3 часа
Групповая
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
от 900₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Начало: Гостиница «Калининград». Ленинский просп., 81
Расписание: ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
1 200₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду на автомобиле
Исследуйте Калининград на авто: от старинного Кёнигсберга до Рыбной деревни с увлекательным рассказом гида
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
12 375₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Начало: Храброво, Калининградская обл., 238315
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс с 09:00 до 18:00
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
от 8 500₽ за всё до 3 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров Канта - история старого Кенигсберга
Начало: Калининград, ул. Октябрьская 2, Маяк
Расписание: Суббота в 10:00
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВероника6 сентября 2024Интересная экскурсия и особенно экскурсовод. Наши наилучшие рекомендации!
- РРаупов6 сентября 2024Все понравилось. Экскурсовод Александр подробно и увлекательно рассказал об истории города и области. Охотно отвечал на все вопросы. Всем рекомендую для начального ознакомления с городом.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Янтарное сердце»
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