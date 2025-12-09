Прогулки по уютным улочкам, старинная архитектура, чистый морской воздух и живописные набережные — этот день будет наполнен приятными впечатлениями и ощущением спокойствия.
Мы приглашаем вас мысленно перенестись во времена Восточной Пруссии и представить себе, как текла жизнь на старинных приморских курортах.
Мы приглашаем вас мысленно перенестись во времена Восточной Пруссии и представить себе, как текла жизнь на старинных приморских курортах.
Описание экскурсии
Светлогорск — балтийский курорт с прусским шармом
- Вы прогуляетесь по центральным улицам, где сохранились виллы в стиле модерн и фахверк
- Увидите охотничий домик и водонапорную башню — символ города и образец национального романтизма
- Пройдёте через лиственничный парк со знаменитой скульптурой Германа Брахерта к зданию бывшей кирхи — нынешнему органному залу
- Остановитесь у современного центра искусств
- Узнаете, как маленький рыбацкий посёлок превратился в изысканный курорт и сохранил при этом утончённый дух старой Европы
Зеленоградск — город искусства и кошек
- Вы прогуляетесь по старому центру, полюбуетесь бывшими рыбацкими домами и величественными фасадами в стиле модерн, неоклассицизм и норвежский дракон
- Увидите яркие граффити и арт-объекты, посвящённые кошкам — символу города
- Узнаете о знаменитых гостях курорта: королеве Луизе, реформаторе Петре Столыпине, художниках братьях Брюлловых
- Выйдете на живописную набережную, откуда открываются панорамы Балтийского моря
- В свободное время заглянете в кафе или посидите на лавочке под шумом волн
Ориентировочный тайминг поездки:
- Калининград–Светлогорск — 60 минут
- Пешеходная экскурсия по Светлогорску — 2 часа
- Свободное время — 30–40 минут
- Светлогорск–Зеленоградск — 40 минут
- Пешеходная экскурсия по Зеленоградску — 45–60 минут
- Свободное время — 30–40 минут
- Зеленоградск–Калининград — 45 минут
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
- Возьмите с собой перекус — полноценный обед не предусмотрен программой
- В каждом городе у вас будет около получаса свободного времени после обзорных экскурсий
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов из нашей команды
в понедельник в 10:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 90 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Путешествие в Светлогорск и Янтарный подарит вам уникальные впечатления и возможность создать собственное янтарное украшение
Начало: По договорённости с гидом
Завтра в 08:00
10 дек в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Из Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Путешествие в прошлое Восточной Пруссии: откройте для себя очарование Светлогорска и Зеленоградска, наслаждаясь их архитектурой и морскими пейзажами
Начало: На ул. Октябрьской
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
2000 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Курорты Балтики: путешествие по Янтарному побережью
Исследуйте богатую историю и культурное наследие балтийских курортов в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договорённости
Завтра в 13:00
10 дек в 08:00
14 025 ₽
16 500 ₽ за всё до 4 чел.