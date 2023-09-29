Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
За 7 часов увидеть самобытные уголки региона и прикоснуться к его истории
Я покажу, где в Калининграде спрятались руины средневекового замка и кирхи 13–14 веков. Вы зайдёте в два музея, рассказывающих о довоенном образовании и пивоварении. Познакомитесь с жителями, которые отдали своё сердце этим местам. А ещё полюбуетесь немецкой архитектурой, Куршским заливом и неповторимой природой.
По дороге я расскажу, почему в Калининградской области много каналов и при чём тут голландские инженеры. Мы остановимся в Гурьевске, где вы осмотрите замок Нойхаузен и кирху 13–14 веков и услышите истории о рыцарях. По желанию посетим замок с экскурсией.
Потом мы отправимся в посёлок Тургенево к кирхе Гросс Легиттен, в которой сейчас находится лютеранская церковь. Старейшие части здания, которые сохранились до наших дней, относятся к 1400 году.
Рыбный промысел и старый маяк
Следующая точка — посёлок Заливино. Вы узнаете, как развивался рыбный промысел в регионе и чем живет поселок сегодня.
Затем мы пройдём пешком по экотропе и окажемся у маяка Риндерорта довоенной постройки. По желанию вы исследуете домик смотрителя маяка и подниметесь на башню, с которой открывается чудесный вид на Куршский залив.
Немецкая школа и местное пиво
Далее мы поедем в посёлок Ильичёво в музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель». Вы узнаете, как появился музей и каким было довоенное образование. Если с вами путешествуют дети, то им будет интересно писать на старинных дощечках.
Финальная локация — бывшая немецкая пивоварня Бланкенштейна в Полесске, построенная в 1840 году. Во времена перестройки она находилась в запустении, но сегодня частный предприниматель возрождает её дело. Если будет желание, спустимся в подвалы и посмотрим, как раньше проращивался ячмень и изготавливали пиво.
Организационные детали
В стоимость входит: экскурсия с аккредитованным гидом, трансфер
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Golf Plus или Chery Tiggo 4 Pro 2023 г. Есть детское кресло.
Дополнительные расходы
Осмотр домика смотрителя маяка и подъём на башню — 300 ₽ за чел., также есть билеты для граждан льготных категорий
Экскурсия по музею «Старая немецкая школа Вальдвинкель» — 500 ₽ за чел.
Экскурсия по замку Нойхаузен — 500 ₽ с чел., 250 ₽ — льготный
Прогулка по пивоварне — 200 ₽ за чел.
Напитки, перекус на маршруте — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 131 туриста
Рада приветствовать! Меня зовут Мария. Аттестованный гид по Калининградской области. Мне посчастливилось родиться и жить в самом западном регионе России, это моя душа и работа. Имею географическое и педагогическое образование читать дальшеуменьшить
и переквалификацию по специальности «Экскурсовод». Покажу город и самые живописные уголки области, расскажу удивительные факты истории, подскажу секретные места, где вкусно покушать, что купить в подарок и куда сходить самостоятельно. До встречи на Балтике!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Я провожу отпуск в Калининграде. Очень хотелось съездить не только в известные туристические города - Зеленоградск и Светлогорск, но и узнать область получше. Нашла экскурсию Марии. Это был один из лучших дней читать дальшеуменьшить
за все время отдыха! Мария встретила меня у дома, машина чистая и комфортная. В дороге Мария рассказывала о истории города, области. Пейзажи за окном европейские, очень отличаются от моего родного Урала:) Мы заезжали в кирхи. Съездили на потрясающий по красоте маяк, я просто влюбилась в это место 💕 Посетили немецкую пивоварню, которую сейчас восстанавливает местный житель. Он показал нам своё производство сидра, рассказал о истории места, мы прогулялись по фабрике. Продегустировали пиво 🍻 Заезжали в старую немецкую школу. Я вначале сомневалась, что мне будет интересно. Напрасно! Женщина, которая руководит музеем просто потрясающая по своей харизма. Уже после экскурсии я узнала, что она известна в области, многие говорят, что к ней надо попасть. Край открылся мне совершенно с другой стороны. Интересная, очень оригинальная, самобытная и уютная экскурсия! Мария прекрасный гид и очень приятная девушка, она интересно рассказывала, отвечала на вопросы. Видно, как она любит свой дом и свою работы! Экскурсию рекомендую всем всем всем. Калининградская область это не только известные курортные города:) это очень интересный край! Спасибо, Мария! ☀️
+2
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В
Вадим
"Если вы не побываете в Полесске - вы немного потеряете", - такое мнение широко распространено, особенно среди тех, кто там никогда и не был. В этом мнении есть некая доля читать дальшеуменьшить
правды, если говорить о самостоятельной, мало подготовленной поездке. Иное дело - экскурсия с гидом, который живо интересуется историей родного для неё края, населяющими его людьми. С гидом, который способен передать вам этот интерес и эту любовь. И именно таким гидом оказалась Мария. Благодаря ей мы познакомились с интересными людьми, можно сказать, подвижниками, которые по крупицам восстанавливают историю своей малой Родины, преобразуют окружающую их жизнь к лучшему. С Марией мы увидели Куршский залив "с другой стороны", кирхи и замки. Но самое главное - люди. Хотя и сидр из восстанавливаемой пивоварни был вкусный;)
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Ольга
Мария открыла для нас Полесье и прекрасных людей - Инессу и Александра, являющихся достоянием Калининградской области, потому что эти люди - настоящие энтузиасты своего края. Именно благодаря таким светлым людям читать дальшеуменьшить
понимаешь, что не оскудеет земля наша и будет процветать вопреки всему, гордость возникает за калининградцев. Искренне желаю им успехов, здоровья и поддержки земляков - общее дело делают, во благо всех полесцев.
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Ольга
Путешествовали по Калининградской области с несколькими гидами. Можем с уверенностью сказать, что Мария одна из лучших. Столкнулись с независимыми от гида препятствиями, но Мария быстро сориентировалась и скорректировала маршрут. Мария очень хороший рассказчик, позитивный человек, влюблённый в свой край и своё дело. Узнали много интересного, структурировали ранее полученные знания, познакомились с замечательными людьми. Спасибо за столько впечатлений!
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К
Кристина
Очень понравилась экскурсия. Я местный житель, но в этом районе была впервые. Отлично подобранный маршрут, очень разные локации и все необыкновенно интересные. Мария очень приятная, рассказывала все очень понятно и подробно, помимо экскурсии завезла нас в чудо кулинарию со вкусной едой и супер бюджетными ценами. Обязательно расскажу всем знакомым о таком маршруте и порекомендую экскурсию.
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В
Владимир
Мария - настоящий профессионал и человек, который любит свою работу. Рассказы по дороге были очень содержательные. Советую уточнять маршрут поездки и доп/расходы.
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