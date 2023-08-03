Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города
А я доступным языком расскажу, остались ли здесь коренные немцы, кто такие хомлины, почему в Калининграде так любят котов и многое другое.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Остров Канта
Знакомство с городом мы начнем с самого его сердца — острова Канта. Прогуливаясь по брусчатым мостовым, вы узнаете о нём множество интересных фактов. Что случилось с городом Кнайпхоф, которого больше нет? Так все-таки это остров или город? Почему от него остался только собор? А действительно могила Канта находится здесь? Что объединяет местные скульптуры: «Гагарин», «Чайковский», «Сидящая девочка» и «Петр I»? Это далеко не все вопросы, на которые я дам ответы.
Гора Кёнигсберг и Дом Советов
Мы поднимемся на гору Кёнигсберг, где когда-то возвышалась крепость. Быть может, вы уже нарисовали в воображении руины средневекового замка? Или представили вкус любимого вина Гитлера «Blutgericht №7», которое здесь производилось? Отлично! Только теперь на этом месте нас встретит грустным взглядом Дом Советов, судьба которого предрешена. Возможно, вы назовёте его «страшным и некрасивым» — большинство считает именно так. Но только не коренные жители!
Амалиенау и форт №5
Вздохнув о печальном, мы отправимся радовать глаз в роскошный район Амалиенау. Скажу о нём простой ассоциацией — «а-ля Рублевка». Только для богатых немцев, живших больше сотни лет назад. Ну и в завершение я отвезу вас на форт №5, входящий в фортовое кольцо «Ночная перина Кёнигсберга». Что это означает — узнаете на экскурсии!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Kia Cerato
- Билеты в форт №5 оплачиваются дополнительно (посещение по желанию) — 200 руб. с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.