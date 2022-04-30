в понедельник, среду и субботу в 15:00

Что вас ожидает

Топ-достопримечательности на автобусной экскурсии. Маршрут охватит сохранившиеся части внутреннего пояса обороны. Это отголоски грозного города-крепости, каким Кёнигсберг являлся многие века: Закхаймские, Королевские и Росгартенские ворота, башни Дона (ныне Музей янтаря) и Врангеля, бастионы Купфертайх и Обертайх. А еще вы проедете по площади Победы, увидите «Борющихся зубров» и узнаете тайны «ганзейских хрущевок».

Прогулка по острову Канта, он же Кнайпхоф. Здесь вы увидите могилу философа Канта в стенах восстановленного Кафедрального собора и, конечно, полюбуетесь этим монументальным сооружением, достоянием Балтийской готики 14 века.

Речная прогулка на катере. У открыточной Рыбной деревни вы сядете на борт небольшого катера. Проплывете под историческими мостами Кёнигсберга, подойдете к научно-исследовательским судам «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев», к подводной лодке Б-413 и другим экспонатам Музея Мирового Океана. Под брутальным Двухъярусным мостом загадаете желание, а в портовой зоне узнаете, чем славились порты Кёнигсберга и как Калининград приумножил эти достижения.

Полезные советы. Попутно наш гид поделится рекомендациями для вашего дальнейшего изучения Калининграда. Подскажет, что попробовать из прусской кухни, где готовят вкуснейший кофе и где продают лучший марципан.

Организационные детали