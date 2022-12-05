«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии

Погулять по городкам с немецкой атмосферой и попробовать местную кухню

5
3 отзыва
Приглашаю вас в путешествие по восточной части Калининградской области.

Мы проедем по старинным немецким городам (Гердауэну, Велау и другим), поговорим об их богатом прошлом и прогуляемся по мощеным улочкам.

Вы узнаете, почему эти места когда-то назывались «Маленькой Швейцарией» и какую роль они сыграли в мировой истории. А в конце насладимся обедом из местных блюд на знаменитой ферме.
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
«Маленькая Швейцария» Восточной Пруссии
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Описание

Что вас ожидает

Едем на восток

Я хотел бы показать вам красоту восточной части Калининградской области. Хотя здесь нет любимого Балтийского побережья, зато сохранилось богатое немецкое наследие, с которым я и хочу вас ознакомить.

Город Правдинск (Фридланд). Это самый маленький город в Калининградской области, но он не так прост, как кажется. Здесь вы узнаете о появлении георгиевского креста — одной из высших наград Российской Империи. А я расскажу, как события, разворачивавшиеся во Фридланде, повлияли на ход мировой истории 19 и 20 веков.

Поселок Железнодорожный (Гердауэн). Когда его населяли немцы, город неформально называли «Маленькой Швейцарией». Здесь мы увидим колоритный замок Гердауэн и пройдемся по узким улочкам города. Посетим кафе «Патефон», где сделаем остановку на чашечку кофе и полюбуемся предметами разных эпох. А потом прогуляемся по берегу озера, куда немцы приезжали поохотиться, выпить местного пива «Brauerei Kinderhof» и поучаствовать в парусной регате.

Поселок Дружба (Алленбург). Красивейшее место на берегу реки Лава (современное название реки Алле). Вы увидите кирху Алленбурга и сможете почувствовать атмосферу эпохи тевтонских рыцарей.

Поселок Знаменск (Велау). Город, который относится к утраченным городам Восточной Пруссии. Я расскажу, что это значит и как это произошло. Здесь мы полюбуемся кирхой святого Якоба и необычным семиарочным мостом. По окончании экскурсии посетим «Ферму семьи Тюниных». Здесь в непринужденной домашней обстановке вы попробуете блюда местной кухни, расположившись у камина.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на моем автомобиле Skoda Rapid. Заберу вас от места проживания в Калининграде и привезу обратно.
  • Ваши расходы в кафе «Патефон» и на «Ферме Тюниных» оплачиваются отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Никулина
5 дек 2022
Экскурсия очень познавательная и немного не "картиночно" туристическая. Много истории, для того, чтобы понять суть места. Игорь отличный гид - все вовремя, безопасно,структурировано и по делу. Отдельное удовольствие на точках маршрута познакомиться с замечательными и душевными людьми.
Экскурсия очень познавательная и немного не "картиночно" туристическая. Много истории, для того, чтобы понять суть места.Экскурсия очень познавательная и немного не "картиночно" туристическая. Много истории, для того, чтобы понять суть места.Экскурсия очень познавательная и немного не "картиночно" туристическая. Много истории, для того, чтобы понять суть места.Экскурсия очень познавательная и немного не "картиночно" туристическая. Много истории, для того, чтобы понять суть места.Экскурсия очень познавательная и немного не "картиночно" туристическая. Много истории, для того, чтобы понять суть места.
Кристина
4 дек 2022
Игорь просто супер! Ездили с подругой в "Маленькую Швейцарию" - великолепная экскурсия, очень атмосферно и душевно, хорошо продуман маршрут, видно, что Игорь с душой создавал этот маршрут. Очень рекомендую съездить, такой душевной, теплой и позитивной поездки у меня еще не было. Игорь Благодарю!!!
Т
15 ноя 2022
Экскурсия очень интересная. Как раз то, что мы хотели посмотреть. Впечатления незабываемые!

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