный квест!!!

Нам с внучкой очень понравилось!!!

Очень доброжелательная, позитивная!

Заинтересовала и ребенка, и взрослого человека. Занимательные задания, головоломки и вопросы, которые включали в процесс не давали скучать ни минуты! Время пролетело быстро, хотя первую половину экскурсии было жарко!

Спасибо Тамаре!

Удачи и творческих успехов!!!

А Александра Нам очень понравилось гулять с Тамарой, она нашла общий язык с детьми и им было интересно гулять и слушать!)

М Марина Были на экскурсии 21.07.2025. Заранее написала свои пожелания. Тамара оказалась очень позитивным и жизнерадостным человеком. Знает много информации по теме и легко излагает её. Ответила на все наши вопросы. У дочери 16 лет осталось очень хорошее впечатление. Думаю, что и с детьми младшего возраста будет очень интересно.

Выражаю огромную благодарность за чудесное начало дня!

Александра Тамара очень приятная и располагающая к себе девушка. Экскурсия Тамары деткам понравилась, даже смогли нам пересказать то, что услышали) мы тоже подчеркнули для себя много нового.

Историю послушали, котов нашли, погуляли и не устали, все остались довольны)

Тамара – не просто ходячая энциклопедия (хотя её знания о Кёнигсберге-Калининграде действительно впечатляют). Она умеет увлечь и взрослых, и детей! На её экскурсии не было скучных монологов: только живой диалог, интересные истории и даже немного юмора.



Мы гуляли по Калининграду, узнавали удивительные факты, перекусывали вкусными булочками (очень вовремя, кстати!) и даже сделали забавные фото с прусскими котами – теперь это наши любимые кадры из поездки.



Тамара, спасибо вам за лёгкость, энергию и ту самую искру, которая делает экскурсию по-настоящему запоминающейся! Если кто-то ищет гида в Калининграде – только к вам. Обязательно вернёмся и приведём друзей! Каждый раз, планируя поездку, я ищу не просто гида, а человека, влюблённого в своё дело. И в этот раз нам невероятно повезло – мы попали на экскурсию к Тамаре!Тамара –

Ходили на экскурсию семьей из 5 человек. Заранее попросила Тамару, чтобы было интересно и 6-летней дочке, и 15-летнему подростку, и взрослым. И это получилось на 100℅. Дочка была счастлива искать котов (и далеко не только котов), разгадывать загадки, а мы все в это время с большим интересом слушали экскурсовода. Тамара очень приятная девушка, прекрасно знает историю города, очень органично добавляет рассказ фотографиями, готова ответить на любые вопросы и дать советы по путешествию. Время пролетело незаметно, у всех участников прекрасное настроение после экскурсии. Наши адресаты ждут открытки из Калинингоада). Спасибо большое, буду рекомендовать всем друзьям с детьми и не только.

И Ирина Были сегодня на экскурсии у Тамары.

Очень приятная девушка: рассказала об истории города, замке, соборе, показала интересные локации, скульптуры котиков и на прощание дала возможность выбрать красивую открытку и отправить по РФ.

Е Екатерина

Тамара проводила экскурсию для нашей группы из 6 человек, в том числе трех детей (два по 5 лет и 11 лет). Тамара - доброжелательный, открытый человек, быстро нашла контакт с детьми. Очень ценно, что Тамара любит свой край, много знает и искренне интересуется историей Калининградской области и стремится поделиться с туристами.

В целом, экскурсия была интересной и насыщенной. Мы прошли по острову Канта, поднялись на маяк, прошлись по Рыбачьей деревне. Единственное замечание: экскурсия подойдёт скорее детям от 12 лет и взрослым. Нашим искушённым пятилеткам, которые весь последний год активно ходили на экскурсии в Петербурге, было сложновато удерживать внимание. Хотя были и моменты, ориентированные на детей, и, конечно, общее впечатление у нас осталось очень позитивное.

Хотим поблагодарить Тамару и пожелать любознательных и активных туристов! Тамара проводила экскурсию для нашей группы из 6 человек, в том числе трех детей (два по 5 лет и 11 лет).Тамара - доброжелательный, открытый человек, быстро нашла контакт с детьми.