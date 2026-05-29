Приглашаю вас в путешествие по восточной части Калининградской области. Мы проедем по старинным немецким городам (Гердауэну, Велау и другим), поговорим об их богатом прошлом и прогуляемся по мощеным улочкам. Вы узнаете, почему эти места когда-то назывались «Маленькой Швейцарией» и какую роль они сыграли в мировой истории. А в конце насладимся обедом из местных блюд на знаменитой ферме.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Едем на восток

Я хотел бы показать вам красоту восточной части Калининградской области. Хотя здесь нет любимого Балтийского побережья, зато сохранилось богатое немецкое наследие, с которым я и хочу вас ознакомить.

Город Правдинск (Фридланд). Это самый маленький город в Калининградской области, но он не так прост, как кажется. Здесь вы узнаете о появлении георгиевского креста — одной из высших наград Российской Империи. А я расскажу, как события, разворачивавшиеся во Фридланде, повлияли на ход мировой истории 19 и 20 веков.

Посёлок Железнодорожный (Гердауэн). Когда его населяли немцы, город неформально называли «Маленькой Швейцарией». Здесь мы увидим колоритный замок Гердауэн и пройдемся по узким улочкам города. Посетим кафе «Патефон», где сделаем остановку на чашечку кофе и полюбуемся предметами разных эпох. А потом прогуляемся по берегу озера, куда немцы приезжали поохотиться, выпить местного пива «Brauerei Kinderhof» и поучаствовать в парусной регате.

Посёлок Знаменск (Велау). Город, который относится к утраченным городам Восточной Пруссии. Я расскажу, что это значит и как это произошло. Здесь мы полюбуемся кирхой святого Якоба. По окончании экскурсии посетим «Ферму семьи Тюниных». Здесь в непринужденной домашней обстановке вы попробуете блюда местной кухни, расположившись у камина

Замок Тапиау 13 века. Замок тевтонского ордена, прошедший путь от резиденции Великого магистра, до тюремного дома и тюрьмы.

Организационные детали