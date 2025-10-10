Мои заказы

В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду

Услышать городские легенды, увидеть самые интересные места и отгадать любопытные загадки
Вы первый раз с ребёнком в Калининграде? Тогда приглашаем весело и с удовольствием познакомиться с городом и его историей. Мы найдём кошек, которые знают много легенд. Поднимемся на маяк, отыщем сердце и отправим открытку из прошлого. А ещё вы узнаете, у кого находятся ключи от ворот Кёнигсберга и реки Преголи. И даже повстречаете ведьму!
5
17 отзывов
В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду© Тамара
В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду© Тамара
В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду© Тамара
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание квеста

  • Кафедральный собор — одно из самых старых зданий в Калининграде
  • Руины южной террасы Королевского замка, основанного рыцарями Тевтонского ордена в 13 веке
  • Рыбная деревня с домиком смотрителя моста и Музеем открытки

Вы узнаете:

  • Как был основан город Кёнигсберг
  • Почему он стал Калининградом
  • Древние легенды о ведьмах и котах
  • Почему на острове сохранился только Кафедральный собор
  • Что было раньше на месте Рыбной деревни

А ещё:

  • Мы решим задачу о семи мостах
  • Найдем ключи от ворот Кёнигсберга
  • Поднимемся на маяк и полюбуемся городом с высоты птичьего полёта

И даже отправим открытку из прошлого!

Организационные детали

  • Дополнительно оплачивается вход на маяк — 100 ₽/чел.
  • Экскурсия будет интересна семьям с детьми в возрасте от 6 до 12 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ленинском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тамара
Тамара — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 169 туристов
Я дипломированный гид-экскурсовод. Интересно, комфортно, легко, весело, непринужденно — именно так пройдёт ваша экскурсия! А помогу вам получить массу впечатлений и большое удовольствие от наших прогулок. Но помимо этого, я
читать дальше

