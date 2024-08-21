Прогуляться по городу так, чтобы воспоминания в виде тёплых снимков ещё долго грели душу
Фотопрогулка — отличная возможность познакомиться с самыми красивыми уголками нашего города и запечатлеть лучшие моменты на снимках.
Мы выберем локацию в соответствии с вашим запросом (атмосферный район Амалиенау, остров Канта, форт, ботанический сад, кофейня или иное), поделимся любопытными фактами о Калининграде и поймаем вас в кадр на фоне городского пейзажа!
Маршрут фотопрогулки мы составим предварительно и индивидуально с учётом ваших пожеланий. Это может быть остров Канта для тех, кто только начинает своё знакомство с Калининградом. Или один из старейших районов, Амалиенау. Верхнее или Нижнее озеро с симпатичными набережными. Если хочется чего-то яркого и весёлого, то парк аттракционов. А может, один из фортов? Или ботсад? Или кофейня в порту? Это только малая часть мест, куда мы можем отправиться на поиски классных впечатлений и фото!
В дружеской обстановке мы поговорим о городе, его жизни изнутри, истории. Поделимся информацией о нетипичных местах Калининграда. Расскажем, где найти самый вкусный кофе, а где — необычные гастробары, а ещё — куда отправиться за вкуснейшими эклерами в городе.
Организационные детали
Фотопрогулку для вас проведёт фотограф из нашей команды
По запросу фотопрогулка может быть проведена для большего количества людей, детали уточняйте в переписке
При необходимости организуем трансфер до места встречи и обратно (в черте города, 1000 ₽)
После прогулки вы получите более 200 фотографий в профессиональной обработке в течение 3–7 дней
Также мы предоставим: помощь в подборе образов (по желанию), помощь в выборе локаций, воду и печеньки, чтобы подкрепиться
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нусрат — ваша команда гидов в Калининграде
Здравствуйте! Меня зовут Нусрат! Готов предложить услуги дружелюбного, активного сопровождающего гида и фотографа по Калининградской области. Обещаю отличное настроение, интересные и увлекательные поездки. Вместе со своей командой мы с pадостью читать дальше
покaжем вам пpиродныe и aрхитeктурныe краcoты Калининградской области, познакомим с историей города и области, подскажем, где попробовать вкусный кофе и местную кухню. Маршрут экскурсии мы с вами определим и составим индивидуально, исходя из ваших предпочтений и желаний.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
21 авг 2024
Отличная фотопрогулка с позитивными ребятами. Во время прогулки мы увидели уголки Калининграда, которые не показывают другие гиды! Получили не толко хорошие фото, но и отлично провели время, получив только положительные эмоции!