Фотопрогулка — отличная возможность познакомиться с самыми красивыми уголками нашего города и запечатлеть лучшие моменты на снимках. Мы выберем локацию в соответствии с вашим запросом (атмосферный район Амалиенау, остров Канта, форт, ботанический сад, кофейня или иное), поделимся любопытными фактами о Калининграде и поймаем вас в кадр на фоне городского пейзажа!

Описание фото-прогулки

Маршрут фотопрогулки мы составим предварительно и индивидуально с учётом ваших пожеланий. Это может быть остров Канта для тех, кто только начинает своё знакомство с Калининградом. Или один из старейших районов, Амалиенау. Верхнее или Нижнее озеро с симпатичными набережными. Если хочется чего-то яркого и весёлого, то парк аттракционов. А может, один из фортов? Или ботсад? Или кофейня в порту? Это только малая часть мест, куда мы можем отправиться на поиски классных впечатлений и фото!

В дружеской обстановке мы поговорим о городе, его жизни изнутри, истории. Поделимся информацией о нетипичных местах Калининграда. Расскажем, где найти самый вкусный кофе, а где — необычные гастробары, а ещё — куда отправиться за вкуснейшими эклерами в городе.

Организационные детали