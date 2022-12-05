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Описание
Что вас ожидает
Едем на восток
Я хотел бы показать вам красоту восточной части Калининградской области. Хотя здесь нет любимого Балтийского побережья, зато сохранилось богатое немецкое наследие, с которым я и хочу вас ознакомить.
Город Правдинск (Фридланд). Это самый маленький город в Калининградской области, но он не так прост, как кажется. Здесь вы узнаете о появлении георгиевского креста — одной из высших наград Российской Империи. А я расскажу, как события, разворачивавшиеся во Фридланде, повлияли на ход мировой истории 19 и 20 веков.
Поселок Железнодорожный (Гердауэн). Когда его населяли немцы, город неформально называли «Маленькой Швейцарией». Здесь мы увидим колоритный замок Гердауэн и пройдемся по узким улочкам города. Посетим кафе «Патефон», где сделаем остановку на чашечку кофе и полюбуемся предметами разных эпох. А потом прогуляемся по берегу озера, куда немцы приезжали поохотиться, выпить местного пива «Brauerei Kinderhof» и поучаствовать в парусной регате.
Поселок Дружба (Алленбург). Красивейшее место на берегу реки Лава (современное название реки Алле). Вы увидите кирху Алленбурга и сможете почувствовать атмосферу эпохи тевтонских рыцарей.
Поселок Знаменск (Велау). Город, который относится к утраченным городам Восточной Пруссии. Я расскажу, что это значит и как это произошло. Здесь мы полюбуемся кирхой святого Якоба и необычным семиарочным мостом. По окончании экскурсии посетим «Ферму семьи Тюниных». Здесь в непринужденной домашней обстановке вы попробуете блюда местной кухни, расположившись у камина.
Организационные детали
Экскурсия проходит на моем автомобиле Skoda Rapid. Заберу вас от места проживания в Калининграде и привезу обратно.
Ваши расходы в кафе «Патефон» и на «Ферме Тюниных» оплачиваются отдельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Калининграде
Провёл 279 экскурсий для 471 туриста
Добрый день! Меня зовут Игорь. Я дипломированный гид, 30 лет живу в этом прекрасном городе с богатой историей. Более четырех лет вожу экскурсии по историческим местам Калининграда и Калининградской области. Провожу экскурсии в команде со своей супругой Региной — дипломированным гидом. Будем рады познакомить вас с самыми интересными местами нашего края и рассказать о его насыщенной жизни. Ждем в гости!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Никулина
5 дек 2022
Экскурсия очень познавательная и немного не "картиночно" туристическая. Много истории, для того, чтобы понять суть места. Игорь отличный гид - все вовремя, безопасно,структурировано и по делу. Отдельное удовольствие на точках маршрута познакомиться с замечательными и душевными людьми.
Кристина
4 дек 2022
Игорь просто супер! Ездили с подругой в "Маленькую Швейцарию" - великолепная экскурсия, очень атмосферно и душевно, хорошо продуман маршрут, видно, что Игорь с душой создавал этот маршрут. Очень рекомендую съездить, такой душевной, теплой и позитивной поездки у меня еще не было. Игорь Благодарю!!!
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Татьяна
15 ноя 2022
Экскурсия очень интересная. Как раз то, что мы хотели посмотреть. Впечатления незабываемые!
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