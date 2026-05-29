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Фотопутешествие «Балтийская готика: средневековый замок и кирхи»

Погрузитесь в атмосферу средневековья на фото-прогулке по Калининграду. Откройте для себя величественные замки и кирхи с уникальными фотографиями
Фото-прогулка по Калининграду - это возможность почувствовать себя путешественником во времени. Величественные соборы, руины кирх и замков создают уникальную атмосферу для фотосессий. Два фотографа запечатлеют ваши лучшие моменты на фоне
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средневековых улиц и природных ландшафтов. В течение 10-14 дней вы получите 120-150 профессиональных фотографий. Программа включает посещение шести локаций, включая Зеленополье, Чехово и Правдинск. В каждом месте вы узнаете интересные факты и истории

5
7 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📷 Уникальные фотографии с двумя фотографами
  • 🏰 Посещение шести исторических локаций
  • 🌳 Погружение в атмосферу средневековья
  • 📅 Возможность в любое время года
  • ☕ Кофе в старом городе

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для фотопутешествия - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа оживает. В это время локации выглядят особенно живописно, что создаёт идеальные условия для фотографий. Октябрь и апрель также подойдут для поездки, хотя могут быть дожди. Зимой и ранней весной прогулка возможна, но следует учесть, что погода может быть прохладной и ветреной.
Сейчас август — это идеальное время.
Фотопутешествие «Балтийская готика: средневековый замок и кирхи»
Фотопутешествие «Балтийская готика: средневековый замок и кирхи»
Фотопутешествие «Балтийская готика: средневековый замок и кирхи»

Что можно увидеть

  • Борхесдорфская кирха
  • Кирха Удервангена
  • Замковый пруд
  • Собор в Правдинске
  • Кирха Аленау
  • Замок Гердауэн

Описание фото-прогулки

Вас ждёт одно из самых загадочных направлений наших фотопутешествий. Именно в этих городках у разрушенных кирх или стен замка вы погрузитесь во время и свой внутренний мир с помощью магии фотографии. Наша главная фишка, конечно же, в том, что нас двое. Представьте, как по-разному могут увидеть вас двое фотографов, работающих вместе! И какие необыкновенные фотографии вы сможете получить!

Наши фотолокации:

  • Зеленополье с руинами Борхесдорфской кирхи, построенной в стиле бакшайнготик, смальтовая мозаика на её стенах создают прекрасную атмосферу для погружения во время
  • Чехово. Необычная для нашего края кирха Удервангена, с огромным дубом, посаженным у кирхи, с хризмой ХР альфа и омега. Большие валуны — ещё одна необыкновенная фотолокация.
  • Домново. Прекрасно сохранившаяся кирха, построенная на берегу замкового пруда, церковный плющ на деревьях. Загадочное и неповторимое место.
  • Правдинск — он же бывший Фридланд. Вы увидите огромный великолепно сохранившийся собор и уютный квартал старого города
  • Кирха Аленау, основанная магистром тевтонского ордена Ульрихом фон Юнгеном. Лютеранская церковь элегантная, с ещё различимыми церковными фресками на стенах.
  • Завершим путешествие в Железнодорожном — Гердауэне. Отличный фон для фотосетов — отреставрированные кварталы. Ещё вы увидите старую мельницу и замковые ворота, через которые мы пройдём к руинам замка Гердауэн и мы расскажем вам одну из самых захватывающих историй расцвета и падения ордена. Здесь конец нашего путешествия — отправляемся в обратную дорогу.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Ford Focus
  • В течение 10-14 дней вы получите порядка 120-150 фото в формате jpg в двух размерах — 20 на 30 и оптимизированном для соцсетей. Мы загрузим их на облачный диск и вышлем вам ссылку, по которой вы сможете скачать фотографии в течение 5 дней
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D750 с профессиональной оптикой
  • Фотосессию можно провести в любое время года
  • Лёгкие платки и шарфы, шляпы и плащи — всё, что может подчеркнуть ваш образ на средневековых улочках, пригодится
  • Мы обязательно выпьем кофе в старом городе, но бутерброды и термос с чаем никогда не помешают – так что их лучше взять с собой
  • Дополнительные расходы: кофе, перекус — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия и Юрий
Юлия и Юрий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 740 туристов
Мы — профессиональные фотографы Юрий и Юлия. К тому же мы — семейная пара. В съёмках нашей главной задачей остается живое восприятие, радость и ясный профессиональный взгляд. Мы любим этот
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берег и море, леса и поля, хорошо знаем историю нашей земли. Эту любовь мы выразили в выставках, выпущенных книгах о нашей прекрасной земле и, конечно, в фотопутешествиях. Мы с нетерпением ждём совместной работы с вами! До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Наталья
Первое, что хочется сказать читающим и раздумывающим брать или не брать экскурсию - брать обязательно!!! Это даже не экскурсия, а нечто большее. Это ВЫ в этих местах, ваши эмоции, ваши
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чувства. И все это останется надолго с вами в замечательных фото, которые вы будете многократно пересматривать. Все локации очень атмосферны, даже руинированные. Юля и Юрий профессионалы с большой буквы и просто замечательные люди, с ними было очень комфортно и душевно. Маленький совет - возьмите с собой несколько вещей и аксессуаров для смены образа. История, старинные замки, кирхи и ваши воспоминания. Все в одном флаконе…. ой, не так … в десятках потрясающих фото!

