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«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии

Погулять по городкам с немецкой атмосферой и попробовать местную кухню
Приглашаю вас в путешествие по восточной части Калининградской области.

Мы проедем по старинным немецким городам (Гердауэну, Велау и другим), поговорим об их богатом прошлом и прогуляемся по мощеным улочкам.

Вы узнаете, почему эти места когда-то назывались «Маленькой Швейцарией» и какую роль они сыграли в мировой истории. А в конце насладимся обедом из местных блюд на знаменитой ферме.
5
102 отзыва
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии

Описание экскурсии

Едем на восток

Я хотел бы показать вам красоту восточной части Калининградской области. Хотя здесь нет любимого Балтийского побережья, зато сохранилось богатое немецкое наследие, с которым я и хочу вас ознакомить.

Город Правдинск (Фридланд). Это самый маленький город в Калининградской области, но он не так прост, как кажется. Здесь вы узнаете о появлении георгиевского креста — одной из высших наград Российской Империи. А я расскажу, как события, разворачивавшиеся во Фридланде, повлияли на ход мировой истории 19 и 20 веков.

Посёлок Железнодорожный (Гердауэн). Когда его населяли немцы, город неформально называли «Маленькой Швейцарией». Здесь мы увидим колоритный замок Гердауэн и пройдемся по узким улочкам города. Посетим кафе «Патефон», где сделаем остановку на чашечку кофе и полюбуемся предметами разных эпох. А потом прогуляемся по берегу озера, куда немцы приезжали поохотиться, выпить местного пива «Brauerei Kinderhof» и поучаствовать в парусной регате.

Посёлок Знаменск (Велау). Город, который относится к утраченным городам Восточной Пруссии. Я расскажу, что это значит и как это произошло. Здесь мы полюбуемся кирхой святого Якоба. По окончании экскурсии посетим «Ферму семьи Тюниных». Здесь в непринужденной домашней обстановке вы попробуете блюда местной кухни, расположившись у камина

Замок Тапиау 13 века. Замок тевтонского ордена, прошедший путь от резиденции Великого магистра, до тюремного дома и тюрьмы.

Организационные детали

  • Возрастное ограничение 7+
  • Транспортные расходы включены в стоимость. Экскурсия проходит на моём автомобиле Haval Jolion 2025 г. в. или Škoda Rapid 2022 г. в. Заберу вас от места проживания в Калининграде и привезу обратно
  • Ваши расходы в кафе «Патефон» и на «Ферме Тюниных» оплачиваются отдельно
  • Экскурсия в замке Тапиау 750 ₽ с чел.
  • В летний период выезд может быть более ранний (в связи с занятостью музея-кафе «Патефон»)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Г. Калининград, Центральная площадь д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1493 туристов
Добрый день! Меня зовут Игорь. Я дипломированный экскурсовод, с 1989 года живу в этом прекрасном городе с богатой историей. С 2020 года провожу экскурсии по историческим местам Калининграда и Калининградской
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области. Работаю в команде со своей супругой Региной — также дипломированным экскурсоводом. Будем рады познакомить вас с самыми интересными местами нашего края и рассказать о его насыщенной жизни. Ждём в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 102 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
1
3
2
1
Светлана
Впечатления самые положительные. Регина очень интересный рассказчик, с хорошо поставленной речью. Много полезной и достоверной информации. Однозначно, рекомендуем. По ее рекомендации посетили ферму Тюниных, отведали вкусных блюд по разумной цене.
Впечатления самые положительные. Регина очень интересный рассказчик, с хорошо поставленной речью. Много полезной и достоверной информации.
Впечатления самые положительные. Регина очень интересный рассказчик, с хорошо поставленной речью. Много полезной и достоверной информации.
Впечатления самые положительные. Регина очень интересный рассказчик, с хорошо поставленной речью. Много полезной и достоверной информации.
Впечатления самые положительные. Регина очень интересный рассказчик, с хорошо поставленной речью. Много полезной и достоверной информации.
Впечатления самые положительные. Регина очень интересный рассказчик, с хорошо поставленной речью. Много полезной и достоверной информации.
Игорь
Игорь
Ответ организатора:
Очень рады, что Вам понравилась эта экскурсия. Спасибо за отзыв. Приезжайте, будем очень рады видеть Вас снова 🫶
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Н
Наша экскурсия проходила в сопровождении дипломированного гида Регины. Очень познавательно и интересно до нас донесла историю Городов Восточной Пруссии!!! Очень вкусные остановки в кафе Патефон и на ферме Тюниных! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсии своим знакомым! Все очень понравилось!!!
Наша экскурсия проходила в сопровождении дипломированного гида Регины. Очень познавательно и интересно до нас донесла историю
Наша экскурсия проходила в сопровождении дипломированного гида Регины. Очень познавательно и интересно до нас донесла историю
Наша экскурсия проходила в сопровождении дипломированного гида Регины. Очень познавательно и интересно до нас донесла историю
Наша экскурсия проходила в сопровождении дипломированного гида Регины. Очень познавательно и интересно до нас донесла историю
Наша экскурсия проходила в сопровождении дипломированного гида Регины. Очень познавательно и интересно до нас донесла историю
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Татьяна
Экскурсию проводила Регина - остались в восторге и от увиденного, и от услышанного. Особенно приятно, что Регина не только знающий и интересно преподносящий информацию экскурсовод, но и замечательный собеседник. Даже
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дождь не испортил впечатления, а фотки с зонтами (что тоже экскурсовод учла) были очень атмосферными. С уверенностью советуем именно этого гида!!!
PS отдельный восторг от музея патефонов и огромное спасибо за возможность попасть туда до общей толпы)!

