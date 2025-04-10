Виктор проводит ещё 3 экскурсии

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Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом

Замок Шаакен и сыроварня Шаакен Дорф ждут вас! Узнайте тайны Средневековья, попробуйте крафтовый сыр и шоколад с маскарпоне
Экскурсия по замку Шаакен в Калининграде погружает в атмосферу Средневековья. Посетители спустятся в подземелья, узнают о легендах и увидят пыточную. В интерактивном музее можно подержать настоящий меч. Сыроварня Шаакен Дорф предложит крафтовый сыр и шоколад с маскарпоне. Входные билеты и дегустации оплачиваются отдельно.

Замок находится недалеко от аэропорта, что позволяет совместить экскурсию с трансфером и обзорной экскурсией по Калининграду
4.9
48 отзывов

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения экскурсии «Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом» - с мая по сентябрь. В это время года экскурсия особенно приятна благодаря возможности насладиться видами и атмосферой замка и сыроварни.
Сейчас август — это идеальное время.
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом

Что можно увидеть

  • Замок Шаакен
  • Интерактивный музей холодного оружия
  • Кирха святой Барбары
  • Сыроварня Шаакен Дорф

Описание экскурсии

Замок Шаакен

Замок-крепость Шаакен XIII века прячет множество страшных и кровавых тайн Средневековья. Мы спустимся в подземелья и отыщем пыточную, воскрешая старинные легенды о рыцарях, а после перенесемся во времена Петра I, который посещал здешние земли в составе Великого Посольства в 1697 году, и поговорим о генерале, штаб которого здесь находился. В кирхе святой Барбары вы увидите фрагмент средневековой фрески апостола Павла, а в интерактивном музее холодного оружия подержите в руках настоящий меч и бердыш.

Сыроварня Шаакен Дорф

В ходе экскурсии я расскажу о древних пруссах и традиционной прусской кухне. Вы узнаете, почему один из прославленных королей этой земли любил захаживать к крестьянам на ужин, а после в уютной сыроварне начала XX века Шаакен Дорф попробуете на вкус крафтовый сыр, который готовится буквально возле крепостных стен. Кроме того, там проводится дегустация шоколада с маскарпоне. И все это с видом на средневековую твердыню!