Первое, что хочется сказать читающим и раздумывающим брать или не брать экскурсию - брать обязательно!!! Это
Первое, что хочется сказать читающим и раздумывающим брать или не брать экскурсию - брать обязательно!!! Это
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Анатолий
На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили махнуть на экскурсию по местам, где никогда не были. Как часто делаем, обратились на
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TripAdvisor. Нам кажется, здесь собираются самые яркие, увлеченные знатоки своего дела – экскурсоводы. Обратили внимание на предложение Юлии и Юрия. Не прогадали - это чистый восторг, не день, а кайф! Юля и Юра забрали нас на своём автомобиле возле гостиницы Калининграда и всё – наш день был в их руках. А в наших руках – заранее заготовленные по их подсказкам шляпки, да цветы полевые прикупили у калининградских бабушек.
Мы ехали, слушали, нас фотографировали, угощали льняным хлебом и бузиновым напитком, много общались на самые разные темы. Зеленополье, Правдинск, Железнодорожный, прекраснейшие кирхи, мозаика, домики с черепицей, аисты, цветущие рапсовые поля и вековые дубы – нам кажется, что это лишь часть нашего путешествия. Атмосфера путешествия была такая расслабляющая, ненавязчивая, неспешная, что удалось погрузиться в историю, в этот прекрасный край. Юля и Юра профессионально вели авторскую экскурсию, при этом не «загружая» путешественника цифрами и фактами, но выдавая достаточно много информации. И всё это через любовь к природе, к краю, к истории, к быту живших здесь людей.
Ощущение, что встретились с друзьями: гуляли, улыбались, фотографировались, угощались. Очень интересные люди! На прощание обнялись, решив, что встретимся вновь.
Через несколько дней Юля и Юры прислали пару сотен фотографий. Мы на снимках – через объектив сразу двух фотографов. У каждого свой подход, но они умело работают сообща. Кадры получились великолепные, с изюминкой, с авторским подходом. Любуемся и раздаём контакты экскурсоводов-фотографов Юли и Юры!
Однозначно – рекомендуем!

На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили
На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили
На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили
На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили
На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили
На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили
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Елена
Добрый день, посетили экскурсию остались очень довольны. Нас угостили чаем,пирожком,подождали опаздующего, сделали много фотографий,все рассказали и показали. Очень приятные люди,на позитиве, заказывайте экскурсии, проведите время с пользой и получите удовольствие.
Добрый день, посетили экскурсию остались очень довольны. Нас угостили чаем,пирожком,подождали опаздующего, сделали много фотографий,все рассказали и
Добрый день, посетили экскурсию остались очень довольны. Нас угостили чаем,пирожком,подождали опаздующего, сделали много фотографий,все рассказали и
Добрый день, посетили экскурсию остались очень довольны. Нас угостили чаем,пирожком,подождали опаздующего, сделали много фотографий,все рассказали и
Добрый день, посетили экскурсию остались очень довольны. Нас угостили чаем,пирожком,подождали опаздующего, сделали много фотографий,все рассказали и
Добрый день, посетили экскурсию остались очень довольны. Нас угостили чаем,пирожком,подождали опаздующего, сделали много фотографий,все рассказали и
Добрый день, посетили экскурсию остались очень довольны. Нас угостили чаем,пирожком,подождали опаздующего, сделали много фотографий,все рассказали и
Добрый день, посетили экскурсию остались очень довольны. Нас угостили чаем,пирожком,подождали опаздующего, сделали много фотографий,все рассказали и
Добрый день, посетили экскурсию остались очень довольны. Нас угостили чаем,пирожком,подождали опаздующего, сделали много фотографий,все рассказали и+2
Добрый день, посетили экскурсию остались очень довольны. Нас угостили чаем,пирожком,подождали опаздующего, сделали много фотографий,все рассказали и
Добрый день, посетили экскурсию остались очень довольны. Нас угостили чаем,пирожком,подождали опаздующего, сделали много фотографий,все рассказали и
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Виктория
Спасибо Юле и Юрию за прекрасную фотоэкскурсию по востоку Калининградской области. С первых и до последних минут нашего путешествия, не оставляло ощущение полного взаимопонимания, теплой дружеской атмосферы и отличного настроения.
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Юля и Юра - очень талантливая и творческая пара во всем – от организации маршрута поездки до создания чувства семейного тепла и благополучия в дороге (Кстати, Юля, жду рецепт твоего наивкуснейшего пирога).
По итогу экскурсии получили прекрасные фотографии, пронизанные лучшими красками дня, проведенного вместе. Уверена, это не последняя наша совместная поездка с Юлей и Юрием. Практически наметили точку следующей творческой вылазки)))
Всем рекомендую!

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Ю
От всей души хотим сказать огромное спасибо Юлии с Юрием за экскурсию. Мы невероятно интересно провели время, несмотря на двадцати градусный мороз, неожиданный для Калининграда. Радушные, доброжелательные, знающие свое дело
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ребята, нам с вами в этот морозный день было очень тепло и согревал не только,предусмотрительно взятый вами чай, а тепло ваших сердец. Мы много узнали об истории края, увидели очень красивые кирхи, маленькие уютные города. Фотографии -это просто бомба, очень красивые, и что больше всего мне в них понравилось, некоторые я смотрю и не пойму когда ребята успели сфотографировать нас. Большое спасибо, интересно, весело, познавательно и память из двух альбомов фотографий.

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Корнеева
Фотопутешествие прошло просто замечательно!
Вся поездка была очень хорошо организована и продумана, было максимально комфортно и весело. Юлия и Юрий очень приятные и интересные собеседники.
Локаций для фотографий было много: кирхи, замки,
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красивые места по пути следования. Каждая фотолокация сопровождалась интересным рассказом. Очень понравилось, что одновременно работают два фотографа. Сами фотографии также очень порадовали:)
Если нам еще доведется побывать в Калининграде, то обязательно запланируем новую поездку с ребятами:) Очень рекомендуем к посещению:)

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