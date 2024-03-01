Балтийское побережье предлагает множество удивительных мест для исследования!

Солнечный камень

Посёлок Янтарный, расположенный на побережье Балтийского моря, славится своими шикарными пляжами и красивыми пейзажами. Он также известен как место, где можно найти янтарь — солнечный камень, который привлекает туристов со всего мира. Через прекрасный парк Морица Беккера выйдем к пляжу, отмеченному престижной мировой наградой «Голубой флаг». Посетим местную янтарную мануфактуру, где можно узнать о процессе обработки этого камня. Я расскажу о добыче янтаря, подскажу, где его покупать и как отличить оригинал.

В Светлогорск

По пути в Светлогорск заглянем в «инстаграмную» Филинскую бухту. Расслабленная атмосфера Светлогорска перенесёт вас в эпоху, когда тут отдыхали прусские аристократы. Полюбуетесь Тихим озером и шикарными виллами, набережной, концертным залом Янтарь-холл. При желании мы пообедаем в кафе с видом на море.

Город котиков

Зеленоградск, известный как «город котиков», предлагает уникальную возможность познакомиться с этим удивительным местом. Город славится изобилием котиков, которое можно увидеть на улицах, пляжах и набережной. Также Зеленоградск является популярным курортом, благодаря своим песчаным пляжам и чистому морю. Вы посетите кирху св. Адальберта, смотровую площадку в старой водонапорной башне. Прогуляемся по Курортному проспекту, где вы отведаете знаменитые калининградские крендели и завершится наша экскурсия прогулкой по яркому променаду. После посещения Зеленоградска мы отправимся обратно в Калининград, и я провожу вас обратно в ваш отель или место, где вы остановились. Весь день будет наполнен интересными и красивыми местами, и вы сможете насладиться красотой Балтийского побережья и узнать много нового о нашем удивительном регионе. Важная информация:• Экскурсию проведу для вас я или другой гид из моей команды.

Мы заберём вас из удобного вам места в Калининграде и по окончании привезём обратно.