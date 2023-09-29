Я покажу, где в Калининграде спрятались руины средневекового замка и кирхи 13–14 веков. Вы зайдёте в два музея, рассказывающих о довоенном образовании и пивоварении. Познакомитесь с жителями, которые отдали своё сердце этим местам. А ещё полюбуетесь немецкой архитектурой, Куршским заливом и неповторимой природой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Трассовая экскурсия, замок и кирхи

По дороге я расскажу, почему в Калининградской области много каналов и при чём тут голландские инженеры. Мы остановимся в Гурьевске, где вы осмотрите замок Нойхаузен и кирху 13–14 веков и услышите истории о рыцарях. По желанию посетим замок с экскурсией.

Потом мы отправимся в посёлок Тургенево к кирхе Гросс Легиттен, в которой сейчас находится лютеранская церковь. Старейшие части здания, которые сохранились до наших дней, относятся к 1400 году.

Рыбный промысел и старый маяк

Следующая точка — посёлок Заливино. Вы узнаете, как развивался рыбный промысел в регионе и чем живет поселок сегодня.

Затем мы пройдём пешком по экотропе и окажемся у маяка Риндерорта довоенной постройки. По желанию вы исследуете домик смотрителя маяка и подниметесь на башню, с которой открывается чудесный вид на Куршский залив.

Немецкая школа и местное пиво

Далее мы поедем в посёлок Ильичёво в музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель». Вы узнаете, как появился музей и каким было довоенное образование. Если с вами путешествуют дети, то им будет интересно писать на старинных дощечках.

Финальная локация — бывшая немецкая пивоварня Бланкенштейна в Полесске, построенная в 1840 году. Во времена перестройки она находилась в запустении, но сегодня частный предприниматель возрождает её дело. Если будет желание, спустимся в подвалы и посмотрим, как раньше проращивался ячмень и изготавливали пиво.

Организационные детали

В стоимость входит: экскурсия с аккредитованным гидом, трансфер

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Golf Plus или Chery Tiggo 4 Pro 2023 г. Есть детское кресло.

Дополнительные расходы