Организационные детали

  • Дегустация сыра/шоколада (по желанию) оплачивается отдельно — 150 руб. /чел.
  • Входные билеты в замок Шаакен оплачиваются дополнительно — 200 руб. По понедельникам замок Шаакен закрыт, его можно осмотреть только снаружи. Сыроварня работает без выходных.
  • Шаакен находится недалеко от аэропорта, и потому можно совместить данную экскурсию с трансфером и обзорной экскурсией по Калининграду. Также можно начать путешествие от Фридрихсбургских ворот – прямо из кабинета Петра I. Там вы узнаете, какие развлечения предпочитал юный русский царь и почему он был очарован изобретением Антонио ван Левенгука. Входные билеты в музей Фридрихсбургских ворот оплачивается отдельно — 200 руб.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 3058 туристов
Лицензированный гид-переводчик, в прошлом работал в Музее Мирового океана, автор литературной экскурсии по творчеству Э. Т. А. Гофмана. Аккредитованный гид-переводчик при Правительстве Калининградской области. Тема увлекла после погружения в творчество писателя-сказочника. Нахожусь в поиске ореха Кракатука и всего загадочного и необъяснимого в городе, а также рассказываю об Иммануиле Канте, лекции которого юный Гофман пропускал.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
3
3
2
2
1
Наталья
Добрый день всем путешественникам! В Храброво прилетели с мужем и внуком. Средневековые замки - вот с чего можно начать, решили мы… И не прогадали. По дороге из аэропорта в Калининград - Шаакен и дегустация в сыроварне оказались прекрасными направляющими к настроению: мы приехали посмотреть Кенигсберг и окрестности! Желаем и всем такого прекрасного гида как Виктор!
Добрый день всем путешественникам! В Храброво прилетели с мужем и внуком. Средневековые замки - вот с
Добрый день всем путешественникам! В Храброво прилетели с мужем и внуком. Средневековые замки - вот с
Добрый день всем путешественникам! В Храброво прилетели с мужем и внуком. Средневековые замки - вот с
Добрый день всем путешественникам! В Храброво прилетели с мужем и внуком. Средневековые замки - вот с
Добрый день всем путешественникам! В Храброво прилетели с мужем и внуком. Средневековые замки - вот с
Добрый день всем путешественникам! В Храброво прилетели с мужем и внуком. Средневековые замки - вот с
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Ч
Экскурсия к замку Шаакен была очень интересная! Виктор заинтересовал даже моих детей, подростков. Они захотели поехать ещё на экскурсию. Мы заказали ещё и теперь едем в Черняховск. Виктор показал даже больше объектов. По пути показал потрясающую руинированную церковь. Экскурсовод рассказывал очень интересные и познавательные вещи!
Экскурсия к замку Шаакен была очень интересная! Виктор заинтересовал даже моих детей, подростков. Они захотели поехать
Экскурсия к замку Шаакен была очень интересная! Виктор заинтересовал даже моих детей, подростков. Они захотели поехать
Экскурсия к замку Шаакен была очень интересная! Виктор заинтересовал даже моих детей, подростков. Они захотели поехать
Экскурсия к замку Шаакен была очень интересная! Виктор заинтересовал даже моих детей, подростков. Они захотели поехать
Экскурсия к замку Шаакен была очень интересная! Виктор заинтересовал даже моих детей, подростков. Они захотели поехать
Экскурсия к замку Шаакен была очень интересная! Виктор заинтересовал даже моих детей, подростков. Они захотели поехать
Экскурсия к замку Шаакен была очень интересная! Виктор заинтересовал даже моих детей, подростков. Они захотели поехать
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С
Просто в полном восторге от гида Виктора. Мой скепсис просто растворился в его умении подать информацию. Время, несмотря на капризы природы, пролетело практически незаметно.
Просто в полном восторге от гида Виктора. Мой скепсис просто растворился в его умении подать информацию.
Просто в полном восторге от гида Виктора. Мой скепсис просто растворился в его умении подать информацию.
Просто в полном восторге от гида Виктора. Мой скепсис просто растворился в его умении подать информацию.
Просто в полном восторге от гида Виктора. Мой скепсис просто растворился в его умении подать информацию.
Просто в полном восторге от гида Виктора. Мой скепсис просто растворился в его умении подать информацию.
Просто в полном восторге от гида Виктора. Мой скепсис просто растворился в его умении подать информацию.
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Анна
Отличная экскурсия!
Много познавательной информации о Калининградской области, о Калининградской еде, о современных и исторических жителях. Легко, с юмором и информативно.
Ездили втроем - двое взрослых и 6летка. Всем очень понравилось.
Спасибо!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
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Ольга
Добрый день всем, кто уже приехал или собирается посетить Калининград.
Советую посетить эту экскурсию с Виктором. Очень интересно, масса впечатлений. Очень интересный, креативный, владеющий большим количеством информации экскурсовод. Приедем ещё в Калиненград будем брать экскурсии с Виктором.
Добрый день всем, кто уже приехал или собирается посетить Калининград.
Добрый день всем, кто уже приехал или собирается посетить Калининград.
Добрый день всем, кто уже приехал или собирается посетить Калининград.
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Екатерина
Экскурсия очень понравилась. Удобно организовать в день прилета. Виктор встретил нас в аэропорту, показал старинную Кирху, посетили замок Шаакен Дорф, затем сыроварню. Купили сыр и шоколад. Виктор - эрудированный гид, интересный рассказчик. Экскурсию рекомендую
Экскурсия очень понравилась. Удобно организовать в день прилета. Виктор встретил нас в аэропорту, показал старинную Кирху,
Экскурсия очень понравилась. Удобно организовать в день прилета. Виктор встретил нас в аэропорту, показал старинную Кирху,
Экскурсия очень понравилась. Удобно организовать в день прилета. Виктор встретил нас в аэропорту, показал старинную Кирху,
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