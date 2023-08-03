Приглашаю исследовать столицу Янтарного края в лёгком дружеском формате! Вы увидите её визитные карточки: остров Канта, Кафедральный собор, Дом Советов, район Амалиенау и форт №5. А я доступным языком расскажу, остались ли здесь коренные немцы, кто такие хомлины, почему в Калининграде так любят котов и многое другое.

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Описание

Что вас ожидает

Остров Канта

Знакомство с городом мы начнем с самого его сердца — острова Канта. Прогуливаясь по брусчатым мостовым, вы узнаете о нём множество интересных фактов. Что случилось с городом Кнайпхоф, которого больше нет? Так все-таки это остров или город? Почему от него остался только собор? А действительно могила Канта находится здесь? Что объединяет местные скульптуры: «Гагарин», «Чайковский», «Сидящая девочка» и «Петр I»? Это далеко не все вопросы, на которые я дам ответы.

Гора Кёнигсберг и Дом Советов

Мы поднимемся на гору Кёнигсберг, где когда-то возвышалась крепость. Быть может, вы уже нарисовали в воображении руины средневекового замка? Или представили вкус любимого вина Гитлера «Blutgericht №7», которое здесь производилось? Отлично! Только теперь на этом месте нас встретит грустным взглядом Дом Советов, судьба которого предрешена. Возможно, вы назовёте его «страшным и некрасивым» — большинство считает именно так. Но только не коренные жители!

Амалиенау и форт №5

Вздохнув о печальном, мы отправимся радовать глаз в роскошный район Амалиенау. Скажу о нём простой ассоциацией — «а-ля Рублевка». Только для богатых немцев, живших больше сотни лет назад. Ну и в завершение я отвезу вас на форт №5, входящий в фортовое кольцо «Ночная перина Кёнигсберга». Что это означает — узнаете на экскурсии!

Организационные детали