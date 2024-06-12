Исследуйте вместе с нами уголки Калининграда, древнего Кёнигсберга, в рамках уютной пешеходной экскурсии по главным символам города.
Мы отправимся к знаменитому острову Канта, где находится Кафедральный собор и могила великого философа.
Прогуляемся по Луизенвалю — центральному городскому парк, а затем, окунаясь в богатую историю Калининграда, посетим старинный район Амалиенау, с его особняками и прекрасными садами.
Мы отправимся к знаменитому острову Канта, где находится Кафедральный собор и могила великого философа.
Прогуляемся по Луизенвалю — центральному городскому парк, а затем, окунаясь в богатую историю Калининграда, посетим старинный район Амалиенау, с его особняками и прекрасными садами.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 14:00
Что вас ожидает:
- Остров Канта
- Медовый мост
- Хомлина по имени Карл
- Здание Кёнигсбергской биржи (без посещения)
- Кафедральный собор (без посещения)
- Синагога (без посещения)
- Бункер Ляша (без посещения)
- Универмаг «Кепа» (Кёнигсбергский магазин умеренных цен)
- Нордбанхоф (здание северного вокзала)
- Здание полицейского президиума Кёнигсберга
- Скульптурную композицию «Борющиеся зубры»
- Здание Верховной дирекции почт
- Памятник Шиллеру
- Стадион «Балтика»
- Хомлина внучку по имени Уля
- Ручей Хуфенфрайграбен
- Памятник землякам-космонавтам
- Кирху памяти королевы Луизы
- Деревянный охотничий замок кайзера Вильгельма II
- Малыша-хомлина Антошку
- Старинные улицы, переулки и виллы района Амалиенау
- Вилла «Маковски»
- Сельский дом «Рут»
- Вилла «Яфа»
- Луизенплац
- Вилла «Шмидт» младший
- Вилла «Эрнста Меля»
- Вилла «Розенталь»
- Вилла «Михаэлис»
- Вилла «Арон»
- Вилла «Винтер»
- Вилла «Лео»
- Памятник Людвигу Реза
- Кирха Святого Адальберта
- Вилла «Шмидт» старший
- Вилла «Хонкамп»
- Вилла «Штински»
- Вилла "Коха" - "Иоахим"
- Приют Адальберта
Описание экскурсии
Что вас ожидает:Наше путешествие начнётся от Медового моста. Вы узнаете об истории строительства Кафедрального собора и влиянии лютеранства на появление университета в Кёнигсберге. Мы пройдём по улице Хлебных лавок к тому месту, где когда-то стоял дом купца Негеляйна, в котором останавливался Пётр I. Когда-то остров Канта назывался Кнайпхофом — я с удовольствием расскажу вам о том, как он развивался, рос и менялся. После этого мы отправимся на пешую экскурсию по центру Калининграда до района Амалиенау. Вы узнаете все о городе Альтштадте, который окружал древний замок рыцарей тевтонского ордена. Мы увидим бункер, где Отто Ляш подписал капитуляцию в 1945 году. Узнаем больше о студенческой жизни Кёнигсберга. Я расскажу вам удивительную историю знаменитого бегемота Ганса из Кёнигсбергского зоопарка. Путь в Амалиенау проходит через парк Луизенваль и кирху памяти королевы Луизы, в которой сейчас размещается детский кукольный театр. Путешествие по району богатых вилл мы начнём не сразу — сначала навестим юного хомлина Антошку. Знкомство с районом богатых вилл начнём пожалуй с Вилла Маковски познакомимся с виллой гауляйтера Кохха а закончим у кирхи памяти королевы Луизы. Важно знать:2 перерыва на туалет и вкусняшки Это пешеходная экскурсия, главные вопросы перед началом: - Удобна ли Ваша обувь? - Есть ли необходимость взять с собой питьевую воду, зонтик или дождевик? - Готов ли Ваш гаджет к обилию фотографий? - Как настроение?
Каждый день с 9:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Канта
- Медовый мост
- Хомлина по имени Карл
- Здание Кёнигсбергской биржи (без посещения)
- Кафедральный собор (без посещения)
- Синагога (без посещения)
- Бункер Ляша (без посещения)
- Универмаг «Кепа» (Кёнигсбергский магазин умеренных цен)
- Нордбанхоф (здание северного вокзала)
- Здание полицейского президиума Кёнигсберга
- Скульптурную композицию «Борющиеся зубры»
- Здание Верховной дирекции почт
- Памятник Шиллеру
- Стадион «Балтика»
- Хомлина внучку по имени Уля
- Ручей Хуфенфрайграбен
- Памятник землякам-космонавтам
- Кирху памяти королевы Луизы
- Деревянный охотничий замок кайзера Вильгельма II
- Малыша-хомлина Антошку
- Старинные улицы, переулки и виллы района Амалиенау
- Вилла «Маковски»
- Сельский дом «Рут»
- Вилла «Яфа»
- Луизенплац
- Вилла «Шмидт» младший
- Вилла «Эрнста Меля»
- Вилла «Розенталь»
- Вилла «Михаэлис»
- Вилла «Арон»
- Вилла «Винтер»
- Вилла «Лео»
- Памятник Людвигу Реза
- Кирха Святого Адальберта
- Вилла «Шмидт» старший
- Вилла «Хонкамп»
- Вилла «Штински»
- Вилла "Коха" - "Иоахим"
- Приют Адальберта
Что включено
- Неспешная прогулка, по основным достопримечательностям Калининграда
- Перерыв на туалет и вкусняшки
Что не входит в цену
- Время для посещения музеев
- Зонт, дождевик
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медовый мост
Завершение: Кирха памяти королевы Луизы
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 9:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 15 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Здравствуйте
- До встречи у Медового моста
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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