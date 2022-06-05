Программа

Мы посетим те места, куда большие группы туристов не ходят, прочувствуем историю Кенигсберга от четырнадцатого века до века двадцать первого, сделаем супер-фото и отправимся на дегустацию.

Начинается вторая, самая вкусная часть нашей экскурсии! В антуражном «Штабе» продегустируем несколько видов нашей самой популярной балтийской рыбки, поучимся на мастер-классе приготовлению фирменного калининградского блюда – строганины, и конечно же, после мастер-класса отведаем это самое знаменитое в Калининграде рыбное лакомство.

Недолгий переезд к зданию самой восточной пивоварни Пруссии и нас ждут 12 сортов авторского пива, сваренного на самом современном оборудовании. За пределами Калининградской области Вы не найдёте это «живое» непастеризованное пиво, оно не поставляется в другие регионы России.

Наш пивной «сомелье» в дружеской атмосфере расскажет Вам о каждом сорте, и Вы будете приятно удивлены, что Калининградское пиво совсем не уступает знаменитым сортам чешского или немецкого пива.

А по окончании нашей экскурсии с дегустациями Вы, по желанию, можете остаться и самостоятельно «продолжить банкет» в кругу друзей и пивных бокалов, наполненных самым лучшим пивом Калининграда в сопровождении вкуснейших закусок.