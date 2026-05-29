Фото-прогулка по Калининграду - это возможность почувствовать себя путешественником во времени. Величественные соборы, руины кирх и замков создают уникальную атмосферу для фотосессий. Два фотографа запечатлеют ваши лучшие моменты на фоне
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Уникальные фотографии с двумя фотографами
- 🏰 Посещение шести исторических локаций
- 🌳 Погружение в атмосферу средневековья
- 📅 Возможность в любое время года
- ☕ Кофе в старом городе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для фотопутешествия - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа оживает. В это время локации выглядят особенно живописно, что создаёт идеальные условия для фотографий. Октябрь и апрель также подойдут для поездки, хотя могут быть дожди. Зимой и ранней весной прогулка возможна, но следует учесть, что погода может быть прохладной и ветреной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Борхесдорфская кирха
- Кирха Удервангена
- Замковый пруд
- Собор в Правдинске
- Кирха Аленау
- Замок Гердауэн
Описание фото-прогулки
Вас ждёт одно из самых загадочных направлений наших фотопутешествий. Именно в этих городках у разрушенных кирх или стен замка вы погрузитесь во время и свой внутренний мир с помощью магии фотографии. Наша главная фишка, конечно же, в том, что нас двое. Представьте, как по-разному могут увидеть вас двое фотографов, работающих вместе! И какие необыкновенные фотографии вы сможете получить!
Наши фотолокации:
- Зеленополье с руинами Борхесдорфской кирхи, построенной в стиле бакшайнготик, смальтовая мозаика на её стенах создают прекрасную атмосферу для погружения во время
- Чехово. Необычная для нашего края кирха Удервангена, с огромным дубом, посаженным у кирхи, с хризмой ХР альфа и омега. Большие валуны — ещё одна необыкновенная фотолокация.
- Домново. Прекрасно сохранившаяся кирха, построенная на берегу замкового пруда, церковный плющ на деревьях. Загадочное и неповторимое место.
- Правдинск — он же бывший Фридланд. Вы увидите огромный великолепно сохранившийся собор и уютный квартал старого города
- Кирха Аленау, основанная магистром тевтонского ордена Ульрихом фон Юнгеном. Лютеранская церковь элегантная, с ещё различимыми церковными фресками на стенах.
- Завершим путешествие в Железнодорожном — Гердауэне. Отличный фон для фотосетов — отреставрированные кварталы. Ещё вы увидите старую мельницу и замковые ворота, через которые мы пройдём к руинам замка Гердауэн и мы расскажем вам одну из самых захватывающих историй расцвета и падения ордена. Здесь конец нашего путешествия — отправляемся в обратную дорогу.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Ford Focus
- В течение 10-14 дней вы получите порядка 120-150 фото в формате jpg в двух размерах — 20 на 30 и оптимизированном для соцсетей. Мы загрузим их на облачный диск и вышлем вам ссылку, по которой вы сможете скачать фотографии в течение 5 дней
- Съёмка проходит на фотоаппарат Nikon D750 с профессиональной оптикой
- Фотосессию можно провести в любое время года
- Лёгкие платки и шарфы, шляпы и плащи — всё, что может подчеркнуть ваш образ на средневековых улочках, пригодится
- Мы обязательно выпьем кофе в старом городе, но бутерброды и термос с чаем никогда не помешают – так что их лучше взять с собой
- Дополнительные расходы: кофе, перекус — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия и Юрий — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 740 туристов
Мы — профессиональные фотографы Юрий и Юлия. К тому же мы — семейная пара. В съёмках нашей главной задачей остается живое восприятие, радость и ясный профессиональный взгляд. Мы любим этот
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Первое, что хочется сказать читающим и раздумывающим брать или не брать экскурсию - брать обязательно!!! Это даже не экскурсия, а нечто большее. Это ВЫ в этих местах, ваши эмоции, ваши
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На пару майских дней удалось приехать в прекрасную Калининградскую область вдвоём с мужем. Недолго думая, решили махнуть на экскурсию по местам, где никогда не были. Как часто делаем, обратились на
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Добрый день, посетили экскурсию остались очень довольны. Нас угостили чаем,пирожком,подождали опаздующего, сделали много фотографий,все рассказали и показали. Очень приятные люди,на позитиве, заказывайте экскурсии, проведите время с пользой и получите удовольствие.
+2
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Спасибо Юле и Юрию за прекрасную фотоэкскурсию по востоку Калининградской области. С первых и до последних минут нашего путешествия, не оставляло ощущение полного взаимопонимания, теплой дружеской атмосферы и отличного настроения.
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Ю
От всей души хотим сказать огромное спасибо Юлии с Юрием за экскурсию. Мы невероятно интересно провели время, несмотря на двадцати градусный мороз, неожиданный для Калининграда. Радушные, доброжелательные, знающие свое дело
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Фотопутешествие прошло просто замечательно!
Вся поездка была очень хорошо организована и продумана, было максимально комфортно и весело. Юлия и Юрий очень приятные и интересные собеседники.
Локаций для фотографий было много: кирхи, замки,
Вся поездка была очень хорошо организована и продумана, было максимально комфортно и весело. Юлия и Юрий очень приятные и интересные собеседники.
Локаций для фотографий было много: кирхи, замки,
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