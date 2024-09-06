Cкульптура "Моряк с обезьянкой" – экскурсии в Калининграде

Найдено 5 экскурсий в категории «Cкульптура "Моряк с обезьянкой"» в Калининграде, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
На автобусе
4526 отзывов
3 часа
Групповая
Калининград: История и достопримечательности города
Получите уникальный опыт, познакомившись с историческим наследием Калининграда и его архитектурными жемчужинами
Начало: Ул. Октябрьская, 8
Расписание: кроме вторника
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
от 900 за человека
Обзорная экскурсия по Калининграду
155 отзывов
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду
Начало: Гостиница «Калининград». Ленинский просп., 81
Расписание: ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
1 200 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу
На машине
285 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду на автомобиле
Исследуйте Калининград на авто: от старинного Кёнигсберга до Рыбной деревни с увлекательным рассказом гида
Начало: По договоренности по Вашему адресу в черте города
Расписание: По договоренности
Завтра в 08:00
14 сен в 08:00
12 375 за всё до 4 чел.
Трансфер + Знакомство с Калининградом
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 19 чел.
Трансфер + Знакомство с Калининградом
Начало: Храброво, Калининградская обл., 238315
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс с 09:00 до 18:00
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
от 8 500 за всё до 3 чел.
Остров Канта - история старого Кенигсберга
Пешая
12 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров Канта - история старого Кенигсберга
Начало: Калининград, ул. Октябрьская 2, Маяк
Расписание: Суббота в 10:00
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
6 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Cкульптура "Моряк с обезьянкой"»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
  2. Обзорная экскурсия по Калининграду
  3. Индивидуальная обзорная экскурсия на авто по старинному Кенигсбергу
  4. Трансфер + Знакомство с Калининградом
  5. Остров Канта - история старого Кенигсберга
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Cкульптура "Моряк с обезьянкой"" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 900 до 12 375. Туристы уже оставили гидам 4981 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Калининграде на 2024 год по теме «Cкульптура "Моряк с обезьянкой"», 4981 ⭐ отзыв, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам