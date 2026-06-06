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По следам Инстербурга (из Калининграда)

Погрузиться в атмосферу утраченного времени там, где звучит эхо Восточной Пруссии
Отправимся в сторону Черняховска — бывшего Инстербурга, чтобы увидеть руины замков, старинные кирхи и забытые усадьбы.

И поговорить — о рыцарском наследии, немецкой архитектуре, женском образовании, прошлом города и его настоящем.

Эта поездка для тех, кто любит заброшенную красоту, запах старины и открытия вдали от туристических троп.
По следам Инстербурга (из Калининграда)
По следам Инстербурга (из Калининграда)
По следам Инстербурга (из Калининграда)

Описание экскурсии

Начнём путешествие с готической кирхи Святого Николая 14 века (пос. Ушаково). Её величественные стены всё ещё хранят святость и силу.

Заглянем в Лангендорф (пос. Садовое) и прогуляемся по восстановленному замковому имению. На протяжении нескольких веков оно принадлежало древнему прусскому роду Пербандт.

А главным пунктом будет Черняховск:

  • Дом Наполеона. Предание гласит, что здесь останавливался французский император. Фасад здания несёт черты архитектуры 19 века
  • Водонапорная башня. Монументальное здание начала 20 века — символ технической эпохи. Сейчас не используется по назначению
  • Вилла Германа Чибулински — особняк в стиле модерн с элементами ар-нуво. Пример элитной городской архитектуры начала 20 века
  • Вилла Брандерс — ещё один особняк в духе немецкого романтизма. Фасады, лепнина, остекление — здесь всё дышит эпохой буржуазного расцвета Инстербурга
  • Протестантская церковь Инстербурга. Сегодня — храм Архангела Михаила. Внутри — высокая арочная конструкция, а снаружи — строгая кирпичная готика
  • Женская школа — историческое учебное заведение для девочек, здание конца 19 века
  • Костёл Святого Бруно — действующий католический храм. Построен в 1930-х годах. Один из немногих сохранившихся в рабочем состоянии костёлов региона
  • Замок Инстербург, основанный в 14 веке тевтонскими рыцарями. Частично разрушен, но даже руины внушают благоговение

На обратном пути мы остановимся в Талпаки — живописном посёлке, где можно перекусить знаменитыми чебуреками, сделать фото на фоне прусских пейзажей и ощутить дыхание старой дороги.

Примерный тайминг

  • 9:00 — выезд из Калининграда
  • 9:30 — посещение кирхи Святого Николая
  • 10:30 — посещение имения Лангендорф
  • 12:15 — прибытие в Черняховск
  • 15:30 — отправление в Калининград

Организационные детали

  • Путешествие проходит на минивэне или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • Дополнительные расходы: билеты в имение Лангендорф — 500 ₽ за чел (в стоимость билета также входят чашка кофе/чая и десерт), перекус и личные покупки — по желанию
  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды

в воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 802 туристов
Мы много путешествовали по миру — а потом у нас возникла идея создать свои личные экскурсии по родному городу Калининграду. Наши увлекательные экскурсии проводят гиды-историки, коренные жители и просто влюблённые в этот город. Мы предлагаем вам индивидуальные экскурсии, поездки в мини-группах до 8 человек и на микроавтобусах до 19 мест.

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