ещё и человек, который очень любит свой регион — всей душой, всем сердцем. Поэтому стараюсь всем рассказать и показать, какое у нас прекрасное место, чтобы каждый из вас не остался равнодушным и хотел сюда вернуться снова и снова.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Юлия)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Юлия)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Юлия)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Юлия)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Юлия)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Юлия)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Юлия)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Юлия)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Александр)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Александр)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Александр)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Александр)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Алена)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Инесса)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Инесса)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Инесса)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Инесса)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Анна)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Анна)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Анна)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Ирина)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Ирина)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Ирина)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Ирина)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Ирина)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Ирина)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Ирина)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Ирина)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Ирина)В погоню за восточно-прусскими котами: семейный квест по Калининграду (Ирина)
Юлия
Юлия
10 окт 2025
Очень рекомендую, прекрасный вариант семейной экскурсии 👍Все доступно для детей и взрослых. Увлекательный квест, который Тамара смогла адаптировать даже для маленького ребенка. Мы поискали котов, хомлинов и других персонажей, обсудили историю и современность, поднялись на маяк, поели вкусные крендели и посмотрели трогательный фильм про открытки. Время прошло быстро, непринужденно и максимально интересно ❤️
Очень рекомендую, прекрасный вариант семейной экскурсии 👍Все доступно для детей и взрослых. Увлекательный квест, который ТамараОчень рекомендую, прекрасный вариант семейной экскурсии 👍Все доступно для детей и взрослых. Увлекательный квест, который ТамараОчень рекомендую, прекрасный вариант семейной экскурсии 👍Все доступно для детей и взрослых. Увлекательный квест, который ТамараОчень рекомендую, прекрасный вариант семейной экскурсии 👍Все доступно для детей и взрослых. Увлекательный квест, который ТамараОчень рекомендую, прекрасный вариант семейной экскурсии 👍Все доступно для детей и взрослых. Увлекательный квест, который ТамараОчень рекомендую, прекрасный вариант семейной экскурсии 👍Все доступно для детей и взрослых. Увлекательный квест, который ТамараОчень рекомендую, прекрасный вариант семейной экскурсии 👍Все доступно для детей и взрослых. Увлекательный квест, который ТамараОчень рекомендую, прекрасный вариант семейной экскурсии 👍Все доступно для детей и взрослых. Увлекательный квест, который Тамара
Александр
Александр
13 сен 2025
Познакомится с историческим центром Калининграда и при этом с детьми? - Вам к Тамаре. Расскажет, покажет и поиграет. Интересно, познавательно. Фишка - отправка открытки,ребенку зашло.
Познакомится с историческим центром Калининграда и при этом с детьми? - Вам к Тамаре. Расскажет, покажетПознакомится с историческим центром Калининграда и при этом с детьми? - Вам к Тамаре. Расскажет, покажетПознакомится с историческим центром Калининграда и при этом с детьми? - Вам к Тамаре. Расскажет, покажетПознакомится с историческим центром Калининграда и при этом с детьми? - Вам к Тамаре. Расскажет, покажет
А
Алена
10 сен 2025
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Это был не просто интересный рассказ, а настоящее приключение для всей нашей семьи. Удалось увлечь нашего 4-летнего ребёнка! Очень рекомендую этого гида семьям с детьми!
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию! Это был не просто интересный рассказ, а настоящее приключение для всей
И
Инесса
21 авг 2025
Благодарим Тамару за отличную экскурсию! Ребёнку было интересно, хоть и поначалу стеснялась. Были небольшие активности) нам все понравилось ☺️ особенно трогательный момент был в конце экскурсии)
Благодарим Тамару за отличную экскурсию! Ребёнку было интересно, хоть и поначалу стеснялась. Были небольшие активности) намБлагодарим Тамару за отличную экскурсию! Ребёнку было интересно, хоть и поначалу стеснялась. Были небольшие активности) намБлагодарим Тамару за отличную экскурсию! Ребёнку было интересно, хоть и поначалу стеснялась. Были небольшие активности) намБлагодарим Тамару за отличную экскурсию! Ребёнку было интересно, хоть и поначалу стеснялась. Были небольшие активности) нам
Анна
Анна
20 авг 2025
Спасибо большое Тамаре за интересную экскурсию. Материал подобран так, что будет, однозначно, интересен и детям, и родителям. Рекомендуем 100%
Спасибо большое Тамаре за интересную экскурсию. Материал подобран так, что будет, однозначно, интересен и детям, и родителям. Рекомендуем 100%Спасибо большое Тамаре за интересную экскурсию. Материал подобран так, что будет, однозначно, интересен и детям, и родителям. Рекомендуем 100%Спасибо большое Тамаре за интересную экскурсию. Материал подобран так, что будет, однозначно, интересен и детям, и родителям. Рекомендуем 100%
Ирина
Ирина
20 авг 2025
Хочу поблагодарить Тамару за замечательную экскурсию по Калининграду! Было интересно и взрослым, и детям!
С нами было двое детей 6 и 11 лет, Тамара нашла подход и увлекла каждого!
Для знакомства с городом идеально. Рекомендуем всей семьей!
Хочу поблагодарить Тамару за замечательную экскурсию по Калининграду! Было интересно и взрослым, и детям!Хочу поблагодарить Тамару за замечательную экскурсию по Калининграду! Было интересно и взрослым, и детям!Хочу поблагодарить Тамару за замечательную экскурсию по Калининграду! Было интересно и взрослым, и детям!Хочу поблагодарить Тамару за замечательную экскурсию по Калининграду! Было интересно и взрослым, и детям!Хочу поблагодарить Тамару за замечательную экскурсию по Калининграду! Было интересно и взрослым, и детям!Хочу поблагодарить Тамару за замечательную экскурсию по Калининграду! Было интересно и взрослым, и детям!Хочу поблагодарить Тамару за замечательную экскурсию по Калининграду! Было интересно и взрослым, и детям!Хочу поблагодарить Тамару за замечательную экскурсию по Калининграду! Было интересно и взрослым, и детям!
И
Ирина
15 авг 2025
Спасибо большое Тамаре за интересный и познавательный квест!!!
Нам с внучкой очень понравилось!!!
Очень доброжелательная, позитивная!
Заинтересовала и ребенка, и взрослого человека. Занимательные задания, головоломки и вопросы, которые включали в процесс не давали скучать ни минуты! Время пролетело быстро, хотя первую половину экскурсии было жарко!
Спасибо Тамаре!
Удачи и творческих успехов!!!
Спасибо большое Тамаре за интересный и познавательный квест!!!Спасибо большое Тамаре за интересный и познавательный квест!!!
А
Александра
8 авг 2025
Нам очень понравилось гулять с Тамарой, она нашла общий язык с детьми и им было интересно гулять и слушать!)
М
Марина
22 июл 2025
Были на экскурсии 21.07.2025. Заранее написала свои пожелания. Тамара оказалась очень позитивным и жизнерадостным человеком. Знает много информации по теме и легко излагает её. Ответила на все наши вопросы. У дочери 16 лет осталось очень хорошее впечатление. Думаю, что и с детьми младшего возраста будет очень интересно.
Выражаю огромную благодарность за чудесное начало дня!
Александра
Александра
22 июл 2025
Тамара очень приятная и располагающая к себе девушка. Экскурсия Тамары деткам понравилась, даже смогли нам пересказать то, что услышали) мы тоже подчеркнули для себя много нового.
Историю послушали, котов нашли, погуляли и не устали, все остались довольны)
Полина
Полина
17 июл 2025
Каждый раз, планируя поездку, я ищу не просто гида, а человека, влюблённого в своё дело. И в этот раз нам невероятно повезло – мы попали на экскурсию к Тамаре!