Экскурсию проводила Регина - остались в восторге и от увиденного, и от услышанного. Особенно приятно, что
Экскурсию проводила Регина - остались в восторге и от увиденного, и от услышанного. Особенно приятно, что
Экскурсию проводила Регина - остались в восторге и от увиденного, и от услышанного. Особенно приятно, что
Экскурсию проводила Регина - остались в восторге и от увиденного, и от услышанного. Особенно приятно, что
Экскурсию проводила Регина - остались в восторге и от увиденного, и от услышанного. Особенно приятно, что
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Людмила
Вчера мы были на экскурсии (в путешествии) Маленькая Швейцария Восточной Пруссии. Сегодня эмоции слегка улеглись, впечатления отчасти систематизировались. Могу сказать, путешествие замечательное. С нами была Регина. Большое спасибо за интересную
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поездку, чудесное отношение и массу информации. Все это надо ещё пререосмысливать и переваривать. Сейчас могу только однозначно рекомендовать ехать и все увидеть собственными глазами и услышать собственными ушами.
Отрадно видеть, как преображаются и практически восстанавливаются целые посёлки, сохраняются храмы… Превращение пос. Железнодорожного в г. Гердауэн - это чудо. Но! Поезжайте и все увидите сами!

Вчера мы были на экскурсии (в путешествии) Маленькая Швейцария Восточной Пруссии. Сегодня эмоции слегка улеглись, впечатления
Вчера мы были на экскурсии (в путешествии) Маленькая Швейцария Восточной Пруссии. Сегодня эмоции слегка улеглись, впечатления
Вчера мы были на экскурсии (в путешествии) Маленькая Швейцария Восточной Пруссии. Сегодня эмоции слегка улеглись, впечатления
Вчера мы были на экскурсии (в путешествии) Маленькая Швейцария Восточной Пруссии. Сегодня эмоции слегка улеглись, впечатления
Вчера мы были на экскурсии (в путешествии) Маленькая Швейцария Восточной Пруссии. Сегодня эмоции слегка улеглись, впечатления
Вчера мы были на экскурсии (в путешествии) Маленькая Швейцария Восточной Пруссии. Сегодня эмоции слегка улеглись, впечатления
Вчера мы были на экскурсии (в путешествии) Маленькая Швейцария Восточной Пруссии. Сегодня эмоции слегка улеглись, впечатления
Вчера мы были на экскурсии (в путешествии) Маленькая Швейцария Восточной Пруссии. Сегодня эмоции слегка улеглись, впечатления+2
Вчера мы были на экскурсии (в путешествии) Маленькая Швейцария Восточной Пруссии. Сегодня эмоции слегка улеглись, впечатления
Вчера мы были на экскурсии (в путешествии) Маленькая Швейцария Восточной Пруссии. Сегодня эмоции слегка улеглись, впечатления
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Ольга
Большое спасибо нашему экскурсоводу Игорю за интересную и насыщенную поездку. Узнали много нового из истории Калининградской области, а также городов и посёлков, которые посетили. Игорь хорошо преподносит материал, отвечает на
