Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде Организатор данного мероприятия

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Провели экскурсии для 802 туристов

Мы много путешествовали по миру — а потом у нас возникла идея создать свои личные экскурсии по родному городу Калининграду. Наши увлекательные экскурсии проводят гиды-историки, коренные жители и просто влюблённые в этот город. Мы предлагаем вам индивидуальные экскурсии, поездки в мини-группах до 8 человек и на микроавтобусах до 19 мест.