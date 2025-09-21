В Калининграде много туристических маршрутов, но именно река Преголя соединяет главные символы города. Приглашаем вас проплыть по реке на катере без посторонних туристов. Вы осмотрите остров Канта и Музей Мирового океана, пройдете под мостами, заглянете в порт и разгадаете загадку о семи мостах. А рассказы гида сделают прогулку не только красивой, но и увлекательной.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Символы города — с воды. Катер пройдет по реке Преголя мимо визитных карточек Калининграда: вы увидите Кафедральный собор и туристическую Рыбную деревню, проплывете вокруг острова Канта и под мостами — Медовым, Деревянным и Юбилейным. Посмотрите на корабли-экспонаты Музея Мирового океана, зайдете в городской порт. А после отправитесь обратно — мимо старинного здания биржи и нового стадиона.

Удобный катер. Наше небыстроходное удобное судно рассчитано на компанию до 10 человек и оборудовано всем необходимым для приятной прогулки: диванчиками, столиком, акустической системой, а в плохую погоду мы опустим прозрачные тенты, которые защитят от дождя и ветра.

Истории Кенигсберга и Калининграда. По пути я познакомлю вас с ключевыми событиями прошлого и настоящего города: открою тайны Королевского замка и Кенигсбергской биржи, расскажу интересные факты о морском порте и проходившем в городе Чемпионате мира по футболу. А еще вы попробуете разгадать легендарную загадку о семи мостах Кенигсберга.

Организационные детали