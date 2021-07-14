Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Философское приключение в Калининграде

Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном»

5
13 отзывов
В Калининграде достаточно свернуть за угол, чтобы оказаться в другом времени.

Я покажу, как в местной архитектуре отразились судьбы и мысли людей разных эпох.

Помогу расшифровать идеи, «застывшие» в шпилях старинных церквей и строгой геометрии советского кубизма.

А также сделаю все, чтобы знакомство с городом прошло легко и непринужденно.
Философское приключение в Калининграде
Философское приключение в Калининграде
Философское приключение в Калининграде
Философское приключение в Калининграде
Философское приключение в Калининграде
Философское приключение в Калининграде
Философское приключение в Калининграде

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Калининграда

Мы начнем экскурсию с площади Победы, которая познакомит вас с архитектурным многообразием современного Калининграда. Вы узнаете, как отличить здания авангарда, какие идеи за ними стоят и как с ними связаны поэты-футуристы. Если повезет, рассмотрите город с 45-метровой колокольни собора Христа Спасителя. Далее мы отправимся в исторический центр: по пути я покажу руины Королевского замка, Дом советов и расскажу историю Калининграда от рыцарских времен до наших дней.

Остров Канта и Рыбная деревня

На острове Канта мы прогуляемся у стен готического Кафедрального собора, посетим могилу философа и поговорим о том, почему его идеи актуальны и сегодня. Пройдем по знаменитым мостам, заглянем в Рыбную деревню и понаблюдаем за современной жизнью Калининграда. А еще я покажу необычный храм в авангардном стиле, лежащий в стороне от привычных маршрутов. Поделюсь своей подборкой мест — от уютных ресторанов в старинном немецком стиле до локальных баров «для своих» — и расскажу, где лучший кофе в городе.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

🚩 Начало и место завершения: у собора Христа Спасителя
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Никита
Никита
Привет! Меня зовут Никита. Я живу в Калининграде пять лет и заворожен его противоречивой историей, переменчивой погодой, мостовыми, черепицей и кофейнями. А еще я аспирант философии. С радостью помогу вам разглядеть за причудливой архитектурой мир неординарных идей и исторических парадоксов. Мои экскурсии будут интересны тем, для кого город — это не просто достопримечательности, а пространство смыслов. А также тем, кто стремится раскрыть Калининград с незнакомой стороны. На прогулках я не сыплю датами, заумными терминами и сухими фактами из справочников — только живые истории, непринужденное общение и погружение в местную культуру.
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13 реальных отзывов от туристов

Е
14 июля 2021
Приятный молодой человек, знающий много интересных фактов и историй. Разбирается в современном искусстве, посоветовал классные места, скинул подборочку баров и кафешек. ОТДЕЛЬНЫЙ РЕСПЕКТ ЗА УЧЕБУ НА ФИЛОСОФСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ. ! Если у вас в универе отстойный препод по философии и очень нужно быстро вспомнить и разобраться в материале, Никита поможет и все расскажет. Про Канта рассказывает очень весело и понятно:)
Круто рассказывает про храмы, знает про существование Чертаново, этот факт греет мою душу. При желании с ним можно поболтать. Очень понравилось, всем советуем💛
Виктория
6 июля 2021
Экскурсия прекрасная, всячески рекомендую ее всем, кто интересуется архитектурой и историей Калининграда (особенно если вам рассказали, что Калининград - это сплошной "новодел", так как после войны ничего не осталось, и смотреть тут нечего – вы будете приятно удивлены.
Сам Никита - замечательный экскурсовод и прекрасный, очень приятный собеседник. Кому не хватает именно интеллектуальных экскурсий, экскурсий-размышлений - вам сюда:)
Павел
6 июля 2021
Никита, с одной стороны, очень эрудированный гид, с другой, не перегружающий большим количеством исторических дат и имён. Было ощущение приятной дружеской прогулки по городу, неспешной, но ёмкой по содержанию. Благодарим! Будем рекомендовать.
О
4 июня 2021
Были с друзьями на экскурсии с Никитой. Самые приятные впечатления! Он прекрасный рассказчик! Владеет темой и словом. Очень увлечён историей города и внимателен к гостям. Всё было отлично! Всем рекомендуем побродить по улицам Калининграда с Никитой.
Спасибо ему огромное!
Л
22 мая 2021
Спасибо большое Никите за прекрасную экскурсию. Легко и увлекательно, пролетела быстро. Видно, что Никите это действительно интересно, на все наши вопросы всегда был интересный развёрнутый ответ. Конечно советуем)
Олег
17 мая 2021
Отличная индивидуальная экскурсия, позволяющая установить правильный контакт, погрузиться в атмосферу и получить удовольствие. Никита отличный гид с нестандартным нешаблонным мышлением. Правда интересно. Отличные 2 часа в Калининграде! Искренне рекомендую. Никита, большое спасибо!
Н
15 мая 2021
Наша туристическая группа из Ижевска 15 мая 2021 года посетила г. Калининград. Нам повезло познакомиться с этим городом благодаря отличному экскурсоводу Никите. Историю города мы узнали с разных сторон. Все очень понятно, просто, актуально даже не смотря на философский подход. Выражаем огромною благодарность! Рекомендуем
Денис
14 мая 2021
Спасибо Никите за интересную и увлекательную экскурсию. За всю программу экскурсии, вы получите максимум ценной информации в историческом, архитектурном, философском и культурном аспектах.
Е
12 мая 2021
Если вы впервые в городе и хотите познакомиться с ним как можно ближе, разглядеть не только причудливую архитектуру, но и связь эпох, борьбу культур. . Рекомендую доверить свое время Никите. Экскурсия пройдет на одном дыхании и оставит массу положительных впечатлений, новых мыслей.
О
11 мая 2021
Экскурсия очень понравилась. Гид - молодой человек, Никита, очень приятный, грамотный, любезный. Помимо общих сведений об истории города даёт информацию об архитектуре. Не утомительная обзорная экскурсия - подходит лучше всего для знакомства с городом.
Не смотря на то, что Группа в этот дождливый день не набралась - он не отменил экскурсию, получилась индивидуальная
Г
10 мая 2021
Благодаря Никите мое знакомство с Калининградом получилось интересным и нетривиальным. Спасибо! Я получила удовольствие не только от прогулки по городу, но и от общения с глубоко эрудированным и любящим Калининград человеком). Рекомендую!
А
8 мая 2021
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Никитой! Спасибо большое за увлекательные повествования о самых важных и интересных события Калининграда, всю экскурсию было очень увлекательно, доходчиво, познавательно и ёмко, кроме множества интересных фактов Никита рассказал о музеях, которые обязательно нужно посетить туристу, порекомендовал заведения, где можно вкусно перекусить и сделать памятные Пробретения! Обязательно будем рекомендовать яникиту своим друзьям и знакомым, как прекрасной профессионала ! Спасибооооо. )))
А
7 мая 2021
Большое спасибо Никите за интересную экскурсию. Приятное знакомство с Калининградом состоялось!
История, философия, современная бытность - доступно донесены до каждого из нас:)
Рекомендуем. 😉

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