Тамара –
читать дальше

не просто ходячая энциклопедия (хотя её знания о Кёнигсберге-Калининграде действительно впечатляют). Она умеет увлечь и взрослых, и детей! На её экскурсии не было скучных монологов: только живой диалог, интересные истории и даже немного юмора.

Мы гуляли по Калининграду, узнавали удивительные факты, перекусывали вкусными булочками (очень вовремя, кстати!) и даже сделали забавные фото с прусскими котами – теперь это наши любимые кадры из поездки.

Тамара, спасибо вам за лёгкость, энергию и ту самую искру, которая делает экскурсию по-настоящему запоминающейся! Если кто-то ищет гида в Калининграде – только к вам. Обязательно вернёмся и приведём друзей!

Каждый раз, планируя поездку, я ищу не просто гида, а человека, влюблённого в своё дело. ИКаждый раз, планируя поездку, я ищу не просто гида, а человека, влюблённого в своё дело. ИКаждый раз, планируя поездку, я ищу не просто гида, а человека, влюблённого в своё дело. ИКаждый раз, планируя поездку, я ищу не просто гида, а человека, влюблённого в своё дело. ИКаждый раз, планируя поездку, я ищу не просто гида, а человека, влюблённого в своё дело. ИКаждый раз, планируя поездку, я ищу не просто гида, а человека, влюблённого в своё дело. ИКаждый раз, планируя поездку, я ищу не просто гида, а человека, влюблённого в своё дело. ИКаждый раз, планируя поездку, я ищу не просто гида, а человека, влюблённого в своё дело. И
И
Ирина
17 июл 2025
Ходили на экскурсию семьей из 5 человек. Заранее попросила Тамару, чтобы было интересно и 6-летней дочке, и 15-летнему подростку, и взрослым. И это получилось на 100℅. Дочка была счастлива искать
читать дальше

котов (и далеко не только котов), разгадывать загадки, а мы все в это время с большим интересом слушали экскурсовода. Тамара очень приятная девушка, прекрасно знает историю города, очень органично добавляет рассказ фотографиями, готова ответить на любые вопросы и дать советы по путешествию. Время пролетело незаметно, у всех участников прекрасное настроение после экскурсии. Наши адресаты ждут открытки из Калинингоада). Спасибо большое, буду рекомендовать всем друзьям с детьми и не только.

