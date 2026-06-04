Вы прогуляетесь по живописной Куршской косе, заглянете в уютный Зеленоградск и попробуете особенные сыры, марципан и шоколад на семейной сыроварне «Шаакен Дорф». Всё самое душевное и колоритное — в одном маршруте!
Описание экскурсии
Сыроварня «Шаакен Дорф»
Начнём день с визита в уютное семейное хозяйство, где вас ждёт дегустация 6 сортов сыра, 4 видов шоколада, марципана и зефира — всё ручной работы. А в дополнение — бокал вина и история о том, как рождается ремесленный сыр.
Куршская коса
Затем поднимемся на высоту Эфа, чтобы увидеть знаменитую косу с высоты птичьего полёта — дюны, леса, залив и море в одном кадре. Разгадаем тайны Танцующего леса, выясним, почему деревья закручены в спирали, и попробуем найти кусочек янтаря на берегу.
Курортный Зеленоградск
Финальная остановка — старинный морской курорт. Пройдём по главной пешеходной улице, посмотрим на кирху Святого Адальберта, водонапорную башню и бювет с минеральной водой. Обсудим, почему здесь поклоняются котам и как город стал королевским курортом.
Тайминг маршрута:
8:30 — выезд из Калининграда
9:20–10:00 — дегустация в сыроварне
11:15–14:00 — прогулка по Куршской косе: Танцующий лес, высота Эфа
15:00–15:45 — прогулка по Зеленоградску
17:30 — возвращение в Калининград
Организационные детали
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
- Дополнительно оплачивается экосбор — 400 ₽ за чел. (за исключением пенсионеров и детей до 18 лет при предъявлении соответствующих документов)
- По желанию за доплату возможна дегустация сыра, шоколада, зефира и бокал вина: 500 ₽ за взрослого, 400 ₽ за ребёнка
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3938 ₽
|Дети до 18 лет
|3938 ₽
|Пенсионеры
|3938 ₽