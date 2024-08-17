Приглашаю вас в путешествие по жемчужинам Янтарного побережья! Вы посетите Балтийск с его военной гаванью и памятником женщине на коне, Янтарный с белоснежными пляжами и Светлогорск, известный своими шикарными виллами. В завершение тура мы насладимся потрясающими видами на море из живописной бухты.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулки
Приглашаю вас в увлекательное путешествие по жемчужинам Янтарного побережья!
Балтийск
Самый западный город России. Здесь вы увидите военную гавань, где величественно покачиваются корабли, и лебедей, грациозно плавающих на водной глади. Мы прогуляемся по северному молу и полюбуемся огромным памятником женщине на коне, который величественно возвышается над городом.
Янтарный
Это настоящий кладезь солнечного камня, ведь именно здесь добывается 98% мирового запаса янтаря. Вас ждут белоснежные пляжи, удостоенные награды «Голубой флаг» за их чистоту и красоту. Вы сможете насладиться великолепными видами и ощутить всю прелесть этого уникального места.
Светлогорск
Фешенебельный курорт Балтики, который покоряет с первого взгляда. Комфорт, благоухание зелени и шикарные виллы создают неповторимую атмосферу для отдыха и релаксации. В завершение нашего тура мы отправимся к живописной бухте с потрясающим видом на море. Здесь у вас будет возможность сделать красивые фотографии на фоне завораживающего пейзажа. Не упустите шанс провести незабываемый день, наполненный яркими впечатлениями и открытием новых уголков Калининградской области!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Янтаный
- Светлогорск
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле отеля туриста в Калининграде
Завершение: Калиниград
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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