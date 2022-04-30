в понедельник, среду и субботу в 15:00

Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере

Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы

Групповая
В этой программе мы объединили Калининград земной и речной.

В группе до 45 человек вы проедете на автобусе по главным достопримечательностям от фортов до площади Победы.

Будут фотопаузы, а затем прогулка по романтичному острову Канта.

Третья часть экскурсии пройдет на катере: вы увидите легендарные суда с воды и зайдете в порт, чтобы лучше ощутить дух города.
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
Обзорная экскурсия по Калининграду + речная прогулка на катере
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Топ-достопримечательности на автобусной экскурсии. Маршрут охватит сохранившиеся части внутреннего пояса обороны. Это отголоски грозного города-крепости, каким Кёнигсберг являлся многие века: Закхаймские, Королевские и Росгартенские ворота, башни Дона (ныне Музей янтаря) и Врангеля, бастионы Купфертайх и Обертайх. А еще вы проедете по площади Победы, увидите «Борющихся зубров» и узнаете тайны «ганзейских хрущевок».

Прогулка по острову Канта, он же Кнайпхоф. Здесь вы увидите могилу философа Канта в стенах восстановленного Кафедрального собора и, конечно, полюбуетесь этим монументальным сооружением, достоянием Балтийской готики 14 века.

Речная прогулка на катере. У открыточной Рыбной деревни вы сядете на борт небольшого катера. Проплывете под историческими мостами Кёнигсберга, подойдете к научно-исследовательским судам «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», к подводной лодке Б-413 и другим экспонатам Музея Мирового Океана. Под брутальным Двухъярусным мостом загадаете желание, а в портовой зоне узнаете, чем славились порты Кёнигсберга и как Калининград приумножил эти достижения.

Полезные советы. Попутно наш гид поделится рекомендациями для вашего дальнейшего изучения Калининграда. Подскажет, что попробовать из прусской кухни, где готовят вкуснейший кофе и где продают лучший марципан.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек
  • Место посадки в автобус — одна из 6 точек на выбор (в том числе около популярных отелей)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы начинаем в удачное время, поэтому экскурсия проходит без пробок в комфортном и неспешном темпе

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в одном из 5 мест на выбор
Когда и сколько длится
Когда: в понедельник, среду и субботу в 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

в понедельник, среду и субботу в 15:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

👥Групповые🚌На автобусеВодные🧒Можно с детьми🔭ОбзорныеКоролевские ворота🗽ДостопримечательностиМузей Мирового океанаЗакхаймские воротаБашня ВрангеляОстров КантаПо реке Преголе

Еще несколько похожих предложений в Калининграде

Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
3 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Ольга
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Калининграду: «История Кёнигсберга - Калининграда»
Приглашаю Вас на Обзорную экскурсию по г. Калининграду
5 000 за 1-4 чел.
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
4 часа
Индивидуальная
Семён
Нет отзывов
Четырехчасовая обзорная экскурсия по Калининграду
Дорогие друзья! Приглашаю вас посетить обзорную экскурсию по Калининграду-Кёнигсбергу
5 000 за 1-5 чел.
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Спутник
4.6
1591 отзыв
Обзорная автобусная экскурсия «История Кёнигсберга-Калининграда»
Вас ждёт обзорная экскурсия по Калининграду на комфортабельном автобусе
750 за 1 человека
От Кёнигсберга до Калининграда
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Виктория
Нет отзывов
От Кёнигсберга до Калининграда
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по исторической части города Калининграда-Кёнигсберга с посещением Музея
5 500 за 1-4 чел.
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Елена
4.9
18 отзывов
Город-крепость, город-музей Кенигсберг
Посетить музеи оборонительных объектов и узнать историю Кенигсберга от основания до штурма
4 000 за 1-5 чел.
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Павел
4.8
38 отзывов
Кёнигсберг в Калининграде - два лица одного города
Разобраться в истории города и проехать по его знаковым достопримечательностям на обзорной прогулке
55004 950 за 1-4 чел.
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
1 час
⛴ На теплоходе
🛳 Круизы
Круиз
АкваВояж
4.4
499 отзывов
Часто заказывают
Обзорная прогулка на теплоходе «Калининград - Кёнигсберг»
Приглашаем в небольшой теплоходный круиз вдоль набережных Калининграда
600 за 1 человека
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Инга
5
109 отзывов
Кёнигсберг-Калининград: тёплая прогулка по городу
Проникнуться очарованием города, слушая его истории и раскрывая любопытные факты
4 700 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия по Калининграду: прошлое и настоящее
4 часа
Индивидуальная
Евгений
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Калининграду: прошлое и настоящее
Калининград имеет необычную историю, это город смешения двух культур
4 000 за 1-5 чел.
Знакомство с городом у моря
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Людмила
5
12 отзывов
Знакомство с городом у моря
В программе нашего маленького путешествия - обзорная экскурсия по Калининграду и прогулка по Зеленоградску
7 000 за 1-4 чел.
Обзорная экскурсия «Кенигсберг - Калининград»
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Константин
Нет отзывов
Обзорная экскурсия «Кенигсберг - Калининград»
Поездка на комфортабельном автомобиле по самым значимым местам Калининграда с многочисленными остановками
4 000 за 1-5 чел.
Калининград. Обзорная экскурсия
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Павел
4.9
72 отзыва
Калининград. Обзорная экскурсия
Экскурсия по городу фортов, крепостей, бастионов и великого Канта
от 4 700 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Калининграде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