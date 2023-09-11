За 7 часов увидеть самобытные уголки региона и прикоснуться к его истории
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даты
Описание
Что вас ожидает
Трассовая экскурсия, замок и кирхи
По дороге я расскажу, почему в Калининградской области много каналов и при чём тут голландские инженеры. Мы остановимся в Гурьевске, где вы осмотрите руины замка Нойхаузен и кирху 13–14 веков и услышите истории о рыцарях.
Потом мы отправимся в посёлок Тургенево к кирхе Гросс Легиттен, в которой сейчас находится лютеранская церковь. Старейшие части здания, которые сохранились до наших дней, относятся к 1400 году.
Рыбный промысел и старый маяк
Следующая точка — посёлок Заливино. Вы узнаете, как развивался рыбный промысел в регионе, и сможете зайти в фирменные магазинчики со свежайшей продукцией.
Затем мы пройдём пешком по экотропе и окажемся у маяка Риндерорта довоенной постройки. По желанию вы исследуете домик смотрителя маяка и подниметесь на башню, с которой открывается чудесный вид на Куршский залив.
Немецкая школа и местное пиво
Далее мы поедем в посёлок Ильичёво в музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель», который вы посетите по желанию. Вы узнаете, как появился музей и каким было довоенное образование. Если с вами путешествуют дети, то им будет интересно порисовать мелом на деревянных дощечках.
Финальная локация — бывшая немецкая пивоварня Бланкенштейна в Полесске, построенная в 1840 году. Во времена перестройки она находилась в запустении, но сегодня частный предприниматель возрождает её дело. Если будет желание, вы отправитесь на экскурсию по цехам с хозяином пивоварни и продегустируете пиво.
Организационные детали
- В стоимость входит: экскурсия с аккредитованным гидом, трансфер
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Golf Plus. Есть детское кресло.
Дополнительные расходы
- Осмотр домика смотрителя маяка и подъём на башню — 300 руб. /чел.
- Экскурсия по музею «Старая немецкая школа Вальдвинкель» — 300 руб. /чел.
- Экскурсия по пивоварне с дегустацией — 400 руб. /чел.
- Напитки, перекус на маршруте — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.