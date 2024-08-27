Экскурсии в Аусфальские ворота

Найдено 3 экскурсии в категории «Аусфальские ворота» в Калининграде, цены от 3 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
На машине
скидка
10%
130 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё о Калининграде за 3,5 часа: Авто-пешеходная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Калининграда с эксклюзивной авто-пешеходной экскурсией. Исследуйте городские доминанты и скрытые уголки
Завтра в 08:00
3 сен в 08:00
80007 200 за всё до 4 чел.
В гости к хомлинам - на велосипеде
На велосипеде
2 отзыва
4 часа
Мини-группа
до 6 чел.
В гости к хомлинам - на велосипеде
За 3 часа найти всех домовиков и познакомиться с Калининградом в мини-группе
Начало: У памятника героям Первой мировой войны (рядом с А...
Расписание: в среду в 16:30
6 ноя в 16:30
13 ноя в 16:30
3 400 за человека
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
На машине
46 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
«Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
Основательно познакомиться с городом и отыскать самое аутентичное, колоритное, вкусное и красивое
Начало: По договоренности
9 сен в 10:00
18 сен в 10:00
7 300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 августа 2024
    Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
    Все отлично прошло, спасибо
  • М
    Мария
    15 августа 2024
    Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
    Не могу сказать, что было плохо. Но и какого то восторга не получила. Наверное мои ожидания не совпали с реальностью. Но все равно спасибо за полученную информацию.
  • Д
    Дормаш
    14 августа 2024
    Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
    Все отлично, Гид Александр на Шкоде Рапид просто молодец!
  • М
    Мила
    1 августа 2024
    В гости к хомлинам - на велосипеде
    31.07.24 была с Александром на экскурсии Про хомлинов. Очень понравилась экскурсия, удобный велосипед, каска, вода. Александр все предусмотрел. Несмотря на
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    то, что на экскурсии я была одна, Александр не отменил экскурсию и провел ее для меня индивидуально. Спасибо Вам большое, Александр. Чудесный человек, знаток, любящий свой город и умеющий показать его с лучшей стороны. Мы проехали много интересного, посмотрели все основные достопримечательности. Полюбовались на всю семью Хомлинов и вообще провели прекрасные 3.5 часа в неторопливой поездке по удивительному городу Калининград. Всем очень рекомендую. Ходить пешком это прекрасно, но ехать и наблюдать за всем на велосипеде это вдвойне лучше. Хочу отметить, что город предусмотрен для удобной прогулке, выделенных дорожек для велосипедов много, хорошее покрытие, мне все очень понравилось. Спасибо Вам, Александр! Всем рекомендую

  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    В гости к хомлинам - на велосипеде
    Интересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории и о том, чем город живёт в настоящий момент. Устали, но оно того стоило! Рекомендуем!
    Интересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории иИнтересная экскурсия, за 3,5 часа обьехали приличную часть города, нашли всех хомлинов, послушали об истории и

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Аусфальские ворота»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Всё о Калининграде за 3,5 часа - на автомобиле
  2. В гости к хомлинам - на велосипеде
  3. «Сувенирно-подарочный» Калининград + обзорная экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Куршская Коса
  3. Остров Канта
  4. Танцующий лес
  5. Амалиенау
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Аусфальские ворота" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 7 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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