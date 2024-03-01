Посёлок Янтарное славится самыми лучшими в России пляжами, красивым парком и карьером по добыче янтаря. Филинская бухта предлагает завораживающие пейзажи.
Шикарный Светлогорск — курорт для аристократии, прикоснемся к прекрасному! В Зеленоградске вас ждут уютные улочки и, конечно же, местные обитатели — котики. Я с удовольствием помогу вам исследовать все эти интересные места на Балтийском побережье!
Шикарный Светлогорск — курорт для аристократии, прикоснемся к прекрасному! В Зеленоградске вас ждут уютные улочки и, конечно же, местные обитатели — котики. Я с удовольствием помогу вам исследовать все эти интересные места на Балтийском побережье!
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Что вас ожидает:
- Завораживающие пейзажы Балтийского побережья
- Кирхи и уютные улочки, водонапорные башни и историческая грязелечебница Янтарный комбинат и карьер
- Парк Морица Беккера
- Виллы Раушена и мельничный пруд
Описание
Балтийское побережье предлагает множество удивительных мест для исследования!
Солнечный камень
Посёлок Янтарный, расположенный на побережье Балтийского моря, славится своими шикарными пляжами и красивыми пейзажами. Он также известен как место, где можно найти янтарь — солнечный камень, который привлекает туристов со всего мира. Через прекрасный парк Морица Беккера выйдем к пляжу, отмеченному престижной мировой наградой «Голубой флаг». Посетим местную янтарную мануфактуру, где можно узнать о процессе обработки этого камня. Я расскажу о добыче янтаря, подскажу, где его покупать и как отличить оригинал.
В Светлогорск
По пути в Светлогорск заглянем в «инстаграмную» Филинскую бухту. Расслабленная атмосфера Светлогорска перенесёт вас в эпоху, когда тут отдыхали прусские аристократы. Полюбуетесь Тихим озером и шикарными виллами, набережной, концертным залом Янтарь-холл. При желании мы пообедаем в кафе с видом на море.
Город котиков
Зеленоградск, известный как «город котиков», предлагает уникальную возможность познакомиться с этим удивительным местом. Город славится изобилием котиков, которое можно увидеть на улицах, пляжах и набережной. Также Зеленоградск является популярным курортом, благодаря своим песчаным пляжам и чистому морю. Вы посетите кирху св. Адальберта, смотровую площадку в старой водонапорной башне. Прогуляемся по Курортному проспекту, где вы отведаете знаменитые калининградские крендели и завершится наша экскурсия прогулкой по яркому променаду. После посещения Зеленоградска мы отправимся обратно в Калининград, и я провожу вас обратно в ваш отель или место, где вы остановились. Весь день будет наполнен интересными и красивыми местами, и вы сможете насладиться красотой Балтийского побережья и узнать много нового о нашем удивительном регионе. Важная информация:• Экскурсию проведу для вас я или другой гид из моей команды.
Мы заберём вас из удобного вам места в Калининграде и по окончании привезём обратно.
В удобное Вам время с 8.30 до 11.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Посещение янтарной мануфактуры
- Что не входит
- Входной билет на смотровую площадку Янтарного комбината (взрослый 900 р.)
- Лифт в Светлогорске - 80 р.
- Расходы на обед и сувениры.
- Входной билет в музей кошек - 350р.
- Трансфер из/в аэропорт и Зеленоградск — 500 руб., из Светлогорска, Пионерска, Балтийска, пос. Янтарный — 1000 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Индивидуально, от места Вашего проживанияЗавершение: По согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: В удобное Вам время с 8.30 до 11.00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- После подтверждения бронирования
- Пожалуйста
- Напишите адрес встречи в Калининграде или в области
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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