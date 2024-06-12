Описание экскурсии

Что вас ожидает:Наше путешествие начнётся от Медового моста. Вы узнаете об истории строительства Кафедрального собора и влиянии лютеранства на появление университета в Кёнигсберге. Мы пройдём по улице Хлебных лавок к тому месту, где когда-то стоял дом купца Негеляйна, в котором останавливался Пётр I. Когда-то остров Канта назывался Кнайпхофом — я с удовольствием расскажу вам о том, как он развивался, рос и менялся. После этого мы отправимся на пешую экскурсию по центру Калининграда до района Амалиенау. Вы узнаете все о городе Альтштадте, который окружал древний замок рыцарей тевтонского ордена. Мы увидим бункер, где Отто Ляш подписал капитуляцию в 1945 году. Узнаем больше о студенческой жизни Кёнигсберга. Я расскажу вам удивительную историю знаменитого бегемота Ганса из Кёнигсбергского зоопарка. Путь в Амалиенау проходит через парк Луизенваль и кирху памяти королевы Луизы, в которой сейчас размещается детский кукольный театр. Путешествие по району богатых вилл мы начнём не сразу — сначала навестим юного хомлина Антошку. Знкомство с районом богатых вилл начнём пожалуй с Вилла Маковски познакомимся с виллой гауляйтера Кохха а закончим у кирхи памяти королевы Луизы. Важно знать:2 перерыва на туалет и вкусняшки Это пешеходная экскурсия, главные вопросы перед началом: - Удобна ли Ваша обувь? - Есть ли необходимость взять с собой питьевую воду, зонтик или дождевик? - Готов ли Ваш гаджет к обилию фотографий? - Как настроение?