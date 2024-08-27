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то, что на экскурсии я была одна, Александр не отменил экскурсию и провел ее для меня индивидуально. Спасибо Вам большое, Александр. Чудесный человек, знаток, любящий свой город и умеющий показать его с лучшей стороны. Мы проехали много интересного, посмотрели все основные достопримечательности. Полюбовались на всю семью Хомлинов и вообще провели прекрасные 3.5 часа в неторопливой поездке по удивительному городу Калининград. Всем очень рекомендую. Ходить пешком это прекрасно, но ехать и наблюдать за всем на велосипеде это вдвойне лучше. Хочу отметить, что город предусмотрен для удобной прогулке, выделенных дорожек для велосипедов много, хорошее покрытие, мне все очень понравилось. Спасибо Вам, Александр! Всем рекомендую