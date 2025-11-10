Аусфальские ворота — символ победы прогресса и развития Кёнигсберга в начале 20 века. В этот период город выходит за границы оборонительного кольца, и становится ясно, что он больше не может жить по средневековым законам.
Мемориал 1200 гвардейцам и Парк Победы рассказывают о победе над врагом. Вы услышите об истории штурма Кёнигсберга в 1945 году, строительстве мемориала и роли людей, причастных к созданию Парка Победы.
Фиалковая гора — это место с романтичным названием станет поводом поразмышлять о победе правосудия. Ведь до середины 18 века здесь казнили преступников.
Центральный парк культуры — свидетельство силы и победы природы. Мы поговорим об опыте сохранения «лёгких» города и важности зелёных зон для урбанистической среды.
Усадьба Бузольта — о победе любви и красоты. Вы узнаете о жизни королевы Луизы, её значимости для Восточной Пруссии. И о её маленькой победе над Наполеоном.
Областной театр кукол на месте кирхи памяти королевы Луизы. Поразмышляем о победе здравого смысла, сохранении культурного наследия города и Восточной Пруссии.
Вы узнаете:
Благодаря кому и когда город стал носить имя Калининград
Почему территория Восточной Пруссии перешла Советскому Союзу
Как застраивался город Кёнигсберг в начале 20 века и как создавались парки
Кто и каким образом сохранил кирху памяти королевы Луизы
Почему жители Восточной Пруссии боготворили её и чьей бабушкой она была
Куда можно было уехать через Аусфальские ворота из города
Что находится сейчас в здании бывшей клиники психических и нервных болезней
В какой усадьбе проживала королева Луиза с детьми, но отказался ночевать Наполеон
Материал экскурсии рекомендую для путешественников старше 14 лет.
Галина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 203 туристов
Дипломированный гид. Родилась и выросла в Калининграде. Увлеклась историей Кёнигсберга в начале 90-х, когда стала появляться литература об истории края.
с гостями и местными жителями.
С рождения жила на улице Челюскинская, которая раньше называлась Капорнер Хайде, это район Метгетен. А в районе Растсхоф\Вагонка живу с 2004 года, на улице Харьковская, и ранее она носила название Капорнерштрассе. Вот такой факт в моей биографии, и как вы думаете — могу ли я теперь не быть гидом?