Виктор проводит ещё 3 экскурсии

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Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом

Погрузиться в колорит прусской жизни и попасть на дегустацию сыра и шоколада

Виктор
Виктор – Гид из Калининграда
Замок 🏰 Шаакен сохранил не только колорит прусского Кенига, но и старинную сыроварню.

Мы спустимся в мистические подземелья, посетим интерактивный музей 🖼 и, конечно же, заглянем на производство.

А в завершение продегустируем местный деликатес — шоколад с маскарпоне!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🍤Можно и покушать
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

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Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом

Что вас ожидает

Замок Шаакен
Замок-крепость Шаакен XIII века хранит множество страшных и кровавых тайн Средневековья. Мы спустимся в подземелья и отыщем пыточную, воскрешая старинные легенды о рыцарях, а после перенесемся во времена Петра I, который посещал здешние земли в составе Великого Посольства в 1697 году, и поговорим о генерале, штаб которого здесь находился. В кирхе святой Барбары вы увидите фрагмент средневековой фрески апостола Павла, а в интерактивном музее холодного оружия подержите в руках настоящий меч и бердыш.

Сыроварня Шаакен Дорф
В ходе экскурсии 🧭 я расскажу о древних пруссах и традиционной прусской кухне 🥧. Вы узнаете, почему один из прославленных королей этой земли любил захаживать к крестьянам на ужин, а после в уютной сыроварне начала XX века Шаакен Дорф попробуете на вкус крафтовый сыр, который готовится буквально возле крепостных стен. Кроме того, там проводится дегустация шоколада с маскарпоне. И все это с видом на средневековую твердыню!

Организационные детали

  • Дегустация сыра/шоколада (по желанию) оплачивается отдельно — 150 руб. /чел.
  • Входные билеты 🎫 в замок 🏰 Шаакен оплачиваются дополнительно — 200 руб.
  • Шаакен находится недалеко от аэропорта и потому можно совместить данную экскурсию ⛳ с трансфером и обзорной экскурсией по Калининграду. Также можно начать путешествие от Фридрихсбургских ворот – прямо из кабинета Петра I. Там вы узнаете, какие развлечения предпочитал юный русский царь и почему он был очарован изобретением Антонио ван Левенгука. Входные билеты в музей 🖼 Фридрихсбургских ворот оплачивается отдельно — 200 руб.
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом
Шаакен Дорф: Средневековье со вкусом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктор
Виктор
Сертифицированный гид, сотрудник Музея Мирового океана, автор литературной экскурсии по творчеству Э. Т. А. Гофмана. Тема увлекла после погружения в творчество писателя-сказочника. Нахожусь в поиске ореха Кракатука и всего загадочного и необъяснимого в городе, а таже рассказываю об Иммануиле Канте, лекции которого юный Гофман пропускал.
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