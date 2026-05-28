По мостам времени: от Кёнигсберга до Калининграда

Увидеть набережную Музея Мирового океана, Рыбную деревню, главные мосты и необычные скульптуры
Приглашаю вас в путешествие по достопримечательностям города через его мосты — и эпохи.

Мы отыщем следы Кёнигсберга и соберём живой образ Калининграда, который невозможно увидеть в путеводителях.

Вы узнаете, какую роль сыграли в судьбе Кёнига река и море, как связаны с ним Кант и Гофман, чем живёт современный Калининград и каков он на вкус.
Описание экскурсии

Набережная исторического флота и «Планета океан» — объекты Музея Мирового океана. Поговорим о том, как река давала жизнь городу, о преемственности морских традиций и передачи по наследству легендарных судов.

Район Ластадия и новый Философский мост. Выясним, где любил гулять Иммануил Кант и кто из наших соотечественников бывал у него в гостях.

Выставка фотохудожников «Место Калининград». Рассмотрим уникальные снимки послевоенного города и поговорим о трудовых подвигах его первых советских жителей.

Музей изобразительных искусств — бывшая кёнигсбергская биржа. Обсудим, кто перекинул «Мост над временем» и приоткроем тайны двух миров в «Городе Гофмана».

Дендропарк и парк скульптур советского периода. Пройдёмся по аллеям и рассмотрим работы художников, которые преобразили уничтоженные войной городские кварталы.

Кафедральный собор. Я расскажу, чья всё-таки заслуга — спасение главной доминанты города. Выясним, что такое кантвейн, и отдохнём под липами.

Медовый мост. Разберёмся, какой соус к строганине самый правильный, где в Калининграде подают тот самый «самый цимес» и где в самом деле «мёдом намазано».

Рыбная деревня: реверанс знаменитому рыбному рынку Кёнигсберга — или культовая достопримечательность Калининграда?

Юбилейный мост. Вы узнаете, смог ли кайзер решить старинную городскую загадку и попробуете составить новую. А также заглянете в сырную лавку за необычным мороженым.

Высокий мост и домик смотрителя — финал нашего путешествия по мостам сквозь века и эпохи.

В конце прогулки я с удовольствием порекомендую вам уютные ресторанчики, магазины с лучшими ценами и места для самостоятельного посещения.

Организационные детали

  • На прогулке используем радиогиды
  • Протяжённость маршрута — 2,6 км, рассчитывайте свои силы
  • При желании будем делать небольшие остановки на отдых в местных лавочках и кафе — покупки за ваш счёт
  • Возможна индивидуальная экскурсия — детали в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Петра Великого
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 719 туристов
Меня зовут Елена, я дипломированный и аттестованный гид-экскурсовод. В Калининграде живу с 2004 года и очень его люблю. С радостью помогу вам прочувствовать царящую здесь неповторимую атмосферу, расскажу об истории и архтектуре, прекрасных и трагических событиях, посоветую локации для самостоятельного отдыха и лучшие местечки для знакомства с региональной кухней.

