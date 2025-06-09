Слово «самыми» тут ключевое! Вы увидите самый западный, военный и таинственный город региона — Балтийск. Посёлок с самым крупным в мире комбинатом по добыче янтаря и самым восхитительным пляжем области — Янтарный. Приглашаем вас почувствовать запах моря, рассмотреть корабли российского флота и ощутить дух романтики!

Описание экскурсии

Мы изучим историческую часть Балтийска: крепость Пиллау, Свято-Георгиевский морской собор и памятник Петру I. Сделаем остановку у самого старинного и западного маяка России. Восхитимся статью кораблей Балтийского флота и попробуем разгадать загадку о его тайном оружии.

После отправимся в гости к Елизавете Петровне. Вы узнаете, почему памятник великой императрице — самая (слово «самое» ключевое в нашей поездке!) большая конная женская статуя в мире — установлен именно здесь.

Дойдём до самой западной точки материковой России, а также посетим грустное, но вместе с тем величественное интернациональное военное захоронение, где вас ждёт чудо — мини Танцующий лес.

А затем отправимся в Янтарный! Вы посетите частное производство по обработке янтаря и понаблюдаете, как камни превращаются в красивые изделия. По желанию купите подарки для себя и близких в магазине предприятия.

Зайдём в лютеранскую кирху 19 века — ныне православный храм с уникальной росписью. Полюбуемся великолепным парком и самым лучшим пляжем края. У вас будет свободное время, чтобы подышать морским воздухом и погулять по берегу моря.

Эксклюзивно мы посетим тот самый Бастион Обертайх 1860 года, где нас ждёт не только бесплатное посещение и экскурсия, но также комплиментарная дегустация кёнигсбергского марципана. У вас будет свободное время для фотографий и осмотра уникальных музейных экспонатов.

Организационные детали