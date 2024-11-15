Почему именно Кёнигсберг считался неприступной крепостью и одним из самых укреплённых городов в мире? На прогулке вы узнаете, что представляет собой сила немецкой инженерной мысли и её воплощение. Мы обсудим особенности оборонительной архитектуры, городскую промышленность и заглянем в казематы, поговорим о гастрономии и продегустируем марципан.

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Описание экскурсии

Начнём на площади Василевского — расскажу о роли полководца в штурме города. Дальше отправимся гулять по старинным валам и фортификациям Кёнигсберга, который до 1945 года считался неприступной крепостью.

Вы увидите:

башню Дона

бастионы «Обертайх» и «Грольман»

Верхнее озеро

Росгартенские ворота

Вы узнаете:

как росла и жила крепость с 13 по 20 век

в чём секрет немецкой кирпичной кладки

как устроены рвы и плотины в городе

о традициях пивоварения — поговорим о роли пива в жизни Кёнигсберга

В конце заглянем в музейные казематы — там до сих пор сохранились старинные кирпичные конструкции. А если захочется продлить атмосферу, можно остаться: попробовать сладости, присмотреть сувениры и попробовать пенный напиток, сваренный по старым немецким рецептам.

Организационные детали

С вами буду я — аттестованный гид по Калининграду