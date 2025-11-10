Победа бывает разная — над врагом, над тьмой, невежеством… А ещё бывает победа любви! На прогулке по великолепным паркам города вы познакомитесь с сюжетами из истории Калининграда. Маленькие и большие — очень разные победы жителей города сделали его таким, каким мы любим его сегодня.

Описание экскурсии

Аусфальские ворота — символ победы прогресса и развития Кёнигсберга в начале 20 века. В этот период город выходит за границы оборонительного кольца, и становится ясно, что он больше не может жить по средневековым законам.

Мемориал 1200 гвардейцам и Парк Победы рассказывают о победе над врагом. Вы услышите об истории штурма Кёнигсберга в 1945 году, строительстве мемориала и роли людей, причастных к созданию Парка Победы.

Фиалковая гора — это место с романтичным названием станет поводом поразмышлять о победе правосудия. Ведь до середины 18 века здесь казнили преступников.

Центральный парк культуры — свидетельство силы и победы природы. Мы поговорим об опыте сохранения «лёгких» города и важности зелёных зон для урбанистической среды.

Усадьба Бузольта — о победе любви и красоты. Вы узнаете о жизни королевы Луизы, её значимости для Восточной Пруссии. И о её маленькой победе над Наполеоном.

Областной театр кукол на месте кирхи памяти королевы Луизы. Поразмышляем о победе здравого смысла, сохранении культурного наследия города и Восточной Пруссии.

Вы узнаете:

Благодаря кому и когда город стал носить имя Калининград

Почему территория Восточной Пруссии перешла Советскому Союзу

Как застраивался город Кёнигсберг в начале 20 века и как создавались парки

Кто и каким образом сохранил кирху памяти королевы Луизы

Почему жители Восточной Пруссии боготворили её и чьей бабушкой она была

Куда можно было уехать через Аусфальские ворота из города

Что находится сейчас в здании бывшей клиники психических и нервных болезней

В какой усадьбе проживала королева Луиза с детьми, но отказался ночевать Наполеон

Организационные детали

Материал экскурсии рекомендую для путешественников старше 14 лет.