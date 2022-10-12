Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

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Философское приключение в Калининграде

Посетить главные исторические достопримечательности и раскрыть тайны города «с двойным дном»
В Калининграде достаточно свернуть за угол, чтобы оказаться в другом времени. Я покажу, как в местной архитектуре отразились судьбы и мысли людей разных эпох.

Помогу расшифровать идеи, «застывшие» в шпилях старинных церквей и строгой геометрии советского кубизма. А также сделаю все, чтобы знакомство с городом прошло легко и непринужденно.
5
80 отзывов
Философское приключение в Калининграде
Философское приключение в Калининграде
Философское приключение в Калининграде

Описание экскурсии

Начнём у собора Христа Спасителя на площади Победы, где авангард 1920-х соседствует с неовизантийскими куполами — лицо Калининграда между прошлым и будущим.

Пройдём по Ленинскому проспекту, где хрущёвки обретают новые одеяния.

Заглянем на Московский с его монументальными советскими фасадами.

Отправимся в историческое сердце города — вы узнаете, с чего начинался Кёнигсберг, как на самом деле выглядели тевтонские рыцари и как пруссы связаны с руссами.

Я покажу, где стоял Королевский замок, и объясню, почему в Калининграде даже пустырь может быть формой архитектуры.

По знаменитым мостам выйдем к Рыбной деревне — архитектурной фантазии о прошлом, где город пытается восстановить очарование старого Кёнигсберга.

Завершим на острове Канта у стен готического Кафедрального собора 14 века. Вы узнаете, чем гражданская готика отличалась от орденской и почему этот храм-крепость стал символом заката Тевтонского государства.

У могилы Канта услышите рассказ о философе, который изменил мышление Европы. Я расскажу, когда Кант был русским гражданином и можно ли быть кантианцем сегодня.

В качестве постскриптума — феномен прусской кухни: как современные рестораторы переосмысляют гастрономические традиции региона и где всё это попробовать.

По желанию покажу сокровище среди типовых кварталов — Крестовоздвиженский собор начала 20 века. Баухаус здесь встречается с восточными мотивами и мозаикой высотой с многоэтажный дом.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора Христа Спасителя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 467 туристов
Живу в Калининграде — городе, где философия соседствует с морским ветром, туманами и запахом кофе у кафедрального собора. Я — научный сотрудник, автор лекций и статей по философии и культуре,
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соавтор книги об архитектурном наследии региона. Мои пешеходные экскурсии живые и содержательные, без заученных фраз и туристических штампов. Мы говорим о Канте и рыцарях, о модернизме и советских утопиях, о том, как из руин и идей вырос современный город. Мои экскурсии будут интересны тем, для кого город — это не просто достопримечательности, а пространство смыслов, и тем, кто стремится раскрыть Калининград с незнакомой стороны. На прогулках я не сыплю датами, заумными терминами и сухими фактами из справочников — только живые истории, непринуждённое общение и погружение в местную культуру.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Софья
Интересная, запоминающаяся и очень увлекательная экскурсия! Никита прекрасный рассказчик, тактичный и внимательный, слушать его было легко и приятно) Владение материалом изумительное!) Однозначно рекомендую начинать знакомство с городом с этой экскурсии!
Интересная, запоминающаяся и очень увлекательная экскурсия! Никита прекрасный рассказчик, тактичный и внимательный, слушать его было легко
Интересная, запоминающаяся и очень увлекательная экскурсия! Никита прекрасный рассказчик, тактичный и внимательный, слушать его было легко
Интересная, запоминающаяся и очень увлекательная экскурсия! Никита прекрасный рассказчик, тактичный и внимательный, слушать его было легко
Интересная, запоминающаяся и очень увлекательная экскурсия! Никита прекрасный рассказчик, тактичный и внимательный, слушать его было легко
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Инесса
Никита невероятный! Очень интересно рассказывает про город! Хорошая речь, классные истории! Всем своим друзьям рекомендовали!
Никита невероятный! Очень интересно рассказывает про город! Хорошая речь, классные истории! Всем своим друзьям рекомендовали!
Никита невероятный! Очень интересно рассказывает про город! Хорошая речь, классные истории! Всем своим друзьям рекомендовали!
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О
Очень грамотный молодой человек. Зовут Никита. Рекомендую. У него много разных экскурсий по Калининграду. Все пешие. Спасибо.
Очень грамотный молодой человек. Зовут Никита. Рекомендую. У него много разных экскурсий по Калининграду. Все пешие. Спасибо.
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Д
Путешествие по Калининграду с Никитой для нас с женой стало действительно познавательным, сквозь время и пространство, с великолепно выверенной подачей рассказа о временах и событиях, архитектуре и социальных коллизиях, временах
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далёких и совсем близких. Философские истории и жизнь самого известного жителя города - Канта - преподнесены Никитой в очень доступной для понимания форме и весьма интересно как с исторической, так и с бытовой позиций. Благодарность за такое увлекательное турне Никите, а нас можно поздравить с новым знанием

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Ю
Большое спасибо Никите за классную 3-х часовую экскурсию по Калининграду:
- за правильную русскую речь;
- ребёнок не устал);
- довольный и сын 12 лет, и бабушка 65 лет и мы с мужем
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по 44 года;
- гид ответил на все дополнительные наши вопросы;
- уже выбираю на трипстере не экскурсии, а именно интересных гидов, т. к. в прошлом году с "Двухметровым гидом" обьездила на всех 12 экскурсиях всю Калининградскую область;
- узнали много новых интересных фактов про город и регион по ходу экскурсии.
- гид и историк, и философ.
По полочкам разложил учение Канта. За это отдельное большое спасибо!
- много интересных фактов и по истории, и по архитектуре города и региона;
- сразу виден с первой минуты уровень образования гида;
- просто приятный человек в общении.
- забыли только спросить тему диссертации гида( Никита, какая у вас тема диссертации?
Сидим на вокзале гадаем своей маленькой компанией.

Всех благ желаем Никите.
Спасибо за чудесный день в Калининграде!

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Ирина
В октябре 2024 г. были в Калининграде, заказали экскурсию по городу, и это было поистине незабываемо! Сразу чувствуется, что Никита – настоящий профессионал своего дела и искренне влюблен в историю
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города.
Особенно ценно, что экскурсия была построена очень грамотно: мы посетили все знаковые места, но при этом маршрут был продуман так, чтобы не утомляться и успеть увидеть максимум интересного. Никита умеет увлечь слушателей, его рассказы живые, с интересными фактами и деталями, которые обычно остаются за кадром стандартных экскурсий.
Однозначно рекомендую Никиту как гида! Если хотите получить глубокие знания об истории Калининграда и прочувствовать его уникальный архитектурный облик – это ваш проводник в мир прошлого этого удивительного города.
Спасибо за отличную экскурсию! Буду рекомендовать вас всем друзьям и знакомым, планирующим поездку в Калининград.

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