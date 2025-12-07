Откройте для себя пивную историю Восточной Пруссии! Мы отправимся в место, где зарождалось легендарное кёнигсбергское пивоварение.
Прогуляемся по бывшим заводским корпусам, спустимся в подвалы действующей пивоварни и попробуем несколько сортов свежего крафта.
И конечно, поговорим о старинных рецептах, традициях, праздниках и закусках, без которых не обходился ни один вечер.
Описание экскурсии
Мы отправимся на прогулку по историческим зданиям пивоварни с погружением в историю района:
- заглянем в подвалы, где теперь работает современное производство, и продегустируем несколько сортов пива.
- осмотрим здание бывшей биржи и поймём, как оно связано с хозяйством и торговлей региона.
- прогуляемся вдоль старейшего рукотворного сооружения города.
Я расскажу:
- как и когда появилось пивоварение в Восточной Пруссии.
- сколько пивоварен было в Кёнигсберге и какие из них сохранились до наших дней.
- какие сорта варят сегодня на месте старинной фабрики.
- а также о пивных традициях, праздниках и любимых закусках местных жителей.
Организационные детали
- Программа 18+.
- Экскурсия автомобильно-пешеходная. Поедем на комфортабельном легковом автомобиле.
- Посещение пивоварни «Понарт» с дегустацией пива включено в стоимость. Непьющим гостям предлагается квас.
в среду и пятницу в 16:00, в субботу в 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5550 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Южного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и пятницу в 16:00, в субботу в 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 41 туриста
Я дипломированный и аттестованный гид по Калининградской области. Почти всю жизнь живу в Янтарном крае, люблю его невероятно и постоянно открываю с разных сторон: учась сначала на историческом факультете, затем
Входит в следующие категории Калининграда