И
Ирина
1 июл 2025
Были сегодня на экскурсии у Тамары.
Очень приятная девушка: рассказала об истории города, замке, соборе, показала интересные локации, скульптуры котиков и на прощание дала возможность выбрать красивую открытку и отправить по РФ.
Были сегодня на экскурсии у Тамары.Были сегодня на экскурсии у Тамары.Были сегодня на экскурсии у Тамары.
Е
Екатерина
29 июн 2025
Тамара проводила экскурсию для нашей группы из 6 человек, в том числе трех детей (два по 5 лет и 11 лет).
Тамара - доброжелательный, открытый человек, быстро нашла контакт с детьми.
читать дальше

Очень ценно, что Тамара любит свой край, много знает и искренне интересуется историей Калининградской области и стремится поделиться с туристами.
В целом, экскурсия была интересной и насыщенной. Мы прошли по острову Канта, поднялись на маяк, прошлись по Рыбачьей деревне. Единственное замечание: экскурсия подойдёт скорее детям от 12 лет и взрослым. Нашим искушённым пятилеткам, которые весь последний год активно ходили на экскурсии в Петербурге, было сложновато удерживать внимание. Хотя были и моменты, ориентированные на детей, и, конечно, общее впечатление у нас осталось очень позитивное.
Хотим поблагодарить Тамару и пожелать любознательных и активных туристов!

Надежда
Надежда
6 июн 2025
Тамара отлично провела индивидуальную экскурсию с учетом особенностей детского восприятия материала. В ходе экскурсии были подготовлены интересные вопросы, пазл, занимательные загадки, распечатанные фотографии. Ребенку очень понравилось (а он много чего повидал). Очень рекомендую к посещению эту индивидуальную экскурсию. В ходе прогулки экскурсовод поделилась интересными фактами о зданиях, особенностях города, дала рекомендации к посещению интересных мест.
Тысяча слов благодарности и признательности!
Тамара отлично провела индивидуальную экскурсию с учетом особенностей детского восприятия материала. В ходе экскурсии были подготовленыТамара отлично провела индивидуальную экскурсию с учетом особенностей детского восприятия материала. В ходе экскурсии были подготовленыТамара отлично провела индивидуальную экскурсию с учетом особенностей детского восприятия материала. В ходе экскурсии были подготовленыТамара отлично провела индивидуальную экскурсию с учетом особенностей детского восприятия материала. В ходе экскурсии были подготовленыТамара отлично провела индивидуальную экскурсию с учетом особенностей детского восприятия материала. В ходе экскурсии были подготовленыТамара отлично провела индивидуальную экскурсию с учетом особенностей детского восприятия материала. В ходе экскурсии были подготовлены

Входит в следующие категории Калининграда

Похожие экскурсии из Калининграда

Калининград: обзорная экскурсия с элементами квеста
Пешая
2.5 часа
7 отзывов
Квест
до 12 чел.
Квест-экскурсия по Калининграду
Откройте для себя Калининград через призму истории и загадок. Увлекательное путешествие по знаковым местам города с элементами квеста
Начало: У Медового моста
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1500 ₽ за человека
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Квест
до 7 чел.
О быках и зубрах: семейный квест по Калининграду
Открыть город с необычных ракурсов и узнать множество интересных фактов, соревнуясь в веселом квесте
Начало: На площади Победы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 7 чел.
На поиски средневековых прусских городов - из Калининграда
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На поиски средневековых прусских городов - из Калининграда
Ладушкин, Мамоново и Кройцбург - старинные крепости и кирхи, легенды о рыцарях и алхимиках
Начало: У гостиницы «Калининград»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 667 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Калининграде