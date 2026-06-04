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Куршская коса, Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф» - из Калининграда (в мини-группе)

Собрать всё, за что любят Балтику - запах моря, мягкие дюны и старинные улицы
Это путешествие, в котором соединяются природа, вкус и история.

Вы прогуляетесь по живописной Куршской косе, заглянете в уютный Зеленоградск и попробуете особенные сыры, марципан и шоколад на семейной сыроварне «Шаакен Дорф». Всё самое душевное и колоритное — в одном маршруте!
4.9
11 отзывов
Куршская коса, Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф» - из Калининграда (в мини-группе)
Куршская коса, Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф» - из Калининграда (в мини-группе)
Куршская коса, Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф» - из Калининграда (в мини-группе)

Описание экскурсии

Сыроварня «Шаакен Дорф»

Начнём день с визита в уютное семейное хозяйство, где вас ждёт дегустация 6 сортов сыра, 4 видов шоколада, марципана и зефира — всё ручной работы. А в дополнение — бокал вина и история о том, как рождается ремесленный сыр.

Куршская коса

Затем поднимемся на высоту Эфа, чтобы увидеть знаменитую косу с высоты птичьего полёта — дюны, леса, залив и море в одном кадре. Разгадаем тайны Танцующего леса, выясним, почему деревья закручены в спирали, и попробуем найти кусочек янтаря на берегу.

Курортный Зеленоградск

Финальная остановка — старинный морской курорт. Пройдём по главной пешеходной улице, посмотрим на кирху Святого Адальберта, водонапорную башню и бювет с минеральной водой. Обсудим, почему здесь поклоняются котам и как город стал королевским курортом.

Тайминг маршрута:

8:30 — выезд из Калининграда
9:20–10:00 — дегустация в сыроварне
11:15–14:00 — прогулка по Куршской косе: Танцующий лес, высота Эфа
15:00–15:45 — прогулка по Зеленоградску
17:30 — возвращение в Калининград

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
  • Дополнительно оплачивается экосбор — 400 ₽ за чел. (за исключением пенсионеров и детей до 18 лет при предъявлении соответствующих документов)
  • По желанию за доплату возможна дегустация сыра, шоколада, зефира и бокал вина: 500 ₽ за взрослого, 400 ₽ за ребёнка
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3938 ₽
Дети до 18 лет3938 ₽
Пенсионеры3938 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Баранова, г. Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 67354 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области. Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики,
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влюблённые в свой край. Проводим обзорные экскурсии по Калининграду, поездки на Куршскую косу и маршруты по замкам Тевтонского ордена. Предлагаем тематические программы о Кёнигсберге, янтарном промысле, архитектуре и культуре. Форматы — от групповых автобусных до индивидуальных прогулок и авторских маршрутов.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Взяла экскурсию в мини-группе, меньше чем за 12 часов мне позвонил менеджер и сказал, что экурсии в мини-группе не будет, и предложили съездить в обычной группе, где около 60 человек,
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я согласилась, утром когда я пришла на место отправления автобуса, меня сто раз переспросили, что у меня экскурсия в мини-группе, которой не будет, но так как меня в обычную записали, то произвели перерасчет, дешевле, но не с первого раза тоже. Потом начали спрашивать про блатные места, которые по телефону не обсуждались.
Утром настроение испортили.
Экскурсовод была другая девушка, не Анна.
Потом когда поехали на экскурсию, в сыроварне о сырах рассказывал человек, представитель сыроварни, дегустация прошла отлично. Потом дали время на покупку сыров и сладостей.
Затем отправились на Куршскую косу, немного экскурсовод рассказала об этом месте, и затем было два часа, чтоб подняться на дюну Эфе, и посмотреть на море и залив.
Потом нас отвезли в Зеленоградск, там по времени 1,5 часа, я уже оторвалась и вернулась сама на автобусе часов в 9, так как времени на Зеленоградск выделено очень мало.
Итог: если б я не встретила одну девчонку, с которой мы потом гуляли вместе, то экскурсия на 3.
То что дали самостоятельно погулять по Зеленоградску и добраться самим до Калининграда +4.

