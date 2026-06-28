Когда-то эти воды были частью большого портового Кёнигсберга, а сегодня помогают увидеть Калининград с необычного ракурса.
С борта большой парусной яхты вы полюбуетесь пейзажами города, почувствуете его балтийский характер и ненадолго смените городской ритм на морской.
С борта большой парусной яхты вы полюбуетесь пейзажами города, почувствуете его балтийский характер и ненадолго смените городской ритм на морской.
Описание экскурсии
Мы пройдём по акватории старых портов, история которых началась ещё во времена Кёнигсберга.
Выйдем в Калининградский судоходный канал и полюбуемся индустриальными пейзажами города.
По пути увидим портовый элеватор, набережные и, если повезёт, знаменитый парусник «Седов».
Организационные детали
- На яхте есть спасательные жилеты
- С собой можете взять напитки и закуски
- В случае плохой погоды мы предложим отменить или перенести прогулку
- С вами будет один из капитанов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Правой набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Занимаемся организацией отдыха и рыбалки на парусных и моторных яхтах много лет. У нас собственный флот яхт и своя служба кейтеринга. За плечами огромный опыт по организации парусных регат, свадеб, дней рождения, предложений руки и сердца, мальчишников и девичников, экскурсионных маршрутов, фотосессий, корпоративных мероприятий и многого другого. Наши яхты ждут своих гостей в нескольких городах и курортных посёлках Калининградской области.
Входит в следующие категории Калининграда
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