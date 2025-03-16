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4 остановки: у скульптуры «Борющиеся зубры», у виллы Шмидт, у Музея марципана (здесь сотрудник музея провела для нас быструю экскурсию, а ещё можно выпить вкусный кофе с марципаном и купить сладких сувениров). Последняя остановка — Рыбная деревня и остров Канта, где мы немного погуляли, послушали про философа и попрощались. Понравилось, что проехали практически через весь город, увидели порт, разную застройку.

Если в Калининграде впервые и мало времени, то пешком все эти локации не пройти, а на автобусе удобно и бюджетно. Рекомендую экскурсию и благодарю гида и организатора за профессионализм.