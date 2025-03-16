Главное в Калининграде за 3 часа

Погрузитесь в атмосферу Калининграда за 3 часа! Увидите главные достопримечательности, включая Королевские ворота и остров Канта
Экскурсия по Калининграду на автобусе позволяет за короткое время увидеть множество знаковых мест.

В течение трёх часов путешественники познакомятся с Королевскими воротами, руинами Королевского замка и Кафедральным собором. Прогулка по острову
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Канта даст возможность узнать о жизни и деятельности И. Канта. Также маршрут включает в себя посещение площади Победы, драматического театра и зоопарка. Это отличный способ быстро и комфортно познакомиться с городом и его историей

4.33
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Удобный транспорт
  • 🏰 Исторические места
  • ⏱ Быстро и информативно
  • 👥 Групповая атмосфера
  • 🌆 Красивые виды
Главное в Калининграде за 3 часа
Главное в Калининграде за 3 часа
Главное в Калининграде за 3 часа
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 14:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Королевские ворота
  • Кафедральный собор
  • Кирха Королевы Луизы
  • Остров Канта
  • Музей Мирового океана
  • Фридландские ворота
  • Музей янтаря
  • Рыбная деревня

Описание экскурсии

Из окон комфортабельного микроавтобуса вы увидите:

  • Руины Королевского замка и Королевские ворота
  • Бастионы и казармы на Литовском валу
  • Площадь Победы и храм Христа Спасителя
  • Драматический театр и памятник борющимся зубрам
  • Зоопарк и район Амалиенау
  • Кирху Королевы Луизы
  • Порт и музей Мирового океана
  • Фридландские ворота и Музей янтаря
  • Кафедральный собор и надгробие И. Канта — по острову Канта мы погуляем
  • Рыбную деревню

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с остановкой на острове Канта. Посещение храмов и музеев не предполагается
  • Отправление осуществляется из трёх мест. Необходимо заранее указать, какое вам подходит больше:
    — отель «Ибис», Московский пр-т, 52
    — Рыбная деревня, ул. Октябрьская, 5Б
    — ТЦ «Акрополь», ул. Профессора Баранова, 34 (начало экскурсии)

ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 18 лет1400 ₽
Пенсионеры1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Акрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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16 мар 2025
По инициативе организатора нас пересадили на экскурсию в двухэтажный автобус вместо минигруппы. Отношение водителя ужасное, много времени провели на улице под дождем. Лучше переплатить и взять индивидуальную экскурсию, данный тур никому не советую, берегите свои нервы, деньги и время.
Анна
Анна
Ответ организатора:
Добрый день! Вам предложили альтернативную программу в групповом формате, где вы сами и согласились поехать, так же дополнительно забронировали вам
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первые места. У вас обзорная экскурсия по городу, где по программе предусмотрены выходы из автобуса для изучения экскурсионного материала. Если вы видите, что погода не солнечная и вероятнее всего будет идти дождь, то на будущее рекомендуем брать с собой зонт или плащ-дождевик.

Людмила
15 фев 2025
Я была в восторге от экскурсии. Комфортно, интересно. Увидела достопримечательности Калининграда, хочется вернуться еще раз.
Tatiana
7 фев 2025
Ехали на 2-этажном автобусе, но группа небольшая, поэтому комфортно. Всю дорогу гид рассказывала интересные факты о городе, причем звук в автобусе шел через динамики, всё отлично слышно. По пути сделали
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4 остановки: у скульптуры «Борющиеся зубры», у виллы Шмидт, у Музея марципана (здесь сотрудник музея провела для нас быструю экскурсию, а ещё можно выпить вкусный кофе с марципаном и купить сладких сувениров). Последняя остановка — Рыбная деревня и остров Канта, где мы немного погуляли, послушали про философа и попрощались. Понравилось, что проехали практически через весь город, увидели порт, разную застройку.
Если в Калининграде впервые и мало времени, то пешком все эти локации не пройти, а на автобусе удобно и бюджетно. Рекомендую экскурсию и благодарю гида и организатора за профессионализм.

Ехали на 2-этажном автобусе, но группа небольшая, поэтому комфортно. Всю дорогу гид рассказывала интересные факты оЕхали на 2-этажном автобусе, но группа небольшая, поэтому комфортно. Всю дорогу гид рассказывала интересные факты оЕхали на 2-этажном автобусе, но группа небольшая, поэтому комфортно. Всю дорогу гид рассказывала интересные факты оЕхали на 2-этажном автобусе, но группа небольшая, поэтому комфортно. Всю дорогу гид рассказывала интересные факты оЕхали на 2-этажном автобусе, но группа небольшая, поэтому комфортно. Всю дорогу гид рассказывала интересные факты оЕхали на 2-этажном автобусе, но группа небольшая, поэтому комфортно. Всю дорогу гид рассказывала интересные факты оЕхали на 2-этажном автобусе, но группа небольшая, поэтому комфортно. Всю дорогу гид рассказывала интересные факты о
А
10 янв 2025
Экскурсия интересная, хорошая. Единственное чего не учли - вечером с освещением не очень и многие объекты не видны
Н
2 янв 2025
На двухэтажном автобусе с группой всего 11 человек, получилась практически индивидуальная экскурсия. Супер водитель, кофе по дороге не пролился ни разу)) супер гид - интересные истории, разбавленные хорошим юмором, никакого перегруза информацией, и вообще очень приятная красивая девушка. Мы влюбились в Калининград.

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