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вопросы, с чувством юмора. Мы съездили не только в исторические места, но и познакомились с новыми приятными людьми — Наталья из частного музея "Патефон", Владимир и Наталья из дома-музея смотрителя шлюза Мазурского канала, Ольга и Дмитрий с "Фермы семьи Тюниных" (кормят здесь очень вкусно). Рекомендуем эту поездку однозначно. Да, моря в этом направлении нет, но здесь очень интересно и приятно.

Большое спасибо нашему экскурсоводу Игорю за интересную и насыщенную поездку. Узнали много нового из истории Калининградской
Большое спасибо нашему экскурсоводу Игорю за интересную и насыщенную поездку. Узнали много нового из истории Калининградской
Большое спасибо нашему экскурсоводу Игорю за интересную и насыщенную поездку. Узнали много нового из истории Калининградской
Большое спасибо нашему экскурсоводу Игорю за интересную и насыщенную поездку. Узнали много нового из истории Калининградской
Большое спасибо нашему экскурсоводу Игорю за интересную и насыщенную поездку. Узнали много нового из истории Калининградской
Большое спасибо нашему экскурсоводу Игорю за интересную и насыщенную поездку. Узнали много нового из истории Калининградской
Большое спасибо нашему экскурсоводу Игорю за интересную и насыщенную поездку. Узнали много нового из истории Калининградской
Большое спасибо нашему экскурсоводу Игорю за интересную и насыщенную поездку. Узнали много нового из истории Калининградской+2
Большое спасибо нашему экскурсоводу Игорю за интересную и насыщенную поездку. Узнали много нового из истории Калининградской
Большое спасибо нашему экскурсоводу Игорю за интересную и насыщенную поездку. Узнали много нового из истории Калининградской
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Олег
Спасибо Игорю за прекрасно проведенную экскурсию! Мы неоднократно бывали в Калининграде, однако эта часть области была для нас не известна, хотя здесь столько интересного. Благодаря Игорю узнали много познавательных исторических
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фактов, побывали в городах с многовековой историей, которая тесно переплетена с Россией, посетили интересные частные музеи, познакомились с людьми, увлеченными своим делом и с удовольствием делящимися с окружающими своими познаниями и положительными эмоциями. Игорь хороший и эрудированный рассказчик, день пролетел незаметно. Настоятельно рекомендуем!

Спасибо Игорю за прекрасно проведенную экскурсию! Мы неоднократно бывали в Калининграде, однако эта часть области была
Спасибо Игорю за прекрасно проведенную экскурсию! Мы неоднократно бывали в Калининграде, однако эта часть области была
Спасибо Игорю за прекрасно проведенную экскурсию! Мы неоднократно бывали в Калининграде, однако эта часть области была
Спасибо Игорю за прекрасно проведенную экскурсию! Мы неоднократно бывали в Калининграде, однако эта часть области была
Спасибо Игорю за прекрасно проведенную экскурсию! Мы неоднократно бывали в Калининграде, однако эта часть области была
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