Золото Балтики: тайны янтарного пути

Познакомиться с самыми необычными приморскими городами Балтики
Слово «самыми» тут ключевое! Вы увидите самый западный, военный и таинственный город региона — Балтийск.

Посёлок с самым крупным в мире комбинатом по добыче янтаря и самым восхитительным пляжем области — Янтарный.

Приглашаем вас почувствовать запах моря, рассмотреть корабли российского флота и ощутить дух романтики!
1 отзыв
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Мы изучим историческую часть Балтийска: крепость Пиллау, Свято-Георгиевский морской собор и памятник Петру I. Сделаем остановку у самого старинного и западного маяка России. Восхитимся статью кораблей Балтийского флота и попробуем разгадать загадку о его тайном оружии.

После отправимся в гости к Елизавете Петровне. Вы узнаете, почему памятник великой императрице — самая (слово «самое» ключевое в нашей поездке!) большая конная женская статуя в мире — установлен именно здесь.

Дойдём до самой западной точки материковой России, а также посетим грустное, но вместе с тем величественное интернациональное военное захоронение, где вас ждёт чудо — мини Танцующий лес.

А затем отправимся в Янтарный! Вы посетите частное производство по обработке янтаря и понаблюдаете, как камни превращаются в красивые изделия. По желанию купите подарки для себя и близких в магазине предприятия.

Зайдём в лютеранскую кирху 19 века — ныне православный храм с уникальной росписью. Полюбуемся великолепным парком и самым лучшим пляжем края. У вас будет свободное время, чтобы подышать морским воздухом и погулять по берегу моря.

Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Обед оплачивается по желанию
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в четверг и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1890 ₽
Пенсионеры1850 ₽
Школьники1850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Черняховского
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 113068 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марьяна
9 июн 2025
Были с мужем на экскурсии 01.06.2025. Понравилось очень!!! Экскурсию интересной на 90% делает гид. Елена - профессионал своего дела!!!! Во время всего маршрута рассказ был интересный, красочный, полный! Впечатления самые приятные!!!
Елена, спасибо огромное за прекрасно проведенный день!!!

Входит в следующие категории Калининграда

