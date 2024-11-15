Почему именно Кёнигсберг считался неприступной крепостью и одним из самых укреплённых городов в мире? На прогулке вы узнаете, что представляет собой сила немецкой инженерной мысли и её воплощение.
Мы обсудим особенности оборонительной архитектуры, городскую промышленность и заглянем в казематы, поговорим о гастрономии и продегустируем марципан.
Мы обсудим особенности оборонительной архитектуры, городскую промышленность и заглянем в казематы, поговорим о гастрономии и продегустируем марципан.
Описание экскурсии
Начнём на площади Василевского — расскажу о роли полководца в штурме города. Дальше отправимся гулять по старинным валам и фортификациям Кёнигсберга, который до 1945 года считался неприступной крепостью.
Вы увидите:
- башню Дона
- бастионы «Обертайх» и «Грольман»
- Верхнее озеро
- Росгартенские ворота
Вы узнаете:
- как росла и жила крепость с 13 по 20 век
- в чём секрет немецкой кирпичной кладки
- как устроены рвы и плотины в городе
- о традициях пивоварения — поговорим о роли пива в жизни Кёнигсберга
В конце заглянем в музейные казематы — там до сих пор сохранились старинные кирпичные конструкции. А если захочется продлить атмосферу, можно остаться: попробовать сладости, присмотреть сувениры и попробовать пенный напиток, сваренный по старым немецким рецептам.
Организационные детали
С вами буду я — аттестованный гид по Калининграду
в понедельник и среду в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Василевского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 2620 туристов
Здравствуйте, дорогие гости нашего края, меня зовут Алексей, я являюсь профессиональным и дипломированным гидом. Экскурсия со мной пройдет ярко, позитивно, познавательно и максимально комфортно. Вы увидите самые интересные, красивые места, лучшие локации и виды. Гарантирую, что после моей экскурсии вы будете знать о Калининграде и области больше, чем среднестатистический местный житель. Жду вас, до скорых встреч.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Алексей, отличный экскурсовод.
Мы были в восторге от того что увидели и услышали. Так подробно нам рассказал про город и сооружения, которые мы видели. Время пролетело быстро. Однозначно рекомендую данную экскурсию 👍👍👍 Море впечатлении и информации
Мы были в восторге от того что увидели и услышали. Так подробно нам рассказал про город и сооружения, которые мы видели. Время пролетело быстро. Однозначно рекомендую данную экскурсию 👍👍👍 Море впечатлении и информации
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