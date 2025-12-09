Мои заказы

Очарование Балтики в Светлогорске и Зеленоградске

Насладиться атмосферой старинных курортных городков - из Калининграда
Прогулки по уютным улочкам, старинная архитектура, чистый морской воздух и живописные набережные — этот день будет наполнен приятными впечатлениями и ощущением спокойствия.

Мы приглашаем вас мысленно перенестись во времена Восточной Пруссии и представить себе, как текла жизнь на старинных приморских курортах.
Описание экскурсии

Светлогорск — балтийский курорт с прусским шармом

  • Вы прогуляетесь по центральным улицам, где сохранились виллы в стиле модерн и фахверк
  • Увидите охотничий домик и водонапорную башню — символ города и образец национального романтизма
  • Пройдёте через лиственничный парк со знаменитой скульптурой Германа Брахерта к зданию бывшей кирхи — нынешнему органному залу
  • Остановитесь у современного центра искусств
  • Узнаете, как маленький рыбацкий посёлок превратился в изысканный курорт и сохранил при этом утончённый дух старой Европы

Зеленоградск — город искусства и кошек

  • Вы прогуляетесь по старому центру, полюбуетесь бывшими рыбацкими домами и величественными фасадами в стиле модерн, неоклассицизм и норвежский дракон
  • Увидите яркие граффити и арт-объекты, посвящённые кошкам — символу города
  • Узнаете о знаменитых гостях курорта: королеве Луизе, реформаторе Петре Столыпине, художниках братьях Брюлловых
  • Выйдете на живописную набережную, откуда открываются панорамы Балтийского моря
  • В свободное время заглянете в кафе или посидите на лавочке под шумом волн

Ориентировочный тайминг поездки:

  • Калининград–Светлогорск — 60 минут
  • Пешеходная экскурсия по Светлогорску — 2 часа
  • Свободное время — 30–40 минут
  • Светлогорск–Зеленоградск — 40 минут
  • Пешеходная экскурсия по Зеленоградску — 45–60 минут
  • Свободное время — 30–40 минут
  • Зеленоградск–Калининград — 45 минут

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
  • Возьмите с собой перекус — полноценный обед не предусмотрен программой
  • В каждом городе у вас будет около получаса свободного времени после обзорных экскурсий
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 90 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
читать дальше

В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и даже уникальные авторские туры.

