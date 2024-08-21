Калининград и вы - в объективе фотографа

Прогуляться по городу так, чтобы воспоминания в виде тёплых снимков ещё долго грели душу
Фотопрогулка — отличная возможность познакомиться с самыми красивыми уголками нашего города и запечатлеть лучшие моменты на снимках.

Мы выберем локацию в соответствии с вашим запросом (атмосферный район Амалиенау, остров Канта, форт, ботанический сад, кофейня или иное), поделимся любопытными фактами о Калининграде и поймаем вас в кадр на фоне городского пейзажа!
5
1 отзыв
Калининград и вы - в объективе фотографа
Калининград и вы - в объективе фотографа
Калининград и вы - в объективе фотографа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание фото-прогулки

Маршрут фотопрогулки мы составим предварительно и индивидуально с учётом ваших пожеланий. Это может быть остров Канта для тех, кто только начинает своё знакомство с Калининградом. Или один из старейших районов, Амалиенау. Верхнее или Нижнее озеро с симпатичными набережными. Если хочется чего-то яркого и весёлого, то парк аттракционов. А может, один из фортов? Или ботсад? Или кофейня в порту? Это только малая часть мест, куда мы можем отправиться на поиски классных впечатлений и фото!

В дружеской обстановке мы поговорим о городе, его жизни изнутри, истории. Поделимся информацией о нетипичных местах Калининграда. Расскажем, где найти самый вкусный кофе, а где — необычные гастробары, а ещё — куда отправиться за вкуснейшими эклерами в городе.

Организационные детали

  • Фотопрогулку для вас проведёт фотограф из нашей команды
  • По запросу фотопрогулка может быть проведена для большего количества людей, детали уточняйте в переписке
  • При необходимости организуем трансфер до места встречи и обратно (в черте города, 1000 ₽)
  • После прогулки вы получите более 200 фотографий в профессиональной обработке в течение 3–7 дней
  • Также мы предоставим: помощь в подборе образов (по желанию), помощь в выборе локаций, воду и печеньки, чтобы подкрепиться

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
21 авг 2024
Отличная фотопрогулка с позитивными ребятами. Во время прогулки мы увидели уголки Калининграда, которые не показывают другие гиды! Получили не толко хорошие фото, но и отлично провели время, получив только положительные эмоции!
Отличная фотопрогулка с позитивными ребятами. Во время прогулки мы увидели уголки Калининграда, которые не показывают другиеОтличная фотопрогулка с позитивными ребятами. Во время прогулки мы увидели уголки Калининграда, которые не показывают другиеОтличная фотопрогулка с позитивными ребятами. Во время прогулки мы увидели уголки Калининграда, которые не показывают другиеОтличная фотопрогулка с позитивными ребятами. Во время прогулки мы увидели уголки Калининграда, которые не показывают другиеОтличная фотопрогулка с позитивными ребятами. Во время прогулки мы увидели уголки Калининграда, которые не показывают другие

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