скидка
10%
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
Завтра в 08:00
3 сен в 08:00
80007 200₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
Расписание: в среду в 16:30
6 ноя в 16:30
13 ноя в 16:30
3 400₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
Основательно познакомиться с городом и отыскать самое аутентичное, колоритное, вкусное и красивое
Начало: По договоренности
9 сен в 10:00
18 сен в 10:00
7 300₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 августа 2024Все отлично прошло, спасибо
- ММария15 августа 2024Не могу сказать, что было плохо. Но и какого то восторга не получила. Наверное мои ожидания не совпали с реальностью. Но все равно спасибо за полученную информацию.
- ДДормаш14 августа 2024Все отлично, Гид Александр на Шкоде Рапид просто молодец!
- ММила1 августа 202431.07.24 была с Александром на экскурсии Про хомлинов. Очень понравилась экскурсия, удобный велосипед, каска, вода. Александр все предусмотрел. Несмотря на
- ННаталья22 мая 2024Интересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории и о том, чем город живёт в настоящий момент. Устали, но оно того стоило! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Аусфальские ворота»
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