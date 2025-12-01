Из Калининграда мы поедем в Балтийск — гулять по немецким улочкам и смотреть на военные корабли. Оттуда — в Янтарный, где обрабатывают солнечные камни. Остановимся у Филинской бухты — виды здесь просто невероятные. А потом — в Светлогорск: тут и капелла, и вековые деревья, и старинные легенды. Впечатлений будет много!
Описание экскурсии
Балтийск
- Прогуляемся по извилистым немецким улицам и увидим кирху, ставшую православным Морским собором
- Осмотрим Шведскую крепость-цитадель, которую пытался захватить польский король Владислав IV
- На набережной полюбуемся старинным маяком и памятниками Петру I и Елизавете Петровне. Пройдём мимо военных кораблей и Северного мола, что оберегает пролив от обмеления и штормов
Посёлок Янтарный
- Вы познакомитесь с обработкой янтаря на частном комбинате
- Прогуляемся по пляжу и променаду и дойдём до бывшей лютеранской кирхи
- Вы услышите о Морисе Беккере — предпринимателе, чья судьба связана с Янтарным, и пройдётесь к особняку и парку, что носят его имя
Филинская бухта
Остановимся здесь, чтобы насладиться фантастическими пейзажами.
Светлогорск
- Курхаус — знаменитый курортный дом. Вы узнаете, как он принимал гостей и какие увеселения для них устраивали
- Бывший пансионат «Вид на море» — здание с элементами деревянного зодчества. Раскроем, какой фильм здесь снимали
- Католическая капелла «Мария — звезда моря» — обсудим, что находится в христианской обители сегодня и как она появилась в Раушене
- Парк «Лиственничный» — прогуляемся среди вековых деревьев и творений немецкого скульптора Брахерта
- А ещё — памятный знак писателю Томасу Манну, макет средневекового Кёнигсберга, променад «Кайзерлинг», водонапорная башня и многое другое
Примерный тайминг
8:30 — выезд из Калининграда
9:15 — Балтийск
11:40 — Янтарный
14:00 — Филинская бухта
14:45 — Светлогорск
17:30 — возвращение в Калининград
Организационные детали
- Едем на микроавтобусе повышенной комфортности Hyundai Grand Starex
- Дополнительные расходы — по желанию: обед в Янтарном и сувениры
- Интересно будет путешественникам от 6 до 75 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Калининграде
Мы — команда гидов, и мы безумно любим Калининград со всеми его легендами и тайнами. С удовольствием покажем вам наш прекрасный Янтарный край во всём его разнообразии. Прекрасное настроение и незабываемые впечатления гарантируются!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
1 дек 2025
Хочу выразить Денису благодарность за замечательную экскурсию по Приморским городам. Я в Калининградской области в 4 раз и выбирая очередную экскурсию есть риск услышать то, что уже ранее услышал. Но Денис дал возможность посмотреть на достопримечательности городов Калининграда, Балтийска, Янтарного, Светлогорска с нового ракурса, через призму архивных исторических данных с увлекательным рассказом материала. Было очень интересно. Спасибо большое Денису 🙏
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
Индивидуальная
до 4 чел.
Край балтийских самоцветов: Светлогорск и Янтарный
Путешествие в Светлогорск и Янтарный подарит вам уникальные впечатления и возможность создать собственное янтарное украшение
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск, Янтарный, Светлогорск: исследуем побережье
Откройте для себя Балтийск с его военной историей, пляжи Янтарного и уют Светлогорска. Уникальная экскурсия на автомобиле для всех любителей приключений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
В Янтарный и Светлогорск - из Калининграда
Прогуляться по курортным улочкам, увидеть янтарный карьер и подышать морем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 500 ₽ за всё до 8 чел.