Виктор проводит ещё 3 экскурсии

Лучшие месяцы для посещения экскурсии «Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом» - с мая по сентябрь. В это время года экскурсия особенно приятна благодаря возможности насладиться видами и атмосферой замка и сыроварни.

Экскурсия по замку Шаакен в Калининграде погружает в атмосферу Средневековья. Посетители спустятся в подземелья, узнают о легендах и увидят пыточную. В интерактивном музее можно подержать настоящий меч. Сыроварня Шаакен Дорф предложит крафтовый сыр и шоколад с маскарпоне. Входные билеты и дегустации оплачиваются отдельно. Замок находится недалеко от аэропорта, что позволяет совместить экскурсию с трансфером и обзорной экскурсией по Калининграду

Описание экскурсии

Замок Шаакен

Замок-крепость Шаакен XIII века прячет множество страшных и кровавых тайн Средневековья. Мы спустимся в подземелья и отыщем пыточную, воскрешая старинные легенды о рыцарях, а после перенесемся во времена Петра I, который посещал здешние земли в составе Великого Посольства в 1697 году, и поговорим о генерале, штаб которого здесь находился. В кирхе святой Барбары вы увидите фрагмент средневековой фрески апостола Павла, а в интерактивном музее холодного оружия подержите в руках настоящий меч и бердыш.

Сыроварня Шаакен Дорф

В ходе экскурсии я расскажу о древних пруссах и традиционной прусской кухне. Вы узнаете, почему один из прославленных королей этой земли любил захаживать к крестьянам на ужин, а после в уютной сыроварне начала XX века Шаакен Дорф попробуете на вкус крафтовый сыр, который готовится буквально возле крепостных стен. Кроме того, там проводится дегустация шоколада с маскарпоне. И все это с видом на средневековую твердыню!

Организационные детали