«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере

Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города

Индивидуальная
В Калининграде много туристических маршрутов, но именно река Преголя соединяет главные символы города.

Приглашаем вам проплыть по реке на катере без посторонних туристов.

Вы осмотрите остров Канта и Музей Мирового океана, пройдете под мостами, заглянете в порт и разгадаете загадку о семи мостах.

А рассказы гида сделают нашу прогулку не только красивой, но и увлекательной.
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Символы города — с воды. Катер пройдет по реке Преголя мимо визитных карточек Калининграда: вы увидите Кафедральный собор и туристическую Рыбную деревню, проплывете вокруг острова Канта и под мостами — Медовым, Деревянным и Юбилейным. Посмотрите на корабли-экспонаты Музея Мирового океана, зайдете в городской порт. А после отправитесь обратно — мимо старинного здания биржи и нового стадиона.

Удобный катер. Наше небыстроходное удобное судно рассчитано на компанию до 10 человек и оборудовано всем необходимым для приятной прогулки: диванчиками, столиком, акустической системой, а в плохую погоду мы опустим прозрачные тенты, которые защитят от дождя и ветра.

Истории Кенигсберга и Калининграда. По пути я познакомлю вас с ключевыми событиями прошлого и настоящего города: открою тайны Королевского замка и Кенигсбергской биржи, расскажу интересные факты о морском порте и проходившем в городе Чемпионате мира по футболу. А еще вы попробуете разгадать легендарную загадку о семи мостах Кенигсберга.

Организационные детали

  • Стандартный маршрут длится около часа, но при желании мы можем организовать для вас прогулку любой продолжительностью и даже устроить небольшой фуршет на катере
  • В плохую погоду, когда катера не выходят на воду, прогулка может быть перенесена или отменена
  • Для вашего удобства гид будет вести экскурсию через микрофон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у причала № 1 в Рыбной деревне
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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