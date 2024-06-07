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минус по организационным вопросам, в том, что когда собирает автобус в местах сбора есть большая вероятность сесть в другой автобус, т. к. у данного тур оператора нет представителя который мог собирать, встречать туристов до входа в автобус в процессе обьезда по точкам сбора. От водителя автобуса не все поймешь. Мы были на точке сбора гостиница Исбис подьезжали многие тур автобусы с представителями данных компаний, которые встречали на момент посадки в автобус, которое исключало посторонних лиц от других компаний. Мы ехали в автобусе пара попала к нам в автобус по ошибке.