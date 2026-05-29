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TripAdvisor. Нам кажется, здесь собираются самые яркие, увлеченные знатоки своего дела – экскурсоводы. Обратили внимание на предложение Юлии и Юрия. Не прогадали - это чистый восторг, не день, а кайф! Юля и Юра забрали нас на своём автомобиле возле гостиницы Калининграда и всё – наш день был в их руках. А в наших руках – заранее заготовленные по их подсказкам шляпки, да цветы полевые прикупили у калининградских бабушек.

Мы ехали, слушали, нас фотографировали, угощали льняным хлебом и бузиновым напитком, много общались на самые разные темы. Зеленополье, Правдинск, Железнодорожный, прекраснейшие кирхи, мозаика, домики с черепицей, аисты, цветущие рапсовые поля и вековые дубы – нам кажется, что это лишь часть нашего путешествия. Атмосфера путешествия была такая расслабляющая, ненавязчивая, неспешная, что удалось погрузиться в историю, в этот прекрасный край. Юля и Юра профессионально вели авторскую экскурсию, при этом не «загружая» путешественника цифрами и фактами, но выдавая достаточно много информации. И всё это через любовь к природе, к краю, к истории, к быту живших здесь людей.

Ощущение, что встретились с друзьями: гуляли, улыбались, фотографировались, угощались. Очень интересные люди! На прощание обнялись, решив, что встретимся вновь.

Через несколько дней Юля и Юры прислали пару сотен фотографий. Мы на снимках – через объектив сразу двух фотографов. У каждого свой подход, но они умело работают сообща. Кадры получились великолепные, с изюминкой, с авторским подходом. Любуемся и раздаём контакты экскурсоводов-фотографов Юли и Юры!

Однозначно – рекомендуем!