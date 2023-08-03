Привет, Калининград

Непринуждённая авто-пешеходная экскурсия по главным местам города

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Приглашаю исследовать столицу Янтарного края в лёгком дружеском формате! Вы увидите её визитные карточки: остров Канта, Кафедральный собор, Дом Советов, район Амалиенау и форт №5.

А я доступным языком расскажу, остались ли здесь коренные немцы, кто такие хомлины, почему в Калининграде так любят котов и многое другое.
Привет, Калининград
Привет, Калининград
Привет, Калининград
Привет, Калининград
Привет, Калининград
Привет, Калининград
Привет, Калининград
Привет, Калининград
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Остров Канта

Знакомство с городом мы начнем с самого его сердца — острова Канта. Прогуливаясь по брусчатым мостовым, вы узнаете о нём множество интересных фактов. Что случилось с городом Кнайпхоф, которого больше нет? Так все-таки это остров или город? Почему от него остался только собор? А действительно могила Канта находится здесь? Что объединяет местные скульптуры: «Гагарин», «Чайковский», «Сидящая девочка» и «Петр I»? Это далеко не все вопросы, на которые я дам ответы.

Гора Кёнигсберг и Дом Советов

Мы поднимемся на гору Кёнигсберг, где когда-то возвышалась крепость. Быть может, вы уже нарисовали в воображении руины средневекового замка? Или представили вкус любимого вина Гитлера «Blutgericht №7», которое здесь производилось? Отлично! Только теперь на этом месте нас встретит грустным взглядом Дом Советов, судьба которого предрешена. Возможно, вы назовёте его «страшным и некрасивым» — большинство считает именно так. Но только не коренные жители!

Амалиенау и форт №5

Вздохнув о печальном, мы отправимся радовать глаз в роскошный район Амалиенау. Скажу о нём простой ассоциацией — «а-ля Рублевка». Только для богатых немцев, живших больше сотни лет назад. Ну и в завершение я отвезу вас на форт №5, входящий в фортовое кольцо «Ночная перина Кёнигсберга». Что это означает — узнаете на экскурсии!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Kia Cerato
  • Билеты в форт №5 оплачиваются дополнительно (посещение по желанию) — 200 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
3 авг 2023
Замечательная экскурсия с гидом Ольгой! Материал был изложен в соответствии с нашими интересами, хотя гид прекрасно ориентируется и в истории, в том числе тевтонского ордена. Так как мы были с ребенком, то в дебри истории не углублялись, но на любой наш вопрос гид сразу же давала ответ. Стоить отметить, что и водитель Ольга замечательный. Спасибо большое за чудесный тур по Калининграду!
Тучкова
8 июля 2023
Спасибо большое Ольге за интересную и содержательную экскурсию! Время пробежало незаметно в компании с приятным и знающим гидом.
Спасибо большое Ольге за интересную и содержательную экскурсию! Время пробежало незаметно в компании с приятным и знающим гидом.

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Религиозные
Амалиенау
Дом Советов
Остров Канта
Хомлины
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