Мы отправимся в увлекательное и познавательное путешествие через Самбийский полуостров 🏝️ на берег Куршского залива к маяку Риндерорта – одному из трех сохранившихся на территории Калининградской области маяков довоенной постройки. Вы узнаете его историю, от возникновения в далеком 1868 году до сегодняшнего дня, а поднявшись на башню маяка сможете сделать потрясающие снимки на память и почувствовать себя настоящим маячником. Сегодня маяк является филиалом Музея Мирового океана.

Что ещё вас ожидает

Посещение удивительного музея «Дом Рыбака». Не секрет, что рыболовство было одним из основных видов деятельности местного населения. Там Вам расскажут о традициях рыбного промысла в этом регионе и даже покажут, дошедшие до наших дней хорошо сохранившиеся рыболовные принадлежности.

Приятным завершением нашей поездки станет посещение «Пивоварни Бланкенштейна», основанной еще в 1840 году. Пивоварение на территории Восточной Пруссии имеет давние традиции. Еще с дохристианских времен и до позднего средневековья, любая крестьянка умела варить сброженый напиток из пророщенного зерна. Этот напиток был важным дополнением рациона и варился по множеству рецептов. В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете о том, какие сорта пенного напитка здесь предпочитали, технологию производства и, конечно, сможете сами продегустировать этот напиток с богатой историей 📖.

И какая поездка без рыбы от местных производителей, у Вас будет возможность ее приобрести. Копченая, соленая, вяленая — она оставит отличное послевкусие от поездки.