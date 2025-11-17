Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Знаете ли вы, что барон Мюнхгаузен — не просто вымысел? Он действительно служил в России и оставил след в Калининграде. На этой аудиоэкскурсии вы станете главным героем маршрута, которым барон следовал в Европу. Пройдёте от Росгартенских ворот до Центрального парка, заглянете к могиле Канта. Без группы, без спешки — только вы, город и его истории.