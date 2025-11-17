Знаете ли вы, что барон Мюнхгаузен — не просто вымысел? Он действительно служил в России и оставил след в Калининграде. На этой аудиоэкскурсии вы станете главным героем маршрута, которым барон следовал в Европу. Пройдёте от Росгартенских ворот до Центрального парка, заглянете к могиле Канта. Без группы, без спешки — только вы, город и его истории.
- От Росгартенских ворот до старинных валов Кёнигсберга — вы пройдёте путь, где история оживает в деталях.
- Прикоснётесь к наследию крестоносцев у мельничного пруда.
- Насладитесь красотой Кафедрального собора и постоите у могилы Канта.
- Раскроете секреты Музея мирового океана и рассмотрите флотилию кораблей.
- Увидите жемчужины архитектуры: суровые готические укрепления и изящные скульптуры.
- Встретите барона Мюнхгаузена в Центральном парке. Здесь, на месте предполагаемой границы между Пруссией и Россией, стоит памятник этому герою.
- Вам понадобится мобильный телефон с приложением Telegram и наушники. Убедитесь, что гаджет заряжен и есть доступ в интернет.
- После бронирования заказа я пришлю вам ссылку на доплату. После оплаты в телеграм-боте откроется доступ к экскурсии — доступ предоставляется на один аккаунт.
- Дата бронирования значения не имеет — воспользоваться аудиофайлом можно в любое время, по желанию останавливаясь в процессе. Доступ останется у вас навсегда.
Место начала и завершения?
У Музея янтаря
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 13169 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести
