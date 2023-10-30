Совершить путешествие в прошлое и получить профессиональные снимки сразу от двух фотографов
Красивейшие ландшафты, старые аллеи, многовековые деревья и средневековые улочки дадут вам почувствовать себя путешественниками во времени. На нашем пути — три локации.
Вы увидите величественный собор, полюбуетесь фресками на стенах разрушенной кирхи и узнаете, что такое бакштайнготик. А мы сделаем так, чтобы лучшие моменты остались с вами в фотографиях.
Вы увидите величественный собор, полюбуетесь фресками на стенах разрушенной кирхи и узнаете, что такое бакштайнготик. А мы сделаем так, чтобы лучшие моменты остались с вами в фотографиях.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
1
ноя
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ноя
3
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вас ждёт одно из самых загадочных направлений наших фотопутешествий. Именно в этих городках у разрушенных кирх или стен замка вы погрузитесь во время и свой внутренний мир с помощью магии фотографии. Наша главная фишка, конечно же, в том, что нас двое. Представьте, как по-разному могут увидеть вас двое фотографов, работающих вместе! И какие необыкновенные фотографии вы сможете получить!
Наш маршрут:
- Зеленополье с руинами Борхесдорфской кирхи. Мы расскажем, как появилась смальтовая мозаика на её стенах и почему вокруг неё до сих пор не умолкают споры. Вы узнаете об архитектурном стиле бакштайнготик и о том, как он связан с ганзейским союзом.
- Правдинск — он же бывший Фридланд. Вы увидите огромный великолепно сохранившийся собор и уютный квартал старого города.
- Завершим путешествие в Железнодорожном — Гердауэне. Отличный фон для фотосетов — отреставрированные кварталы. Ещё вы увидите старую мельницу и замковые ворота, через которые мы пройдём к руинам замка. И по желанию посетим кафе с прекрасным интерьером, также подходящим для съёмки.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Ford Focus
- Через 7–10 дней после прогулки вы получите не менее 160 фото в авторской обработке в двух форматах — максимальном разрешении и оптимизированном для соцсетей
- Фотосессию можно провести в любое время года
- Лёгкие платки и шарфы, шляпы и плащи — всё, что может подчеркнуть ваш образ на средневековых улочках, пригодится
- Мы обязательно выпьем кофе в старом городе, но бутерброды и термос с чаем никогда не помешают – так что их лучше взять с собой
- Дополнительные расходы: кофе, перекус — по желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия и Юрий — ваш гид в Калининграде
Мы — профессиональные фотографы Юрий и Юлия. К тому же мы — семейная пара. В съёмках нашей главной задачей остается живое восприятие, радость и ясный профессиональный взгляд. Мы любим этот берег и море, леса и поля, хорошо знаем историю нашей земли. Эту любовь мы выразили в выставках, выпущенных книгах об нашей прекрасной земле и, конечно, в фотопутешествиях. Мы с нетерпением ждём совместной работы с вами! До встречи!
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