Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Калининграда

Мы начнем экскурсию с площади Победы, которая познакомит вас с архитектурным многообразием современного Калининграда. Вы узнаете, как отличить здания авангарда, какие идеи за ними стоят и как с ними связаны поэты-футуристы. Если повезет, рассмотрите город с 45-метровой колокольни собора Христа Спасителя. Далее мы отправимся в исторический центр: по пути я покажу руины Королевского замка, Дом советов и расскажу историю Калининграда от рыцарских времен до наших дней.

Остров Канта и Рыбная деревня

На острове Канта мы прогуляемся у стен готического Кафедрального собора, посетим могилу философа и поговорим о том, почему его идеи актуальны и сегодня. Пройдем по знаменитым мостам, заглянем в Рыбную деревню и понаблюдаем за современной жизнью Калининграда. А еще я покажу необычный храм в авангардном стиле, лежащий в стороне от привычных маршрутов. Поделюсь своей подборкой мест — от уютных ресторанов в старинном немецком стиле до локальных баров «для своих» — и расскажу, где лучший кофе в городе.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.