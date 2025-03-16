Экскурсия по Калининграду на автобусе позволяет за короткое время увидеть множество знаковых мест.
В течение трёх часов путешественники познакомятся с Королевскими воротами, руинами Королевского замка и Кафедральным собором. Прогулка по острову
В течение трёх часов путешественники познакомятся с Королевскими воротами, руинами Королевского замка и Кафедральным собором. Прогулка по острову
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- 🚌 Удобный транспорт
- 🏰 Исторические места
- ⏱ Быстро и информативно
- 👥 Групповая атмосфера
- 🌆 Красивые виды
Что можно увидеть
- Королевские ворота
- Кафедральный собор
- Кирха Королевы Луизы
- Остров Канта
- Музей Мирового океана
- Фридландские ворота
- Музей янтаря
- Рыбная деревня
Описание экскурсии
Из окон комфортабельного микроавтобуса вы увидите:
- Руины Королевского замка и Королевские ворота
- Бастионы и казармы на Литовском валу
- Площадь Победы и храм Христа Спасителя
- Драматический театр и памятник борющимся зубрам
- Зоопарк и район Амалиенау
- Кирху Королевы Луизы
- Порт и музей Мирового океана
- Фридландские ворота и Музей янтаря
- Кафедральный собор и надгробие И. Канта — по острову Канта мы погуляем
- Рыбную деревню
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с остановкой на острове Канта. Посещение храмов и музеев не предполагается
- Отправление осуществляется из трёх мест. Необходимо заранее указать, какое вам подходит больше:
— отель «Ибис», Московский пр-т, 52
— Рыбная деревня, ул. Октябрьская, 5Б
— ТЦ «Акрополь», ул. Профессора Баранова, 34 (начало экскурсии)
ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 18 лет
|1400 ₽
|Пенсионеры
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Акрополь»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 14:00 и 17:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 48097 туристов
За 12 активных лет наша туристическая фирма добилась значительных успехов в сфере автотранспортных услуг и с 2016 г. подключила к ним экскурсионные. Главное достижение — это наши клиенты. Мы стараемся сделать их пребывание в регионе комфортным и интересным. За время работы мы получили множество благодарных отзывов и писем. Присоединяйтесь и вы к числу довольных путешественников, записавшись на ближайшую экскурсию! 😊Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
16 мар 2025
По инициативе организатора нас пересадили на экскурсию в двухэтажный автобус вместо минигруппы. Отношение водителя ужасное, много времени провели на улице под дождем. Лучше переплатить и взять индивидуальную экскурсию, данный тур никому не советую, берегите свои нервы, деньги и время.
Анна
Ответ организатора:
Добрый день! Вам предложили альтернативную программу в групповом формате, где вы сами и согласились поехать, так же дополнительно забронировали вам
Людмила
15 фев 2025
Я была в восторге от экскурсии. Комфортно, интересно. Увидела достопримечательности Калининграда, хочется вернуться еще раз.
Tatiana
7 фев 2025
Ехали на 2-этажном автобусе, но группа небольшая, поэтому комфортно. Всю дорогу гид рассказывала интересные факты о городе, причем звук в автобусе шел через динамики, всё отлично слышно. По пути сделали
А
Андрей
10 янв 2025
Экскурсия интересная, хорошая. Единственное чего не учли - вечером с освещением не очень и многие объекты не видны
Н
Наталья
2 янв 2025
На двухэтажном автобусе с группой всего 11 человек, получилась практически индивидуальная экскурсия. Супер водитель, кофе по дороге не пролился ни разу)) супер гид - интересные истории, разбавленные хорошим юмором, никакого перегруза информацией, и вообще очень приятная красивая девушка. Мы влюбились в Калининград.
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