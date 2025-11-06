Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере для желающих
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Начало: В одном из 5 мест на выбор
Расписание: ежедневно в 09:30, 12:00 и 14:00
Завтра в 09:30
1 июн в 09:30
1000 ₽
1176 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОт Калининграда до Балтийска - на скоростном катере
Прогулка вдоль берегов рукотворного судоходного канала с гидом-капитаном
Начало: В порту
Завтра в 10:00
1 июн в 10:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Калининград-Кёнигсберг: прогулка на теплоходе
Увидеть главные символы города с воды и насладиться речной прогулкой по Преголе
Начало: В Рыбной деревне
1 июн в 12:00
2 июн в 12:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
Знакомство с Калининградом на сапе
Отправьтесь в захватывающее путешествие по реке Преголя на сапах. Насладитесь видами Калининграда и активным отдыхом на свежем воздухе
Начало: На смотровой площадке Московский проспект 66
Завтра в 07:30
1 июн в 07:30
3800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
По акватории Балтийска - на скоростном катере
На скоростном катере по Калининградскому каналу: военные корабли, старинные маяки и дюны Балтийской косы. Погружение в историю и природу Калининграда
Начало: Уже в Балтийске, куда вам нужно добраться самостоя...
Завтра в 09:30
1 июн в 11:00
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Калининград: остров Канта и прогулка на катере
Раскрыть секреты старинного острова и полюбоваться городом с воды
Начало: У Дома Советов
Завтра в 15:00
1 июн в 10:00
от 3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Сап-прогулка по реке Преголе в Калининграде
Освойте греблю на сап-доске и откройте Калининград с нового ракурса. Управляйте доской сидя, стоя или лёжа, наслаждаясь видами города
Начало: На улице Запорожской
Расписание: ежедневно в 09:00 и 18:00
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
2500 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка на яхте в Балтийске
Проведите незабываемое время на яхте в Балтийске, наслаждаясь видами и получая профессиональные фотографии. Это идеальное сочетание отдыха и фотосессии
Начало: У памятника Петру I в Балтийске
Завтра в 15:00
1 июн в 10:00
16 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Рыбалка в Калининградской области
Отправиться из Калининграда за уловом с профессиональным рыбаком, который вырос на этих берегах
Завтра в 11:00
1 июн в 08:00
от 15 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
«Семь мостов Кенисберга»: прогулка на катере
Полюбоваться достопримечательностями с реки Преголи и услышать старые и новые истории города
Начало: У причала на Московском проспекте возле Художестве...
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Калининграда в Балтийск на быстроходном катере
Помчаться на Балтийскую косу, а по пути увидеть парусники, ракетные суда и кладбище кораблей
Завтра в 09:30
1 июн в 09:30
37 000 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по реке Преголя с аудиогидом
Увидеть с воды старый Калининград, Рыбную деревню и корабли на набережной Музея Мирового океана
Начало: На набережной Ветеранов
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
1500 ₽
1666 ₽ за человека
Центр Калининграда с палубы теплохода
Пройти по Преголе мимо главных городских достопримечательностей
Начало: На набережной Ветеранов
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Завтра в 10:00
1 июн в 10:00
1200 ₽
1333 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 6 ноя 2025
Честно, мы в восторге! Первый раз выбирали тут экскурсию и не прогадали ни разу) Узнали много интересного и с радостью вернемся в теплоте время года к вам на экскурсию!
А
спасибо большое экскурсоводу Антону за увлекательную экскурсию и рассказ!
Л
вообщем не плохо но зачем заезжать в амалинау - что б показать дом богатого человека??
объект 13 это просто базар и дегустация для продажи своей продукции
А
Отличная обзорная экскурсия по Калиниграду. Спасибо.
Е
Алёнушка замечательный экскурсовод☺️Так всё приятно было,комфортно,уютно☺️Очень интересно всё рассказала☺️Алёнушка,спасибо Вам ОГРОМНОЕ за прекрасную поездку и интересную прогулку☺️Речная поездка просто супер☺️
С
Гид Алёна прекрасно провела экскурсию. Материал подала со знанием истории города и любовью к нему. Огромное спасибо!
И
Экскурсия очень понравилась.
Рассказ гида интересен.
Спасибо.
М
Экскурсия понравилась, гиду Алене спасибо. рекомендую.
Л
Прекрасная прогулка по реке!
А
экскурсия понравилась,гид хоооший. Но показалось,что очень мало мест с остановками. Но в целом классно,быстро интересно,не скучно. Спасибо))бязательно рекомендую прокатиться на катере 👍🏻
Всего 1847 отзывов в Калининграде в категории "Отправление сегодня"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Отправление сегодня»
Сейчас в Калининграде в категории "Отправление сегодня" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1000 до 37 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1847 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
