Легенды старого маяка: путешествие к калининградскому Риндерорту

Янтарный К.
Янтарный К. – Гид из Калининграда
Мы отправимся в увлекательное и познавательное путешествие через Самбийский полуостров 🏝️ на берег Куршского залива к маяку Риндерорта – одному из трех сохранившихся на территории Калининградской области маяков довоенной постройки.

Вы узнаете его историю 📖, от возникновения в далеком 1868 году до сегодняшнего дня, а поднявшись на башню маяка сможете сделать потрясающие снимки на память и почувствовать себя настоящим маячником.

Сегодня маяк является филиалом Музея Мирового океана.
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Экскурсия

2 000 ₽ за человека

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Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Легенды старого маяка: путешествие к калининградскому Риндерорту
Легенды старого маяка: путешествие к калининградскому Риндерорту

Что вы увидите 🤩

  • Старинный маяк Риндерорт в пос. Заливино
  • Пивоварня "Бланкенштайна"
  • Замок "Лабиау"
Мы отправимся в увлекательное и познавательное путешествие через Самбийский полуостров 🏝️ на берег Куршского залива к маяку Риндерорта – одному из трех сохранившихся на территории Калининградской области маяков довоенной постройки. Вы узнаете его историю, от возникновения в далеком 1868 году до сегодняшнего дня, а поднявшись на башню маяка сможете сделать потрясающие снимки на память и почувствовать себя настоящим маячником. Сегодня маяк является филиалом Музея Мирового океана.
Что ещё вас ожидает
Посещение удивительного музея «Дом Рыбака». Не секрет, что рыболовство было одним из основных видов деятельности местного населения. Там Вам расскажут о традициях рыбного промысла в этом регионе и даже покажут, дошедшие до наших дней хорошо сохранившиеся рыболовные принадлежности.
Приятным завершением нашей поездки станет посещение «Пивоварни Бланкенштейна», основанной еще в 1840 году. Пивоварение на территории Восточной Пруссии имеет давние традиции. Еще с дохристианских времен и до позднего средневековья, любая крестьянка умела варить сброженый напиток из пророщенного зерна. Этот напиток был важным дополнением рациона и варился по множеству рецептов. В ходе экскурсии 🧭 вы узнаете о том, какие сорта пенного напитка здесь предпочитали, технологию производства и, конечно, сможете сами продегустировать этот напиток с богатой историей 📖.
И какая поездка без рыбы от местных производителей, у Вас будет возможность ее приобрести. Копченая, соленая, вяленая — она оставит отличное послевкусие от поездки.
🚩 Начало и место завершения: Набережная Петра Великого, 1, Калининград
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • услуги экскурсовода
Что не входит
  • Входной билет в музей «Дом Рыбака» (100 руб. /чел.)
  • Входной билет на пивоварню + дегустация (400 руб. /чел.)
Важная информация
В поездку необходимо с собой брать перекус
Легенды старого маяка: путешествие к калининградскому Риндерорту
Легенды старого маяка: путешествие к калининградскому Риндерорту
Время проведения: По четвергам в 10:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Янтарный К.
Янтарный К.
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