Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Начнём у собора Христа Спасителя на площади Победы, где авангард 1920-х соседствует с неовизантийскими куполами — лицо Калининграда между прошлым и будущим.
Пройдём по Ленинскому проспекту, где хрущёвки обретают новые одеяния.
Заглянем на Московский с его монументальными советскими фасадами.
Отправимся в историческое сердце города — вы узнаете, с чего начинался Кёнигсберг, как на самом деле выглядели тевтонские рыцари и как пруссы связаны с руссами.
Я покажу, где стоял Королевский замок, и объясню, почему в Калининграде даже пустырь может быть формой архитектуры.
По знаменитым мостам выйдем к Рыбной деревне — архитектурной фантазии о прошлом, где город пытается восстановить очарование старого Кёнигсберга.
Завершим на острове Канта у стен готического Кафедрального собора 14 века. Вы узнаете, чем гражданская готика отличалась от орденской и почему этот храм-крепость стал символом заката Тевтонского государства.
У могилы Канта услышите рассказ о философе, который изменил мышление Европы. Я расскажу, когда Кант был русским гражданином и можно ли быть кантианцем сегодня.
В качестве постскриптума — феномен прусской кухни: как современные рестораторы переосмысляют гастрономические традиции региона и где всё это попробовать.
По желанию покажу сокровище среди типовых кварталов — Крестовоздвиженский собор начала 20 века. Баухаус здесь встречается с восточными мотивами и мозаикой высотой с многоэтажный дом.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 467 туристов
Живу в Калининграде — городе, где философия соседствует с морским ветром, туманами и запахом кофе у кафедрального собора. Я — научный сотрудник, автор лекций и статей по философии и культуре, читать дальшеуменьшить
соавтор книги об архитектурном наследии региона.
Мои пешеходные экскурсии живые и содержательные, без заученных фраз и туристических штампов. Мы говорим о Канте и рыцарях, о модернизме и советских утопиях, о том, как из руин и идей вырос современный город.
Мои экскурсии будут интересны тем, для кого город — это не просто достопримечательности, а пространство смыслов, и тем, кто стремится раскрыть Калининград с незнакомой стороны. На прогулках я не сыплю датами, заумными терминами и сухими фактами из справочников — только живые истории, непринуждённое общение и погружение в местную культуру.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Софья
Интересная, запоминающаяся и очень увлекательная экскурсия! Никита прекрасный рассказчик, тактичный и внимательный, слушать его было легко и приятно) Владение материалом изумительное!) Однозначно рекомендую начинать знакомство с городом с этой экскурсии!
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Инесса
Никита невероятный! Очень интересно рассказывает про город! Хорошая речь, классные истории! Всем своим друзьям рекомендовали!
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О
Оксана
Очень грамотный молодой человек. Зовут Никита. Рекомендую. У него много разных экскурсий по Калининграду. Все пешие. Спасибо.
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Д
Дмитрий
Путешествие по Калининграду с Никитой для нас с женой стало действительно познавательным, сквозь время и пространство, с великолепно выверенной подачей рассказа о временах и событиях, архитектуре и социальных коллизиях, временах читать дальшеуменьшить
далёких и совсем близких. Философские истории и жизнь самого известного жителя города - Канта - преподнесены Никитой в очень доступной для понимания форме и весьма интересно как с исторической, так и с бытовой позиций. Благодарность за такое увлекательное турне Никите, а нас можно поздравить с новым знанием
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Ю
Юлия
Большое спасибо Никите за классную 3-х часовую экскурсию по Калининграду: - за правильную русскую речь; - ребёнок не устал); - довольный и сын 12 лет, и бабушка 65 лет и мы с мужем читать дальшеуменьшить
по 44 года; - гид ответил на все дополнительные наши вопросы; - уже выбираю на трипстере не экскурсии, а именно интересных гидов, т. к. в прошлом году с "Двухметровым гидом" обьездила на всех 12 экскурсиях всю Калининградскую область; - узнали много новых интересных фактов про город и регион по ходу экскурсии. - гид и историк, и философ. По полочкам разложил учение Канта. За это отдельное большое спасибо! - много интересных фактов и по истории, и по архитектуре города и региона; - сразу виден с первой минуты уровень образования гида; - просто приятный человек в общении. - забыли только спросить тему диссертации гида( Никита, какая у вас тема диссертации? Сидим на вокзале гадаем своей маленькой компанией.
Всех благ желаем Никите. Спасибо за чудесный день в Калининграде!
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Ирина
В октябре 2024 г. были в Калининграде, заказали экскурсию по городу, и это было поистине незабываемо! Сразу чувствуется, что Никита – настоящий профессионал своего дела и искренне влюблен в историю читать дальшеуменьшить
города. Особенно ценно, что экскурсия была построена очень грамотно: мы посетили все знаковые места, но при этом маршрут был продуман так, чтобы не утомляться и успеть увидеть максимум интересного. Никита умеет увлечь слушателей, его рассказы живые, с интересными фактами и деталями, которые обычно остаются за кадром стандартных экскурсий. Однозначно рекомендую Никиту как гида! Если хотите получить глубокие знания об истории Калининграда и прочувствовать его уникальный архитектурный облик – это ваш проводник в мир прошлого этого удивительного города. Спасибо за отличную экскурсию! Буду рекомендовать вас всем друзьям и знакомым, планирующим поездку в Калининград.
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