Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво

За 7 часов увидеть самобытные уголки региона и прикоснуться к его истории

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Я покажу, где в Калининграде спрятались руины средневекового замка и кирхи 13–14 веков. По желанию вы зайдёте в два музея, рассказывающих о довоенном образовании и пивоварении. Познакомитесь с жителями, которые отдали своё сердце этим местам. А ещё полюбуетесь немецкой архитектурой, Куршским заливом и неповторимой природой.
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
Автопутешествие по Калининградской области: Средневековье, немецкая школа и пиво
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Описание

Что вас ожидает

Трассовая экскурсия, замок и кирхи

По дороге я расскажу, почему в Калининградской области много каналов и при чём тут голландские инженеры. Мы остановимся в Гурьевске, где вы осмотрите руины замка Нойхаузен и кирху 13–14 веков и услышите истории о рыцарях.

Потом мы отправимся в посёлок Тургенево к кирхе Гросс Легиттен, в которой сейчас находится лютеранская церковь. Старейшие части здания, которые сохранились до наших дней, относятся к 1400 году.

Рыбный промысел и старый маяк

Следующая точка — посёлок Заливино. Вы узнаете, как развивался рыбный промысел в регионе, и сможете зайти в фирменные магазинчики со свежайшей продукцией.

Затем мы пройдём пешком по экотропе и окажемся у маяка Риндерорта довоенной постройки. По желанию вы исследуете домик смотрителя маяка и подниметесь на башню, с которой открывается чудесный вид на Куршский залив.

Немецкая школа и местное пиво

Далее мы поедем в посёлок Ильичёво в музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель», который вы посетите по желанию. Вы узнаете, как появился музей и каким было довоенное образование. Если с вами путешествуют дети, то им будет интересно порисовать мелом на деревянных дощечках.

Финальная локация — бывшая немецкая пивоварня Бланкенштейна в Полесске, построенная в 1840 году. Во времена перестройки она находилась в запустении, но сегодня частный предприниматель возрождает её дело. Если будет желание, вы отправитесь на экскурсию по цехам с хозяином пивоварни и продегустируете пиво.

Организационные детали

  • В стоимость входит: экскурсия с аккредитованным гидом, трансфер
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Golf Plus. Есть детское кресло.

Дополнительные расходы

  • Осмотр домика смотрителя маяка и подъём на башню — 300 руб. /чел.
  • Экскурсия по музею «Старая немецкая школа Вальдвинкель» — 300 руб. /чел.
  • Экскурсия по пивоварне с дегустацией — 400 руб. /чел.
  • Напитки, перекус на маршруте — по желанию

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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