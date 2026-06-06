Отправимся в сторону Черняховска — бывшего Инстербурга, чтобы увидеть руины замков, старинные кирхи и забытые усадьбы.
И поговорить — о рыцарском наследии, немецкой архитектуре, женском образовании, прошлом города и его настоящем.
Эта поездка для тех, кто любит заброшенную красоту, запах старины и открытия вдали от туристических троп.
И поговорить — о рыцарском наследии, немецкой архитектуре, женском образовании, прошлом города и его настоящем.
Эта поездка для тех, кто любит заброшенную красоту, запах старины и открытия вдали от туристических троп.
Описание экскурсии
Начнём путешествие с готической кирхи Святого Николая 14 века (пос. Ушаково). Её величественные стены всё ещё хранят святость и силу.
Заглянем в Лангендорф (пос. Садовое) и прогуляемся по восстановленному замковому имению. На протяжении нескольких веков оно принадлежало древнему прусскому роду Пербандт.
А главным пунктом будет Черняховск:
- Дом Наполеона. Предание гласит, что здесь останавливался французский император. Фасад здания несёт черты архитектуры 19 века
- Водонапорная башня. Монументальное здание начала 20 века — символ технической эпохи. Сейчас не используется по назначению
- Вилла Германа Чибулински — особняк в стиле модерн с элементами ар-нуво. Пример элитной городской архитектуры начала 20 века
- Вилла Брандерс — ещё один особняк в духе немецкого романтизма. Фасады, лепнина, остекление — здесь всё дышит эпохой буржуазного расцвета Инстербурга
- Протестантская церковь Инстербурга. Сегодня — храм Архангела Михаила. Внутри — высокая арочная конструкция, а снаружи — строгая кирпичная готика
- Женская школа — историческое учебное заведение для девочек, здание конца 19 века
- Костёл Святого Бруно — действующий католический храм. Построен в 1930-х годах. Один из немногих сохранившихся в рабочем состоянии костёлов региона
- Замок Инстербург, основанный в 14 веке тевтонскими рыцарями. Частично разрушен, но даже руины внушают благоговение
На обратном пути мы остановимся в Талпаки — живописном посёлке, где можно перекусить знаменитыми чебуреками, сделать фото на фоне прусских пейзажей и ощутить дыхание старой дороги.
Примерный тайминг
- 9:00 — выезд из Калининграда
- 9:30 — посещение кирхи Святого Николая
- 10:30 — посещение имения Лангендорф
- 12:15 — прибытие в Черняховск
- 15:30 — отправление в Калининград
Организационные детали
- Путешествие проходит на минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- Дополнительные расходы: билеты в имение Лангендорф — 500 ₽ за чел (в стоимость билета также входят чашка кофе/чая и десерт), перекус и личные покупки — по желанию
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
в воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 802 туристов
Мы много путешествовали по миру — а потом у нас возникла идея создать свои личные экскурсии по родному городу Калининграду. Наши увлекательные экскурсии проводят гиды-историки, коренные жители и просто влюблённые в этот город. Мы предлагаем вам индивидуальные экскурсии, поездки в мини-группах до 8 человек и на микроавтобусах до 19 мест.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии на «По следам Инстербурга (из Калининграда)»
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальное путешествие в Инстербург и Тильзит из Калининграда: знакомство и детали
Посетите исторические города Восточной Пруссии: Черняховск и Советск. Узнайте о Наполеоне и Александре I, насладитесь уникальной архитектурой и комфортом
Сегодня в 13:30
16 июн в 10:00
16 150 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
«Идём на восток!»: из Калининграда - в земли Восточной Пруссии
Отправиться за тевтонским наследием в Черняховск, Советск и Неман
Начало: На улице Профессора Баранова
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00 и 09:00, в субботу в 09:00
Завтра в 09:00
8 июн в 08:00
3300 ₽
3666 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в средневековую Восточную Пруссию (из Калининграда)
Ощутите атмосферу Восточной Пруссии, посетив города с богатой историей и местами великих сражений. Уникальная экскурсия для всей семьи
Начало: По договорённости
10 июн в 09:00
13 июн в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
На поиски ускользающей Восточной Пруссии - путешествие в Черняховск в мини-группе
Открыть один из самых аутентичных городков Янтарного края и увидеть замок Тевтонского ордена
Начало: В районе гостиницы «Калининград»
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июн в 08:00
19 июн в 08:00
4667 ₽ за человека
3950 ₽ за человека