Приглашаю вас в увлекательное путешествие по жемчужинам Янтарного побережья!

Балтийск

Самый западный город России. Здесь вы увидите военную гавань, где величественно покачиваются корабли, и лебедей, грациозно плавающих на водной глади. Мы прогуляемся по северному молу и полюбуемся огромным памятником женщине на коне, который величественно возвышается над городом.

Янтарный

Это настоящий кладезь солнечного камня, ведь именно здесь добывается 98% мирового запаса янтаря. Вас ждут белоснежные пляжи, удостоенные награды «Голубой флаг» за их чистоту и красоту. Вы сможете насладиться великолепными видами и ощутить всю прелесть этого уникального места.

Светлогорск

Фешенебельный курорт Балтики, который покоряет с первого взгляда. Комфорт, благоухание зелени и шикарные виллы создают неповторимую атмосферу для отдыха и релаксации. В завершение нашего тура мы отправимся к живописной бухте с потрясающим видом на море. Здесь у вас будет возможность сделать красивые фотографии на фоне завораживающего пейзажа. Не упустите шанс провести незабываемый день, наполненный яркими впечатлениями и открытием новых уголков Калининградской области!