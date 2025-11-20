Две легендарные локации Калининградской области на побережье Балтийского моря — в одной поездке. Вы посетите уютный курорт Светлогорск и посёлок Янтарный с крупнейшим месторождением янтаря.
Услышите историю этих земель, рассмотрите старинную немецкую архитектуру, увидите редкие деревья и узнаете, как добывают янтарь и проверяют его на подлинность.
Услышите историю этих земель, рассмотрите старинную немецкую архитектуру, увидите редкие деревья и узнаете, как добывают янтарь и проверяют его на подлинность.
Описание экскурсии
Янтарный
- Храм Казанской иконы Божией Матери — лютеранская кирха 19 века из цельных валунов и фигурного кирпича
- Площадь мастеров, где можно купить оригинальные сувениры
- Спуск к морю — к песку и волнам. Здесь же — арт-объект «Сердце»
- Парк Морица Беккера — здесь растут редкие деревья из Америки и Японии
Светлогорск
- Уютные улочки с домами в стилях неоготики и немецкого романтизма, старинными церквями и изящными виллами начала 20 века
- Памятный знак писателю Томасу Манну, который посещал город в 1929 году
- «Несущая воду» — работа известного в Восточной Пруссии скульптора Германа Брахерта
- Башня водолечебницы — символ города
- «Янтарь-холл» — будто инопланетная постройка
- Канатная дорога в стиле ретро (если захотите — прокатитесь) и пляж со знаком отличия «Синий флаг»
- Частное производство янтаря — вы узнаете всё о процессе обработки солнечного камня и его свойствах
Примерный тайминг
09:00 — выезд из Калининграда
10:00–12:00 — посёлок Янтарный
13:00–15:00 — экскурсия по Светлогорску, янтарное производство
15:00–16:00 — свободное время в Светлогорске
17:30 — прибытие в Калининград
Мы оставляем за собой право менять порядок посещения локаций или заменять их на равноценные объекты, сохранив суть программы.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе
- Дополнительные расходы (по желанию): обед в Светлогорске — по желанию, у вас будет свободное время, проезд на канатной дороге в Светлогорске — 70 ₽ за чел. в одну сторону
- С вами будет один из гидов нашей команды
в воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Пенсионеры, студенты, школьники
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской улице
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 1206 туристов
Наше агентство предлагает лучшие экскурсии по Калининграду и Калининградской области, максимально насыщенные и информативные с гидами высокого класса.
Входит в следующие категории Калининграда
Похожие экскурсии из Калининграда
-
10%
Групповая
Калининград: Путешествие к берегам Светлогорска и Янтарного
Исследуйте живописные уголки Калининградской области, вдохновляющие своей красотой и историей
Начало: Одна из 8 точек на выбор
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 09:45
Завтра в 08:30
21 ноя в 08:30
1790 ₽
1988 ₽ за человека
-
15%
Групповая
Расписание: Расписание: понедельник / среда / суббота в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:30
1700 ₽
1999.99 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 9 чел.
Балтийск Янтарный Светлогорск Филинская бухта Янтарное производство
Начало: Центр Калининграда
Расписание: ежедневно 8.30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4275 ₽
4500 ₽ за человека