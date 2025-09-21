Вы осмотрите остров Канта и Музей Мирового океана, пройдете под мостами, заглянете в порт и разгадаете загадку о семи мостах. А рассказы гида сделают прогулку не только красивой, но и увлекательной.
Описание экскурсии
Символы города — с воды. Катер пройдет по реке Преголя мимо визитных карточек Калининграда: вы увидите Кафедральный собор и туристическую Рыбную деревню, проплывете вокруг острова Канта и под мостами — Медовым, Деревянным и Юбилейным. Посмотрите на корабли-экспонаты Музея Мирового океана, зайдете в городской порт. А после отправитесь обратно — мимо старинного здания биржи и нового стадиона.
Удобный катер. Наше небыстроходное удобное судно рассчитано на компанию до 10 человек и оборудовано всем необходимым для приятной прогулки: диванчиками, столиком, акустической системой, а в плохую погоду мы опустим прозрачные тенты, которые защитят от дождя и ветра.
Истории Кенигсберга и Калининграда. По пути я познакомлю вас с ключевыми событиями прошлого и настоящего города: открою тайны Королевского замка и Кенигсбергской биржи, расскажу интересные факты о морском порте и проходившем в городе Чемпионате мира по футболу. А еще вы попробуете разгадать легендарную загадку о семи мостах Кенигсберга.
Организационные детали
- Стандартный маршрут длится около часа, но при желании мы можем организовать для вас прогулку любой продолжительности и даже устроить небольшой фуршет на катере
- В плохую погоду, когда катера не выходят на воду, прогулка может быть перенесена или отменена
- Для вашего удобства гид будет вести экскурсию через микрофон
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Идея экскурсии возникла спонтанно. Накануне моего дня рождения решила,что день должен начаться с прогулки на катере. Я еще заранее узнала про Ию… Там всё так
Дикция экскурсовода тоже подводит, есть проблемы. Очень быстрого говорит, половину не понятно. Если доработать, то будет не плохо.