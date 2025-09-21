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«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере

Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
В Калининграде много туристических маршрутов, но именно река Преголя соединяет главные символы города. Приглашаем вас проплыть по реке на катере без посторонних туристов.

Вы осмотрите остров Канта и Музей Мирового океана, пройдете под мостами, заглянете в порт и разгадаете загадку о семи мостах. А рассказы гида сделают прогулку не только красивой, но и увлекательной.
4.5
14 отзывов
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере

Описание экскурсии

Символы города — с воды. Катер пройдет по реке Преголя мимо визитных карточек Калининграда: вы увидите Кафедральный собор и туристическую Рыбную деревню, проплывете вокруг острова Канта и под мостами — Медовым, Деревянным и Юбилейным. Посмотрите на корабли-экспонаты Музея Мирового океана, зайдете в городской порт. А после отправитесь обратно — мимо старинного здания биржи и нового стадиона.

Удобный катер. Наше небыстроходное удобное судно рассчитано на компанию до 10 человек и оборудовано всем необходимым для приятной прогулки: диванчиками, столиком, акустической системой, а в плохую погоду мы опустим прозрачные тенты, которые защитят от дождя и ветра.

Истории Кенигсберга и Калининграда. По пути я познакомлю вас с ключевыми событиями прошлого и настоящего города: открою тайны Королевского замка и Кенигсбергской биржи, расскажу интересные факты о морском порте и проходившем в городе Чемпионате мира по футболу. А еще вы попробуете разгадать легендарную загадку о семи мостах Кенигсберга.

Организационные детали

  • Стандартный маршрут длится около часа, но при желании мы можем организовать для вас прогулку любой продолжительности и даже устроить небольшой фуршет на катере
  • В плохую погоду, когда катера не выходят на воду, прогулка может быть перенесена или отменена
  • Для вашего удобства гид будет вести экскурсию через микрофон

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала на Московском проспекте возле Художественной галереи, недалеко от Деревянного моста и острова Канта
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ия
Ия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 973 туристов
Наша команда рада помочь вам в организации отдыха в Калининградской области. Главное направление нашей деятельности — организация индивидуальных экскурсий, автобусных поездок, а также прогулок на катерах.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
Красивая экскурсия с воды и интересные вопросы гида, заставляющиеся задуматься. Рекомендую!
Красивая экскурсия с воды и интересные вопросы гида, заставляющиеся задуматься. Рекомендую!
Красивая экскурсия с воды и интересные вопросы гида, заставляющиеся задуматься. Рекомендую!
Красивая экскурсия с воды и интересные вопросы гида, заставляющиеся задуматься. Рекомендую!
Красивая экскурсия с воды и интересные вопросы гида, заставляющиеся задуматься. Рекомендую!
Красивая экскурсия с воды и интересные вопросы гида, заставляющиеся задуматься. Рекомендую!
Красивая экскурсия с воды и интересные вопросы гида, заставляющиеся задуматься. Рекомендую!
Красивая экскурсия с воды и интересные вопросы гида, заставляющиеся задуматься. Рекомендую!
Красивая экскурсия с воды и интересные вопросы гида, заставляющиеся задуматься. Рекомендую!
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Ю
Сложилось двоякое чувство в тот день.
Идея экскурсии возникла спонтанно. Накануне моего дня рождения решила,что день должен начаться с прогулки на катере. Я еще заранее узнала про Ию… Там всё так
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шикарно расписано,столько положительных эмоций.
Заказала экскурсию,внесла предоплату. (Скажу сразу,что экскурсия была индивидуальная за 9000р).
Мы пришли к назначенному причала, Ия уже отправилась немного раньше(минут за 5), с другими людьми….1. Я была в растерянности…. ни звонка,ни смс от неё не было. Открыла переписку и увидела письмо, в котором сказано,что экскурсию будет проводить Евгений,а не она. Письмо было отправлено,когда я уже легла спать… Утром я о таком повороте и не думала,а целенаправленно собиралась. Да и номер причала другой…. я же знаток города за пару дней стала🤣 конечно" сразу" сообразила куда бежать всей толпой!
НО! Хочу выразить благодарность Евгению! Действительно знает своё дело и отлично провел экскурсию 10 из 10,рассказ был потрясающий,я даже не отвлеклась на разрывающийся от поздравлений и звонков телефон👍Огромное спасибо от всей души!!!
Хотелось бы еще такой момент затронуть… Перед отправкой прыгнул в катер парнишка,стал фоткать нас,я спросила для чего… сюрприз… на выходе после экскурсии узнаете. Мой совет,этот" цирк" он ни к чему,т. к. после экскурсии он к нам даже не подошёл. Оказалось,что он делает магнитики на память🤣🤣🤣Но он даже внимания не обратил,когда мы выходили,я сама спросила,для чего было всё это шоу.
Осадок остался,слишком негативить я не люблю. Но пожалуйста, обращаюсь к организаторам! Мы живем в 21 веке,можно было позвонить и сказать об изменениях,я воспринимаю всё адекватно,все мы люди.
Спасибо! Евгению огромная благодарность!

Сложилось двоякое чувство в тот день.
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С
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Организатор отвечал на все организационные вопросы, возникающие до экскурсии. Все было точно по времени. Сама экскурсия очень интересная, познавательная, с творческим подходом. Помимо просто информации был квест, который понравился и ребенку, и взрослым! Точно посоветую друзьям, кто будет планировать поездку в Калининград.
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Организатор отвечал на все организационные вопросы, возникающие до экскурсии. Все было
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Организатор отвечал на все организационные вопросы, возникающие до экскурсии. Все было
Спасибо большое за прекрасную экскурсию! Организатор отвечал на все организационные вопросы, возникающие до экскурсии. Все было
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А
Неплохой катер! Отдельное спасибо гиду Ие! Четкая речь, интересная экскурсия! Отдохнули и узнали много нового
Неплохой катер! Отдельное спасибо гиду Ие! Четкая речь, интересная экскурсия! Отдохнули и узнали много нового
Неплохой катер! Отдельное спасибо гиду Ие! Четкая речь, интересная экскурсия! Отдохнули и узнали много нового
Неплохой катер! Отдельное спасибо гиду Ие! Четкая речь, интересная экскурсия! Отдохнули и узнали много нового
Неплохой катер! Отдельное спасибо гиду Ие! Четкая речь, интересная экскурсия! Отдохнули и узнали много нового
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Антон
В целом очень не плохо. Но есть минусы. Первое это шум. Да экскурсия на воде, ну так сейчас много гаджетов для этого, микрофоны, наушники и тд.
Дикция экскурсовода тоже подводит, есть проблемы. Очень быстрого говорит, половину не понятно. Если доработать, то будет не плохо.
В целом очень не плохо. Но есть минусы. Первое это шум. Да экскурсия на воде, ну так сейчас много гаджетов для этого, микрофоны, наушники и тд.
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Алена
Все прошло прекрасно! Хороший катер и вежливый приятный капитан) Все было чисто и комфортно. Мы довольны! Посмотрели все экспонаты Музея мирового океана с воды и Рыбную деревню. Для романтичного свидания идеальный вариант)
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