Виктор проводит ещё 3 экскурсии

Замок Шаакен Замок-крепость Шаакен XIII века хранит множество страшных и кровавых тайн Средневековья. Мы спустимся в подземелья и отыщем пыточную, воскрешая старинные легенды о рыцарях, а после перенесемся во времена Петра I, который посещал здешние земли в составе Великого Посольства в 1697 году, и поговорим о генерале, штаб которого здесь находился. В кирхе святой Барбары вы увидите фрагмент средневековой фрески апостола Павла, а в интерактивном музее холодного оружия подержите в руках настоящий меч и бердыш.
Сыроварня Шаакен Дорф В ходе экскурсии 🧭 я расскажу о древних пруссах и традиционной прусской кухне 🥧. Вы узнаете, почему один из прославленных королей этой земли любил захаживать к крестьянам на ужин, а после в уютной сыроварне начала XX века Шаакен Дорф попробуете на вкус крафтовый сыр, который готовится буквально возле крепостных стен. Кроме того, там проводится дегустация шоколада с маскарпоне. И все это с видом на средневековую твердыню!
Организационные детали
Дегустация сыра/шоколада (по желанию) оплачивается отдельно — 150 руб. /чел.
Входные билеты 🎫 в замок 🏰 Шаакен оплачиваются дополнительно — 200 руб.
Шаакен находится недалеко от аэропорта и потому можно совместить данную экскурсию ⛳ с трансфером и обзорной экскурсией по Калининграду. Также можно начать путешествие от Фридрихсбургских ворот – прямо из кабинета Петра I. Там вы узнаете, какие развлечения предпочитал юный русский царь и почему он был очарован изобретением Антонио ван Левенгука. Входные билеты в музей 🖼 Фридрихсбургских ворот оплачивается отдельно — 200 руб.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Сертифицированный гид, сотрудник Музея Мирового океана, автор литературной экскурсии по творчеству Э. Т. А. Гофмана. Тема увлекла после погружения в творчество писателя-сказочника. Нахожусь в поиске ореха Кракатука и всего загадочного и необъяснимого в городе, а таже рассказываю об Иммануиле Канте, лекции которого юный Гофман пропускал.