Взяла экскурсию в мини-группе, меньше чем за 12 часов мне позвонил менеджер и сказал, что экурсии
Взяла экскурсию в мини-группе, меньше чем за 12 часов мне позвонил менеджер и сказал, что экурсии
Взяла экскурсию в мини-группе, меньше чем за 12 часов мне позвонил менеджер и сказал, что экурсии
Взяла экскурсию в мини-группе, меньше чем за 12 часов мне позвонил менеджер и сказал, что экурсии
Взяла экскурсию в мини-группе, меньше чем за 12 часов мне позвонил менеджер и сказал, что экурсии
Анна
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим вас за то, что нашли время поделиться впечатлениями. Нам очень жаль, что организация поездки началась с таких неприятных
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моментов и что утро оказалось омрачено суматохой с пересадкой и вопросами по оплате. Приносим искренние извинения за неслаженную коммуникацию — мы обязательно разберем эту ситуацию с отделом бронирования, чтобы подобные накладки не повторялись.

Нам очень важно слышать обратную связь, так как она помогает нам становиться лучше. Мы рады, что дегустация на сыроварне прошла отлично и что у вас остались положительные эмоции от самостоятельной прогулки по Зеленоградску — здорово, что вы нашли время насладиться городом в своем темпе!

Ваши замечания по поводу наполнения экскурсии и организации трансфера мы обязательно примем к сведению при планировании будущих поездок. Мы очень ценим, что, несмотря на все трудности, вы нашли приятную компанию и провели время с пользой. Будем рады видеть вас снова, чтобы в следующий раз всё прошло идеально!

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М
Хочу поблагодарить за замечательную экскурсию по маршруту Куршская коса и Зеленоградск. Гид Надежда рассказывала с большим интересом, с юмором, исторические факты преподносила понятно и увлекательно, при этом всегда отвечала на
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все вопросы, которые возникали. Даже когда начался сильный дождь это совсем не испортило впечатление от поездки. Было удобно, что можно было передохнуть, подкрепиться и купить разные сувениры. Конечно, хотелось бы задержаться в Зеленоградске подольше, но для знакомства с городом и косой этого времени вполне хватило. Особая благодарность водителю Сергею.

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В
Ваши экскурсии всегда радуют отличной организацией, четкостью и пунктуальностью. Поездка на Куршскую косу стала одной из самых запоминающихся и познавательных. Большая заслуга в этом нашего гида Лили — видно сразу,
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что она отлично разбирается в теме и действительно любит своё дело. Её речь просто завораживает, можно было слушать бесконечно. Куршская коса — это настоящий рай для любителей природы. Мы прогулялись по знаменитому «танцующему» лесу, вдохнули свежего воздуха и поднялись на вершину Эфа. Чудесные дюны и бескрайнее Балтийское море оставили массу впечатлений. Впервые увидели море и увезли с собой море эмоций! Во второй части путешествия мы побывали в Зеленоградске — это именно то место, которое стоит хотя бы раз посетить. Город просто очаровывает, здесь так красиво и уютно. Особая благодарность водителю Андрею — с ним поездка прошла легко и комфортно.

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О
Поездка понравилась очень. Сергей, наш гид, рассказывал так увлекательно что слушать было одно удовольствие. Большое спасибо за это!
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К
Экскурсия понравилась очень! Гид Вячеслав просто супер, столько классных и необычных вещей про Зеленоградск и Куршскую Косу узнали. Огромное спасибо ему за это!
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В
Вчера ездили на Куршскую косу — впечатлений просто куча! Экскурсия вышла очень увлекательной и познавательной, благодаря нашему гиду Елене, которая сделала всё особенно интересно. Автобус был опрятный и с кондиционером, водитель Сергей очень приятный и приветливый. В общем всё оставило только хорошие эмоции, рекомендую всем!
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