Победа… Какая она в городе «К» - Калининграде

Добро и зло, разум и безумие - узнать о борьбе этих сил в истории города и судьбах жителей
Победа бывает разная — над врагом, над тьмой, невежеством… А ещё бывает победа любви! На прогулке по великолепным паркам города вы познакомитесь с сюжетами из истории Калининграда.

Маленькие и большие — очень разные победы жителей города сделали его таким, каким мы любим его сегодня.
Описание экскурсии

Аусфальские ворота — символ победы прогресса и развития Кёнигсберга в начале 20 века. В этот период город выходит за границы оборонительного кольца, и становится ясно, что он больше не может жить по средневековым законам.

Мемориал 1200 гвардейцам и Парк Победы рассказывают о победе над врагом. Вы услышите об истории штурма Кёнигсберга в 1945 году, строительстве мемориала и роли людей, причастных к созданию Парка Победы.

Фиалковая гора — это место с романтичным названием станет поводом поразмышлять о победе правосудия. Ведь до середины 18 века здесь казнили преступников.

Центральный парк культуры — свидетельство силы и победы природы. Мы поговорим об опыте сохранения «лёгких» города и важности зелёных зон для урбанистической среды.

Усадьба Бузольта — о победе любви и красоты. Вы узнаете о жизни королевы Луизы, её значимости для Восточной Пруссии. И о её маленькой победе над Наполеоном.

Областной театр кукол на месте кирхи памяти королевы Луизы. Поразмышляем о победе здравого смысла, сохранении культурного наследия города и Восточной Пруссии.

Вы узнаете:

  • Благодаря кому и когда город стал носить имя Калининград
  • Почему территория Восточной Пруссии перешла Советскому Союзу
  • Как застраивался город Кёнигсберг в начале 20 века и как создавались парки
  • Кто и каким образом сохранил кирху памяти королевы Луизы
  • Почему жители Восточной Пруссии боготворили её и чьей бабушкой она была
  • Куда можно было уехать через Аусфальские ворота из города
  • Что находится сейчас в здании бывшей клиники психических и нервных болезней
  • В какой усадьбе проживала королева Луиза с детьми, но отказался ночевать Наполеон

Организационные детали

Материал экскурсии рекомендую для путешественников старше 14 лет.

Галина
Галина — ваш гид в Калининграде
Провела экскурсии для 203 туристов
Дипломированный гид. Родилась и выросла в Калининграде. Увлеклась историей Кёнигсберга в начале 90-х, когда стала появляться литература об истории края. Люблю гулять по городу пешком и готова делиться своими знаниями
читать дальше

с гостями и местными жителями. С рождения жила на улице Челюскинская, которая раньше называлась Капорнер Хайде, это район Метгетен. А в районе Растсхоф\Вагонка живу с 2004 года, на улице Харьковская, и ранее она носила название Капорнерштрассе. Вот такой факт в моей биографии, и как вы думаете — могу ли я теперь не быть гидом?

