Я хотел бы показать вам красоту восточной части Калининградской области. Хотя здесь нет любимого Балтийского побережья, зато сохранилось богатое немецкое наследие, с которым я и хочу вас ознакомить.
Город Правдинск (Фридланд). Это самый маленький город в Калининградской области, но он не так прост, как кажется. Здесь вы узнаете о появлении георгиевского креста — одной из высших наград Российской Империи. А я расскажу, как события, разворачивавшиеся во Фридланде, повлияли на ход мировой истории 19 и 20 веков.
Посёлок Железнодорожный (Гердауэн). Когда его населяли немцы, город неформально называли «Маленькой Швейцарией». Здесь мы увидим колоритный замок Гердауэн и пройдемся по узким улочкам города. Посетим кафе «Патефон», где сделаем остановку на чашечку кофе и полюбуемся предметами разных эпох. А потом прогуляемся по берегу озера, куда немцы приезжали поохотиться, выпить местного пива «Brauerei Kinderhof» и поучаствовать в парусной регате.
Посёлок Знаменск (Велау). Город, который относится к утраченным городам Восточной Пруссии. Я расскажу, что это значит и как это произошло. Здесь мы полюбуемся кирхой святого Якоба. По окончании экскурсии посетим «Ферму семьи Тюниных». Здесь в непринужденной домашней обстановке вы попробуете блюда местной кухни, расположившись у камина
Замок Тапиау 13 века. Замок тевтонского ордена, прошедший путь от резиденции Великого магистра, до тюремного дома и тюрьмы.
Организационные детали
Возрастное ограничение 7+
Транспортные расходы включены в стоимость. Экскурсия проходит на моём автомобиле Haval Jolion 2025 г. в. или Škoda Rapid 2022 г. в. Заберу вас от места проживания в Калининграде и привезу обратно
Ваши расходы в кафе «Патефон» и на «Ферме Тюниных» оплачиваются отдельно
Экскурсия в замке Тапиау 750 ₽ с чел.
В летний период выезд может быть более ранний (в связи с занятостью музея-кафе «Патефон»)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Г. Калининград, Центральная площадь д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1493 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Я дипломированный экскурсовод, с 1989 года живу в этом прекрасном городе с богатой историей. С 2020 года провожу экскурсии по историческим местам Калининграда и Калининградской читать дальшеуменьшить
области. Работаю в команде со своей супругой Региной — также дипломированным экскурсоводом. Будем рады познакомить вас с самыми интересными местами нашего края и рассказать о его насыщенной жизни. Ждём в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 102 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Впечатления самые положительные. Регина очень интересный рассказчик, с хорошо поставленной речью. Много полезной и достоверной информации. Однозначно, рекомендуем. По ее рекомендации посетили ферму Тюниных, отведали вкусных блюд по разумной цене.
Игорь
Ответ организатора:
Очень рады, что Вам понравилась эта экскурсия. Спасибо за отзыв. Приезжайте, будем очень рады видеть Вас снова 🫶
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Н
Нурия
Наша экскурсия проходила в сопровождении дипломированного гида Регины. Очень познавательно и интересно до нас донесла историю Городов Восточной Пруссии!!! Очень вкусные остановки в кафе Патефон и на ферме Тюниных! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсии своим знакомым! Все очень понравилось!!!
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Татьяна
Экскурсию проводила Регина - остались в восторге и от увиденного, и от услышанного. Особенно приятно, что Регина не только знающий и интересно преподносящий информацию экскурсовод, но и замечательный собеседник. Даже читать дальшеуменьшить
дождь не испортил впечатления, а фотки с зонтами (что тоже экскурсовод учла) были очень атмосферными. С уверенностью советуем именно этого гида!!! PS отдельный восторг от музея патефонов и огромное спасибо за возможность попасть туда до общей толпы)!
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Людмила
Вчера мы были на экскурсии (в путешествии) Маленькая Швейцария Восточной Пруссии. Сегодня эмоции слегка улеглись, впечатления отчасти систематизировались. Могу сказать, путешествие замечательное. С нами была Регина. Большое спасибо за интересную читать дальшеуменьшить
поездку, чудесное отношение и массу информации. Все это надо ещё пререосмысливать и переваривать. Сейчас могу только однозначно рекомендовать ехать и все увидеть собственными глазами и услышать собственными ушами. Отрадно видеть, как преображаются и практически восстанавливаются целые посёлки, сохраняются храмы… Превращение пос. Железнодорожного в г. Гердауэн - это чудо. Но! Поезжайте и все увидите сами!
+2
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Ольга
Большое спасибо нашему экскурсоводу Игорю за интересную и насыщенную поездку. Узнали много нового из истории Калининградской области, а также городов и посёлков, которые посетили. Игорь хорошо преподносит материал, отвечает на читать дальшеуменьшить
вопросы, с чувством юмора. Мы съездили не только в исторические места, но и познакомились с новыми приятными людьми — Наталья из частного музея "Патефон", Владимир и Наталья из дома-музея смотрителя шлюза Мазурского канала, Ольга и Дмитрий с "Фермы семьи Тюниных" (кормят здесь очень вкусно). Рекомендуем эту поездку однозначно. Да, моря в этом направлении нет, но здесь очень интересно и приятно.
+2
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Олег
Спасибо Игорю за прекрасно проведенную экскурсию! Мы неоднократно бывали в Калининграде, однако эта часть области была для нас не известна, хотя здесь столько интересного. Благодаря Игорю узнали много познавательных исторических читать дальшеуменьшить
фактов, побывали в городах с многовековой историей, которая тесно переплетена с Россией, посетили интересные частные музеи, познакомились с людьми, увлеченными своим делом и с удовольствием делящимися с окружающими своими познаниями и положительными эмоциями. Игорь хороший и эрудированный рассказчик, день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендуем!
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