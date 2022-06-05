Рыбный Кенигсберг и 12 оттенков пенного

Калининград известен не только уникальной историей, богатой архитектурой

Калининград известен не только уникальной историей, богатой архитектурой и внушительной фортификацией, но и гастрономическими специалитетами.

На ознакомительной экскурсии по Калининграду предлагаем вам перенестись в прошлое и увидеть призрачный Кенигсберг, узнать немецкую историю российского города, прогуляться по знаковым местам и жилым районам города-сада.
Рыбный Кенигсберг и 12 оттенков пенного
Рыбный Кенигсберг и 12 оттенков пенного
Рыбный Кенигсберг и 12 оттенков пенного
Рыбный Кенигсберг и 12 оттенков пенного
Рыбный Кенигсберг и 12 оттенков пенного
Рыбный Кенигсберг и 12 оттенков пенного
Рыбный Кенигсберг и 12 оттенков пенного

Что вас ожидает 🤩

  • Остров Канта
  • Синагога
  • Медовый мост
  • Могила Канта
  • Памятник Герцогу Альбрехту
  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Музей Мирового океана
  • Здание бывшей биржи
  • Бранденбургские ворота
  • Площадь Победы
  • Башня Дона
  • Росгартенские ворота
  • Литовский вал
  • Бастион Грольман
  • Казармы Кронпринц
  • Королевские ворота

Программа

Мы посетим те места, куда большие группы туристов не ходят, прочувствуем историю Кенигсберга от четырнадцатого века до века двадцать первого, сделаем супер-фото и отправимся на дегустацию.
Начинается вторая, самая вкусная часть нашей экскурсии! В антуражном «Штабе» продегустируем несколько видов нашей самой популярной балтийской рыбки, поучимся на мастер-классе приготовлению фирменного калининградского блюда – строганины, и конечно же, после мастер-класса отведаем это самое знаменитое в Калининграде рыбное лакомство.
Недолгий переезд к зданию самой восточной пивоварни Пруссии и нас ждут 12 сортов авторского пива, сваренного на самом современном оборудовании. За пределами Калининградской области Вы не найдёте это «живое» непастеризованное пиво, оно не поставляется в другие регионы России.
Наш пивной «сомелье» в дружеской атмосфере расскажет Вам о каждом сорте, и Вы будете приятно удивлены, что Калининградское пиво совсем не уступает знаменитым сортам чешского или немецкого пива.
А по окончании нашей экскурсии с дегустациями Вы, по желанию, можете остаться и самостоятельно «продолжить банкет» в кругу друзей и пивных бокалов, наполненных самым лучшим пивом Калининграда в сопровождении вкуснейших закусок.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспорт
Что не входит
  • Дегустационный сет #1 - 1300 ₽ (несколько видов Балтийской рыбы, мастер-класс по приготовлению строганины, строганина, 12 сортов авторского пива)
  • Дегустационный сет #2 -1000 ₽ (несколько видов Балтийской рыбы, мастер-класс по приготовлению строганины, строганина, 5 сортов авторского пива)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медовый мост на острове Канта
Завершение: Площадь у Дома советов
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По средам в 14:00

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