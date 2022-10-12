Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

В Калининграде достаточно свернуть за угол, чтобы оказаться в другом времени. Я покажу, как в местной архитектуре отразились судьбы и мысли людей разных эпох. Помогу расшифровать идеи, «застывшие» в шпилях старинных церквей и строгой геометрии советского кубизма. А также сделаю все, чтобы знакомство с городом прошло легко и непринужденно.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начнём у собора Христа Спасителя на площади Победы, где авангард 1920-х соседствует с неовизантийскими куполами — лицо Калининграда между прошлым и будущим.

Пройдём по Ленинскому проспекту, где хрущёвки обретают новые одеяния.

Заглянем на Московский с его монументальными советскими фасадами.

Отправимся в историческое сердце города — вы узнаете, с чего начинался Кёнигсберг, как на самом деле выглядели тевтонские рыцари и как пруссы связаны с руссами.

Я покажу, где стоял Королевский замок, и объясню, почему в Калининграде даже пустырь может быть формой архитектуры.

По знаменитым мостам выйдем к Рыбной деревне — архитектурной фантазии о прошлом, где город пытается восстановить очарование старого Кёнигсберга.

Завершим на острове Канта у стен готического Кафедрального собора 14 века. Вы узнаете, чем гражданская готика отличалась от орденской и почему этот храм-крепость стал символом заката Тевтонского государства.

У могилы Канта услышите рассказ о философе, который изменил мышление Европы. Я расскажу, когда Кант был русским гражданином и можно ли быть кантианцем сегодня.

В качестве постскриптума — феномен прусской кухни: как современные рестораторы переосмысляют гастрономические традиции региона и где всё это попробовать.

По желанию покажу сокровище среди типовых кварталов — Крестовоздвиженский собор начала 20 века. Баухаус здесь встречается с восточными мотивами и мозаикой высотой с многоэтажный дом.